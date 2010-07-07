Туда и дорога

Журнал Esquire подсчитал , какой высоты получился бы слой черной икры , фуа-гра или измельченных сумок Louis Vuitton , если бы олимпийскую дорогу Адлер — Красная Поляна ( 227 млрд рублей за 48 километров) строили именно из этих материалов.