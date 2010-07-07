Устрицы
6,37 см
При расчете толщины слоя использована цена на устрицы, принятая в ресторанах Москвы (120 рублей за штуку).
Черная икра
1,1 см
При расчете толщины слоя использована оптовая цена производителя за банку икры белуги весом 30 граммов (1 290 рублей).
Сумки Louis Vuitton
9 см
При расчете толщины слоя использована цена на дамскую сумку Louis Vuitton Knightsbridge (1 080 евро за штуку).
Фуа-гра
21,90 см
При расчете толщины слоя использована цена, установленная французским супермаркетом Carrefour (69 евро за килограмм).
Доллары США
0,028 см
При расчете толщины слоя (две купюры) использовались банкноты номиналов 100 долларов (толщина каждой — 0,014 см).
Меховые шубы
4,7 см
При расчете толщины слоя использована цена на норковую шубу длиной 90 см, установленная в магазинах Москвы (150 000 рублей).
Трюфели
6 см
При расчете толщины слоя использована средняя сезонная цена за килограмм черных трюфелей (1 300 долларов США).
Коньяк «Хеннесси»
13,85 см
При расчете толщины слоя использована цена на коньяк Hennessy V.S.O.P. объемом 1 литр (3 400 рублей).