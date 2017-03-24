<strong>Великобритания. </strong>Как пешки на шахматной доске, эти охладительные башни расположены посреди ландшафта в промышленной зоне. Они единственное, что осталось от снесенной электростанции.

<strong>Франция. </strong> Вид со дна этой охладительной башни напоминает сюжет из блокбастеров, когда на Землю приземляется НЛО.

Заброшенная башня выглядит как декорация к научно-фантастическому фильму.

<strong> Люксембург. </strong> Готовящаяся к сносу охладительная башня с необычным дизайном водораспределительных трубопроводов.

<strong> Германия. </strong>На 15-метровой высоте эта установка для переработки воды в пар выглядит как алтарь.

<strong> Франция. </strong> Затопленная градирня ждет ремонта.

<strong> Бельгия. </strong> Архитектурные элементы этой башни можно использовать для экранизации «Звездных войн». Вид со дна.

<strong>Бельгия. </strong>Будка посреди заброшенной и поросшей папоротниками градирни.

<strong> Италия. </strong>Генератор воды и пара расположен посреди тысячи металлических пластин.

Растения постепенно захватывают нижнюю часть охладительной башни, подлежащей сносу.

<strong> Великобритания. </strong>Опорные столбы заброшенной башни покрылись мхом и водорослями.

<strong>Бельгия. </strong> Зимний Уондерлэнд: первый снег заметает дно заброшенной башни.

<strong> Франция.</strong> Четыре двигателя в центре башни находятся в режиме ожидания.

<strong> Бельгия. </strong> Другой тип круговой системы охлаждения внутри заброшенной башни.

Дорога в никуда: из-за теплого влажного воздуха, который поднимается из центра, ничего внутри башни не разобрать.

<strong>Германия.</strong>Высота охладительной башни — 150 метров.

<strong> Франция. </strong> Вид изнутри охладительной башни, подготовленной к техническому обслуживанию.

<strong> Франция.</strong> Лестница, забытая рабочими после техобслуживания.

<strong> Германия. </strong> Матричные узоры на стенах заброшенной башни.

<strong> Бельгия.</strong> Снег на внутренних механизмах охладительной башни.