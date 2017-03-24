Главные герои «Твин Пикс» снялись для обложки журнала Entertainment Weekly . Кроме того, опубликовано видео, в котором Кайл Маклахлан (агент Купер), Шерилин Фенн (Одри Хорн), Шерил Ли (Лора Палмер) и другие актеры рассказывают о том, что изменилось в сериале спустя 25 лет.

Пегги Липтон (Норма Дженнингс): «Двадцать пять лет спустя на том же самом месте… Что-то изменилось, но многое осталось прежним. Я думаю, фанатам понравится. Они бы не хотели, чтобы все стало другим. Они, скорее, думали: «Верните меня обратно, туда, где мы остановились».

Шерилин Фенн (Одри Хорн): «Мы вернулись позврослевшими, обрели мудрость, которой у нас не было. Сама возможность вернуться в «Твин Пикс» — это мечта, которая стала явью».

Кайл Маклахлан (агент Дейл Купер): «Агент Купер в принципе тот же. Но есть изменения — все-таки, столько лет прошло. Любой бы изменился — слегка. Возвращение «Твин Пикс» — это прекрасно. Я думаю, это случилось во многом благодаря фанатам, которые всегда были и есть. Я надеюсь, их осчастливит наша работа».

Шерил Ли (Лора Палмер/Мэдди Фергюсон): «Я счастлива, что у меня есть возможность снова работать с этими замечательными людьми».

Джеймс Маршалл (Джеймс Харли): «Дэвид (Линч. — Esquire) задает тон происходящему. Круто, что мы сделали это тогда, 25 лет назад, и мы делаем это снова — сейчас».

Премьера нового сезона Твин Пикс состоится на Showtime 21 мая. Сценарий полностью написан Дэвидом Линчем в соавторстве с Марком Фростом. Линч снимал третий сезон как полноценный фильм, который впоследствии поделили на 18 эпизодов.

Сюжет нового сезона тщательно скрывают. Пока что известно, что события разворачиваются вокруг возвращения агента Дэйла Купера в Твин Пикс. Линч намекнул, что «Твин Пикс: сквозь огонь» (Twin Peaks: Fire, walk with me) — фильм 1992 года о последних семи днях жизни Лоры Палмер — очень важен для понимания нового сезона.

Соавтор сериала Марк Фрост обещает, что в новом сезоне поклонники получат ответы на вопросы, которыми они задавались много лет — при условии, что они будут смотреть его достаточно внимательно.

Актеры не раскрывают, о чем будет новый сезон. Кэтрин Коулсон, которая должна была появиться в сериале в привычной роли Дамы с поленом (она скончалась в сентябре 2016 года), ранее сообщила, что все актеры подписали документ о неразглашении. «Только нам нечего разглашать», — сказала она в прошлогоднем интервью.

Склонность Линча к мистификации известна давно. Многие актеры, которые снимались в первом сезоне, не знали, каким будет финал. «Купер открывает дверь и в него стреляют. Мы были в шоке: «Какого черта? Мы что, остались без работы?!», — вспоминает свою реакцию исполнительница роли Бетти Бригз Шарлотта Стюарт.

В новом сезоне появится 39 актеров из оригинального состава, включая исполнителя роли агента Купера Кайла Маклахлена. В сериале не появятся Майкл Онткин (исполнитель роли шерифа Гарри Трумэна), Пайпер Лори (Кэтрин Мартелл), Джоан Чен (Джози Пэккард) и Майкл Джей Андерсон (исполнил роль Человека из другого места).

На экраны вернутся Дэвид Духовны (он сыграл агента Управления по борьбе с наркотиками Дениз Брайсон), Шерил Ли (Лора Палмер), Дэна Эшбрук (Бобби Бригз), Медкен Эмик (Шелли Джонсон) и другие. Появятся и новые лица: Моника Беллуччи, музыкант Трент Резнор, Тим Рот, Аманда Сейфрид, Наоми Уоттс и другие.

Кстати, не исключено, что третий сезон — не последний. По крайней мере, такой вывод можно сделать из слов Линча: «Раньше я говорил, что никогда не вернусь в Твин Пикс. Но я вернулся. Так что я никогда не говорю никогда. Но пока что таких планов нет [снять продолжение]".