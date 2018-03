Песня The Heart Part 4 вышла на стриминговых сервисах Apple Music, Spotify и Tidal. Это первый за год релиз Ламара и первый трек с его нового альбома (ожидается, что он выйдет 7 апреля).

В треке Ламара есть строчки о Дональде Трампе и России. Рэпер называет президента США «чокнутым» и говорит, что России нужна перезагрузка (Donald Trump is a chump, know how we feel, punk / Tell 'em that God comin'/ And Russia need a replay button, y’all up to somethin'/ Electoral votes look like memorial votes/ But America’s truth ain’t ignorin' the votes).

Трамп не в первый раз становится объектом нападок хип-хоп исполнителей. Не так давно он вступил с рэперами в открытый конфликт. Поводом стал клип Снупа Догга на песню Lavender, в котором музыкант выставил Трампа в образе клоуна, а потом застрелил его из игрушечного пистолета. Тот отреагировал в своем Twitter: «Вы можете себе представить, какой был бы шум, если бы Снуп Догг, чья карьера идет под откос, направил на Обаму пистолет и выстрелил? Его ждала бы тюрьма».

Снуп Догг ответил на выпад в инстаграме: «Теперь вы все захотите взять у меня интервью. Но угадайте что? Мне нечего сказать». Нашлось что сказать у соратников рэпера: T.I. назвал американского президента продуктом собачьего поноса и оппосумом в парике, а Bow Wow заявил, что взял бы Меланию Трамп в качестве проститутки.

Вот еще пять песен, в которых рэперы «проехались» по президенту США:

1. Rick Ross — Free Enterprise

2. YG feat. G-Eazy, Macklemore — Fuck Donald Trump Pt. 2

У этой эпичной песни есть и первая часть.

3. Eminem — Campaign Speech

4. Mac Miller — Donald Trump

5. Emilio Rojas — I Hate Donald Trump