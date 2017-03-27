Последней главной новостью в стране стало не то, что во многих городах России прошли митинги с требованием отставки Медведева, а то, что все вдруг узнали, что у нас есть молодежь. Выяснилось, что эти непонятные люди, которые, вечно уткнувшись в свои гаджеты, смотрят какие-то несмешные картинки и сквозь «плохую» музыку в наушниках отвечают на дотошные вопросы взрослых исключительно междометиями, те, кого принято считать абсолютно неприспособленными к жизни (ведь они не играли в казаков-разбойников, не лепили куличиков из говна, а как в этом мире можно состояться без этого опыта? уму не постижимо!), те, кто, как мы думали, уже потерял способность устно изъясняться и перешел исключительно на язык эмодзи, умеют на самом деле разговаривать — и не просто разговаривать, а кричать и даже в унисон. Те, у кого нет друзей, а есть какие-то несерьёзные френды в соцсетях, собираются в многочисленные группы на улицах. Да, именно те, кто не играл в казаки-разбойники, откуда-то научились взаимовыручке и, когда ОМОН хватал одного из них, цеплялись друг за друга так, что не всегда удавалось утащить юного бунтаря в автозак. Вы не поверите, но они научились всему этому без вас, существуя в параллельной реальности, куда вы их выжили, захватив все остальное.

Вы не оставили им места в медиа-пространстве, заполонив его лечением подагры с геморроем и войной с вымышленными угрозами и песнями, на которых росли их бабушки. Это — не банальная проблема отцов и детей. Вы погрязли в своем эгоизме, забыв, что у вас есть дети. Вы снимали фильмы для себя, говорили о своих проблемах, включали музыку под свое настроение, печатали в газетах только то, что нравится вам. Вы — везде. Молодые люди были вынуждены забиться в интернет и создавать свой мир. Но вы и туда добрались, чтобы насрать им на газон. Вы бесцеремонно вломились, начали все крушить, ломать и перестраивать. Вы даже не понимаете, какими выглядите мудаками, когда подросткам, выросшим в социальных сетях, у которых граница между «реальностью» и «виртуальностью» практически отсутсвует, пытаетесь донести, что интернет — зло, и он их убивает.

Сначала это вызывает смех — «смотрите, что они несут, старичье совсем упоролось», а потом — ненависть. Вы заставляете их изучать религию, а сами путаетесь, слева направо или справа налево нужно креститься, и не соблюдаете ни одну заповедь; требуете, чтобы они были патриотами, а сами скупаете недвижимость заграницей; говорите о социальной справедливости, а они в это время видят ваши майбахи и слышат, как их родителям звонят из микрокредитных организаций и угрозами заставляют возвращать долги. Вы думаете, что они ничего не понимают, но это вы все упустили.

Вы обвиняете их в том, что они неправильно живут, а что вы предлагаете взамен? Мироточащий бюст? Рассказы о вашей молодости и колбасе по 2.20? Пресловутый социальный лифт, которой поднял наверх вас, не только не опустили вниз, но окончательно заколотили его, чтобы, не дай Бог, не увидеть новых лиц. Возьмите любую отрасль, от СМИ до политики и бизнеса, и вы там не увидите незнакомых людей. Все те же «молодые предприниматели» под полтос и «подающие надежды журналисты» в 45 лет. Вы насильно вытащили молодежь из их уютных пабликов на свою территорию, теперь не удивляйтесь, если настанет их черед вас с нее выживать.