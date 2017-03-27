Фредерик Бегбедер преставит свой новый фильм «Идеаль» 7 апреля в московском клубе Gipsy. Писатель возвращает собственное альтер-эго — героя романа (и фильма) «99 франков» Октава Паранго. На этот раз циничный рекламщик отправляется в Россию — за новым лицом для мирового гиганта косметической индустрии.

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Зрителей также ждет выставка произведений современного искусства, в частности, интерактивная инсталляция ART.SEX.MUSIC, автограф-сессия, фуршет и знакомство с исполнителем роли русского олигарха, народным артистом России Алексеем Гуськовым.

Билеты на закрытый показ можно приобрести на сайте ideal-film.com