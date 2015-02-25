Матвей, 8 лет: «Я очень долго не мог понять, как правильно набирать номер на этом аппарате, потому что никогда раньше таких не видел. Несколько раз пробовал позвонить домой и все время попадал не туда или слышал короткие гудки. Меня сбило с толку то, что каждой дырочке соответствует своя цифра, при этом кнопок на телефоне нет. Не было понятно, для чего нужен металлический ограничитель, поэтому я просто доводил последнюю дырочку диска до нужной мне цифры. Несколько раз пытался отправить смс-ку, пока не понял, что это невозможно. Пожалуйста, кто-нибудь уже может мне объяснить, зачем здесь рядом с цифрами нарисованы буквы?»