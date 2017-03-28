Третий сезон «Настоящего детектива» оказался под вопросом после выхода в 2015 году второй части антологии, которая встретила холодный прием у критиков и не смогла повторить успех оригинальных серий с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном. Но, по всей видимости, HBO все-таки решил вернуть сериал на экраны.

Как сообщает Entertainment Weekly , создатель «Детектива» Ник Пиццолатто написал сценарии как минимум к двум эпизодам нового сезона. Кроме того, к шоу присоединился лауреат премии «Эмми» Дэвид Милч («Полиция Нью-Йорка», «Дэдвуд», «Удача»).

«Каким будет сотрудничество Пиццолатто и Милча, неясно. Очевидно, что ключевым моментом стал опыт Милча как сценариста, но выступать в качестве шоураннера он не будет (на этом этапе у «Детектива» еще нет шоураннера). Также стоит помнить, что будущее третьего сезона пока что довольно туманное», — пишет EW.

В прошлом году руководство HBO заявило, что провал второго сезона «Настоящего детектива» связан с тем, что сериал запускался в большой спешке. Также сообщалось, что Пиццолатто займется другими проектами на канале.