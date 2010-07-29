Среди лиц, покусавших милиционеров, встречались офицер Северного флота, проводница фирменного поезда «Магнитка», начальник Горномарийского РОВД Республики Марий Эл, карельский таможенник, сотрудник государственной инспекции труда ЯНАО, глава поселения Ключи Омской области, архангельский судебный пристав-исполнитель, 15-летний московский мальчик-маугли, ректор ГИТИС Юрий Шеринг (в советское время) и депутат Госдумы Владимир Жириновский (в 1994 году).

Председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин: «В отделении меня продолжали оскорблять и не пускать к задержанным, вдобавок состряпав протокол, согласно которому я якобы «укусил за палец» того самого майора… Авторитетно заявляю: с ранних лет я обучен не брать в рот грязные предметы, чему следую и по сей день».

3 случая укуса милиционеров, совершенных при странных обстоятельствах

«Когда машина вневедомственной охраны стояла на перекрестке улицы Беринга и Кольского проспекта [Мурманска], к автомобилю с криками «Помогите!» подбежал молодой человек. Внезапно он бросился на милиционера-водителя, укусил его за руку, а затем «с мясом» оторвал погон и попытался напасть на второго сотрудника… При посадке в машину парень вдруг начал биться головой о крышу автомобиля».

ИА Regnum, август 2006 года.

«Когда прибыл эвакуатор, вернулся владелец иномарки и тут же набросился на милиционеров. По словам инспекторов, сначала мужчина оскорблял их, а затем попытался физически воспрепятствовать эвакуации автомобиля, создавая угрозу здоровью окружающих. В ходе борьбы автовладелец прокусил одному из милиционеров кисть руки… По словам сотрудников милиции, это первый подобный случай во Владивостоке, когда инспектора ГИБДД впервые покусал трезвый мужчина, а не пьяная женщина».

Сайт Newsru.com, сентябрь 2004 года.

«При водворении в камеру задержанных подозреваемый вел себя неадекватно, — рассказывает следователь Тутаевского межрайонного следственного отдела Ярославской области. — Когда сотрудник роты ППС попытался снять наручники, задержанный укусил его за безымянный палец левой руки». Любовь Николаевна, мама Чистова, поражается, как ее сын мог покусать милиционера. Ведь у Сережи нет зубов: накануне «покушения» на милиционера грузчик неожиданно… потерял «челюсть».

Газета «Родной город», февраль 2010 года.

Первое упоминание случая укуса милиционера в детской художественной литературе

«Движение транспорта остановилось, прибежал милиционер Сапожкин и стал просить всех разойтись, но никто не расходился. Супчик же между тем ударил кулаком Кренделька по затылку и поставил синяк под глазом. Тогда милиционер Сапожкин схватил за шиворот Супчика и потащил в отделение милиции. По дороге Супчик пытался вырваться и укусил милиционера за руку. Сапожкин очень рассердился и, когда пришел в милицию, достал из шкафа хранившуюся там с незапамятных времен толстую книгу, в которой были записаны все старинные законы, и вычитал в ней, что за каждый удар по затылку в старину полагались одни сутки ареста, за синяк под глазом — трое суток и за укус руки — тоже трое».

Николай Носов, «Незнайка в Солнечном городе».

Голова (1 раз): 5 лет условного лишения свободы. Лицо (1 раз, «в области нижней челюсти справа»): 2,5 тыс. рублей. Ухо (2 раза): 1 год лишения свободы (в случае повторной судимости). Нос (2 раза): нет данных. Указательный палец (2 раза): 2,5 тыс. рублей; 1 год условного лишения свободы. Палец (34 раза): 3 тыс. рублей; 240 часов общественных работ; от 1,6 года до 2 лет условного лишения свободы (в случае первой судимости) или 2 года тюремного заключения (в случае повторной судимости). Кисть руки (11 раз): 3 года условного лишения свободы с испытательным сроком полтора года. Локоть (1 раз): 2,5 года тюремного заключения (в случае повторной судимости). Предплечье (8 раз): 40 тыс. рублей; от 1 года до 5 лет условного лишений свободы. Плечо (5 раз): 2,5 тыс. рублей + 3 месяца исправительных работ. Рука (32 раза): от 2,5 тыс. до 35 тыс. рублей; от 1 года до 2 лет условного лишения свободы (в случае первой судимости) и от 2 до 7 лет тюремного заключения (в случае повторной судимости). Рука и нога (1 раз): 25 тыс. рублей. Погон (1 раз): нет данных. Область паха (1 раз): нет данных. Бедро или ягодица (7 раз): от 3 тыс. до 10 тыс. рублей. Нога (9 раз): 4 тыс. рублей; 6 лет условного лишения свободы. Укус «разных частей тела» (16 раз): от 25 тыс. до 150 тыс. рублей; от 1,5 до 2 лет условного лишения свободы.

Россия: 3 тыс. рублей (решение Ершовского районного суда Саратовской области от 02.09.08). Белоруссия: 2,5 млн белорусских рублей, или 25 тыс. 688 российских рублей (решение суда города Витебска от 19.02.10). Украина: 70 гривен, или 263 российских рубля (решение суда города Умани от 19.09.09). Таким образом, стоимость укуса пальца российского милиционера в 11 раз больше, чем украинского, и в 8 раз меньше, чем белорусского.

Случай укуса милиционера, изменивший историю развития отечественного телевидения

«Один из первых КВНов спасла девушка-администратор. Участники передачи забыли документы, а милиционер отказался их пропускать в телецентр. Пришлось пойти на форменное хулиганство. Эдуард Сагалаев: «Она так укусила его за руку, что милиционер закричал диким голосом. Уронил все свои пистолеты. И люди хлынули в студию».

Из репортажа «Первого канала»

Последствия укуса для милиционеров

В момент укуса, как следует из протоколов задержания, милиционер испытывает «физическую боль и страдания». Данный вид травмы диагностируется как «укус человека» и из-за ряда бактерий и вирусов, которые могут находиться во рту, считается потенциально даже более опасным, чем укус животного. После укуса нередко наблюдается развитие инфекции, способной вызвать столбняк, и требуется госпитализация с медикаментозным лечением. Тем не менее до последнего времени в новостях не встречалось сообщений о гибели сотрудников милиции, вызванной последствиями укуса человека. В мае 2009 года сотрудника органов внутренних дел города Сарапул в Удмуртии укусила женщина, называвшая себя ведьмой. В ходе допроса в прокуратуре она пояснила следователю, что может «живых умертвить, мертвых оживить», и пообещала, что потерпевший вскоре умрет, следователя уволят с работы, а дело до суда не дойдет. Ни одно из пророчеств сарапульской ведьмы не сбылось.

Последствия укуса для кусающих

В соответствии с 318-ой статьей УК РФ укус милиционера при исполнении служебных обязанностей классифицируется как «применение насилия в отношении представителя власти». В 2009 году в московские суды было направлено непривычно много дел по 318-ой и 319-ой статьям УК («Оскорбление представителя власти») — 1200, что вызвало удивление даже у председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой. Однако только в 3% случаев приговор был связан с лишением свободы. В остальных случаях осужденных наказали условным заключением или штрафом.