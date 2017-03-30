В 90-секундном ролике мы видим, как Серсея Ланнистер, Дейнерис Таргариен и Джон Сноу под песню James «Sit Down» идут по направлению к своим тронам (сложно подобрать более буквальное музыкальное сопровождение, с учетом того, что каждый из этих персонажей в итоге садится на трон или стул). По дыханию Серсеи можно догадаться, что зима в Королевской гавани все-таки наступила (а вместе с ней наступают белые ходоки: ролик заканчивается крупным планом глаза одного из них).

Премьера седьмого сезона «Игры престолов» состоится 16 июля.