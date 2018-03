Drake — More Life

Канадский хип-хоп исполнитель описывает свою новую пластинку как «Работу, которая заполнит пустоту между другими релизами», чем, кажется, и являются все студийные альбомы. More Life состоит из 22 треков, записанных в разной интонации: от мрачного речитатива в Free Smoke до мягких хаус-ритмов Passionfruit. Также в программе — коллаборации с Самфа и Канье Уэстом.

Послушайте в первую очередь: Get it Together — в записи трека приняли южно-африканский хаус-продюсер Black Coffee и 19-летний певец Jorja Smith.

ANOHNI — Paradise

Сильный и эмоциональный вокал британской трансгендер-певицы Энони большинство привыкло ассоциировать с коллективом Antony and the Johnsons, однако у ее нового музыкального проекта — ANONHI — выходит уже второй релиз. А значит, пришло время перемен.

Послушайте в первую очередь: Paradise. Заглавный трек, объединяющий нежный вокал, хлесткие ударные и мощный бас — звучание, в котором как нельзя лучше себя проявляет музыкальный продюсер Хадсон Мохоук.

Temples — Volcano

Британские психоделик-рокеры Temples выпустили второй студийный альбом. Иногда пластинка напоминает других мастеров жанра — Time Impala. В песнях Born into the sunset и In my pocket, например, они ровно настолько же экспериментируют со звучанием, насколько остаются мелодичными. Тот самый случай, когда альбом хочется услышать живьем.

Послушайте в первую очередь: Certainty — очевидный выбор для первого сингла.

Laura Marling — Semper Femina

Шестой студийный альбом лондонской фолк-певицы — лучшая демонстрация того, как далеко она ушла от жалостливых песен под акустический перебор. Don’t pass me by и Shooting звучат очень жирно благодаря хлесткому басу и душевному вокалу.

Послушайте в первую очередь: The Valley — баллада, которая звучит одновременно свежо и пронзительно.

The Shins — Heartworm

Несмотря на то, что два релиза назад Джеймс Мерсер заменил состав своей группы целиком, Heartworm звучит именно так, как The Shins и должны звучать. Наверно, это лишний раз доказывает, что в центре всего — сам Мерсер. Fantasy Island — ни меньше ни больше синти-поп гимн, Cherry Islands звучит как диско-рок из 80-х.

Послушайте в первую очередь: Name for you, которым открывается пластинка — Мерсер писал песню для своих троих дочерей, но засядет она именно в вашей голове.