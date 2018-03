1. Реальность vs реклама

По сюжету Кендалл Дженнер участвует в фотосессии, и в это самое время мимо нее проходят участники протеста (надо отметить, с довольно общими лозунгами). Завидев одного из них, модель, не долго думая, снимает парик и присоединяется к шествию. В конце ролика она берет банку Pepsi, подходит к полицейскому и предлагает ему прохладительный напиток. Последний, тоже не долго думая, открывает банку и делает глоток. Все радуются и улыбаются.

Проблема в том, что финальный кадр рекламы напоминает реальный случай во время протестов Black Lives Matter в США. Только героиню знаменитой фотографии Лешию Эванс, в отличие от Кендалл Дженнер, арестовали.

Kendall Jenner: Can I copy off of you? Iesha Evans: No. Kendall:* Looks over shoulder anyway* Damn that. I'm getting this Pepsi money. pic.twitter.com/NUXwCZnM7p — C I L L My Landlord (@GuruBluXVIII) April 4, 2017

Кендалл Дженнер: Можно я тебя скопирую?

Лешия Эванс: Нет.

Кендалл Дженнер: Ну и черт с этим. Я получу деньги от Pepsi.

2. Ситуация с париком

В ролике Pepsi снялись актеры разных национальностей и вероисповеданий, но пользователи соцсетей обратили внимание на один аспект: когда модель снимает парик, она не глядя бросает его в руки чернокожей женщины. Блогеры углядели в этом расовую дискриминацию. Возможно, они придираются, но осадок остался.

The worst part of the Pepsi commercial is when Kendall decides to protest racism by making a black woman hold her wig. pic.twitter.com/NEfSwXqJvm — Sean Kent (@seankent) April 5, 2017

3. Pepsi ничего не изменит

Главная претензия к ролику, конечно, заключается в том, что реальные митинги выглядят совсем иначе, и спекулировать на этой теме — просто возмутительно. Газировка не может предотвратить столкновения. Один из участников протестов в Балтиморе опубликовал фотографию в Twitter, на которой видно, как мальчик предлагает полицейскому воду. Он написал: «Мы уже сделали это в Балтиморе. Ничего не изменилось».

We did this in Baltimore. Nothing changed @pepsi pic.twitter.com/YveSvfmpYu — $1 Pizza Papi (@YeahItsWilly) April 5, 2017

У Coca-Cola в 1971 году получилось лучше.