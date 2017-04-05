Истории Театр «Гоголь-Центр» завел свой канал на YouTube театр гоголь-центр кирилл серебренников Московский «Гоголь-Центр» завел канал на YouTube. Художественный руководитель театра Кирилл Серебренников пообещал «много чего увлекательного», в том числе «даже целые спектакли». Таким образом, чтобы посмотреть постановки Центра, теперь необязательно будет ехать на улицу Казакова — некоторые из них появятся на YouTube. Сейчас на канале доступно несколько трейлеров спектаклей, включая «Русские сказки», «Мертвые души» и «Пастернак. Сестра моя — жизнь», а также видеобращение Кирилла Серебренникова. театр гоголь-центр кирилл серебренников театр гоголь-центр кирилл серебренников Фотография: Анна Шмитько 5 апреля 2017 Далее «Алиса»: туда и обратно