Московский «Гоголь-Центр» завел канал на YouTube . Художественный руководитель театра Кирилл Серебренников пообещал «много чего увлекательного», в том числе «даже целые спектакли». Таким образом, чтобы посмотреть постановки Центра, теперь необязательно будет ехать на улицу Казакова — некоторые из них появятся на YouTube.

Сейчас на канале доступно несколько трейлеров спектаклей, включая «Русские сказки», «Мертвые души» и «Пастернак. Сестра моя — жизнь», а также видеобращение Кирилла Серебренникова.