В тот день штурмовой отряд полицейского спецназа действовал по накатанному сценарию: силовики вышибли дверь ручным тараном, прикрывая друг друга, вошли внутрь апартаментов и положили четверых преступников лицом в пол. «Только что слышал серию громких хлопков в районе Оак-лоун (Даллас, штат Техас). Вижу много вооруженных офицеров полиции», — написал 9 февраля журналист Кори Смит.

Через некоторое время из здания начали выводить задержанных. Бойцы спецназа сразу же обнаружили большой пакет с «кристаллической субстанцией» общим весом в более чем полтора килограмма. Но не объемы изъятого делают эту полицейскую операцию похожей на одну из серий сериала «Во все тяжкие», а личность одного из задержанных.

29-летний житель Далласа Тимоти Харпер не просто наркоторговец, он стриптизер, а также звезда «кино не для всех». Нет, не артхауса или инди-фильмов — в отличие от них, гей-порнография коммерчески успешный жанр. Таких, как Харпер, называют gay for pay (геи на продажу), их работа — секс с мужчинами на съемочной площадке, за пределами которой они могут быть неприметными обывателями с подружкой, просроченным кредитом и сварливыми родителями.

Тимоти снимался под псевдонимом Кэмерон Диггс (Cameron Diggs), но неприметным его не назовешь: рослый мускулистый парень, с головы до ног покрытый татуировками, без стеснения выкладывал в свой твиттер обнаженку и ролики со сценами секса. Почти 7000 читателей с удовольствием все это лайкали и восхищались его накачанными мускулами. Только татуировки пришлись по вкусу далеко не всем.

В августе прошлого года разразился громкий скандал: борцы с расизмом в индустрии гей-порно пригляделись и увидели на теле Диггса знаки, популярные среди неонацистов и тех, кто придерживается концепции белого супремасизма (white supremacy): железные кресты, сдвоенные молнии элитного нацистского формирования СС. Разразился громкий скандал: Диггс — наркоман со стажем, а тут еще и обвинения в расизме. Несмотря на это, порностудия CockyBoys игнорировала все призывы уволить скандального актера, пока он сам не подлил масла в огонь.

«Мои дети будут белыми, а желание служить сохранению своей расы и культуры не имеет отношение к расизму или ненависти», — заявил Харпер. Через несколько часов он лишился своей работы, а через несколько месяцев спецназ задержал Тимоти с огромным пакетом метамфетамина.

В ноябре 2003 года многие американские газеты пестрели заголовками: «В аэропорте города Спокан задержан бессменный лидер «Арийских наций» Ричард Батлер». На самом деле полицейские взяли в оборот не самого 85-летнего старика, а его подругу — 31-летнюю художницу по татуировкам Венди Иванов (Wendy Christine Iwanow). Привлекательная брюнетка была в бегах: ее подозревали в мелком мошенничестве. Но прессу привлекло не криминальное настоящее девушки, а ее идеологические взгляды.

Но еще несколько лет назад ее знали под именем Бианки Трамп, латиноамериканки и звезды лесбийского и БДСМ-порно и, конечно же, порно с партнерами другого цвета кожи. В портфолио Бианки почти 180 картин, и в основном это хардкорное порно.

Карьера Венди Иванов пошла под откос в 1995 году, когда ее арестовали за участие в вооруженном ограблении. Одно за другим посыпались обвинения в хранении наркотиков и мошенничестве. Так брюнетка с четвертым размером груди оказалась в компании престарелого нациста. Кстати, Батлер скончался менее чем через год после ареста своей горячей подруги.

Не так сурово судьба обошлась с другой звездой порносцены и белого расизма. Фотомодель Ина Гролль (Ina Groll) долгое время была лицом НДП (Национал-демократической партии) — крупнейшей праворадикальной партии ФРГ. Постеры с длинноногой блондинкой в откровенных позах помогали рекрутировать молодых и злых в ряды неонацистов, намекая на награду за борьбу «во славу расы».

Однако валькирия совмещала работу пресс-секретаря НДП с карьерой в порнобизнесе, где снималась в сценах группового секса. В одной из сцен Ине попался чернокожий партнер. Можно было подумать, это ее остановит, но работа есть работа: как говорилось в описании к фильму, «эта девушка знает, чего хотят настоящие мужчины». Такого аполитичного подхода правые экстремисты не одобрили и выгнали актрису из своей партии.

Добавить немного этнокультурного разнообразия в ряды «разъяренных белых мужчин» удалось американке вьетнамского происхождения Тиле Текиле, урожденной Нгуен. Десять лет назад она была мегазвездой реалити-шоу на MTV: 16 человек боролись за свидание с ней. В 2017 году ее снова показывают в новостях, но на этот раз она — не объект вожделения, а женщина, которая вскидывает руку в характерном нацистском приветствии на конференции Института национальной политики — небольшой, но агрессивной группы альт-правых белых расистов, поддерживающих президента Трампа.

Казалось бы, сложно поверить, что любимица модных телеканалов, чьи откровенные фотосессии и «случайно» ставшие публичными секс-пленки с многочисленными бойфрендами еще недавно пользовались бешеной популярностью, теперь с симпатией пишет о Гитлере и утверждает, что Земля на самом деле плоская. Но факты — упрямая вещь: количество антисемитских комментариев в ее твиттере было так велико, что администрация сервиса, обычно отстаивающая свободу слова, лишила Нгуен доступа к аккаунту.

Что же стоит за выходками Текилы — убеждения или эпатаж? Почему порнозвезды стали шокировать общество не откровенными сценами, но откровенными взглядами? Возможно, дело в консервативных и традиционных принципах воспитания: Текила, например, до восьми лет жила с родителями, братом и сестрой в закрытой буддистской общине, где царили самые строгие нравы.

Актриса Скин Даймонд (Skin Diamond), в чьих жилах смешалась европейская и эфиопская кровь, снялась более чем в 380 порно-картинах со сценами анального секса, фетишизма и практики связывания партнера (бондаж). В своем карьерном выборе она винит отца. «Мое воспитание было религиозным и довольно строгим, мой отец был пастором, который много путешествовал и проповедовал. Я не должна была даже думать о сексе. Но что происходит, когда ты говоришь подростку, что чего-то нельзя делать? Это делает «что-то» еще более заманчивым. Я не могла дождаться (первого сексуального опыта)!», — писала 24-летняя актриса.

В религиозной семье хасидов (ветвь ортодоксального иудаизма) родилась близкая подруга Даймонд Джоанна Энджел (настоящая фамилия Мостов) — с их общей лесбийской сцены началась карьера мультикультурной звезды. Сама Энджел — не только актриса, но и режиссер, снимающий в жанре «альтернативной порнографии»: в ее копилке ряд порнохорроров, включая пародию на популярный сериал «Ходячие мертвецы». Ежегодно она собирает целый урожай наград на «порно-Оскаре» (премия AVN Awards): в этом году Джоанна опять отхватила две статуэтки. Ее отношения с родителями и религией, вопреки некоторой двусмысленности, остаются вполне доброжелательными: несмотря на прессинг верующих родственников, отец и мать Мостов не отказались от дочери. Себя Джоанна называет самой прилежной еврейской порнозвездой: она постится в Йом-Киппур и не ест хлеб во время праздника Песах.

Мишель Синклер, известная как Беладонна (BellaDonna), сыграла в сотнях порнофильмов: фут-фетиш, двойное проникновение, фистинг — она прошла практически через все «медные трубы» индустрии. Вторая из восьми детей, девушка родилась в бедной мормонской семье. В 14 лет она пыталась покончить с собой, в 15 — сбежала из дома, в 18 — снялась в своем первом порно, которое включало сцены с анальным сексом и «золотым дождем». В другом из своих ранних фильмов она в центре группового внимания 12 мужчин, которые, кроме секса, душат, бьют ее по щекам и ругают матом.

По статистике, даже довольно известные порнозвезды зарабатывают 40−50 тысяч долларов в год — небольшой заработок по меркам США. Если же говорить о психологическом портрете, то исследования ученых говорят о склонности людей с высокой социосексуальностью (склонностью заводить большое количество партнеров за пределами серьезных отношений) к «темной триаде» — психопатии, макиавеллизму и нарциссизму. Проще говоря, они склонны к манипулированию людьми в своих интересах, а также нередко считают себя лучше других — это объясняет интерес к идеям превосходства одной расы над другими.

Так рождается парадокс, когда вроде бы самая откровенная часть шоу-бизнеса становится обителью самых реакционных идей. Сегодня индустрия порнографии все реже шокирует своим контентом: многомиллионные прибыли позволили нормализовать ее в рамках стандартной бизнес-модели. И все же порно по‑прежнему остается фронтиром, вбирающим в себя всех, кого не принимает общество — иногда по причине ханжества, иногда по самым объективным причинам.