история

Рок-музыкант Макото Азума переехал в Токио в 1997 году, через два года устроился флористом в магазин Azabu-Juban, а еще через два открыл собственный цветочный бутик Jardins des Fleurs и стал художником. Его работы украшали витрины домов моды Hermes и Fendi, а также выставля- лись в музеях по всему миру. Азума использует растения как предмет искусства: он высаживал деревья посреди пустыни в США, под- жигал букеты в Японии и строил скульптуру из геликонии на Филиппинах. В 2014 году в рамках проекта Exbiotanica его работы поднялись в стратосферу.

икебана и бонсай

В икебане Азума использовал орхидеи, гортензии, ирисы и лилии. По словам художника, ему были нужны яркие цветы, контрастирующие с «тьмой космоса». Вторым растением, отправленным в стратосферу, была карликовая 50-летняя сосна, которую Азума привез из Токио в специальном боксе.

подготовка

Американец Джон Пауэлл стал запускать различные предметы в верхние слои атмосферы еще в 1977 году. Его компания JP Aerospace отправляла туда видеока- меры, бумеранг, шары для пинг-понга и стулья. Полеты проходили на большом воздушном шаре, наполненном гелием. 15 июля 2014 года десять добровольцев из компании Пауэлла встретились с Азумой в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, чтобы помочь ему закрепить на каркасе из пенополистирола икебану, бонсай и камеры GoPro. В восемь утра воздушный шар с первой работой художника поднялся в воздух.

полет и приземление

На каркасах конструкции были прикреплены термометр, GPS-трекер для отслеживания места приземления и система фиксации высоты. Через полтора часа после начала полета конструкция устремилась к Земле в свободном падении. Еще через сорок минут она приземлилась в пяти милях от места старта. По данным приборов, полет проходил на высоте 30 тысяч метров при температуре минус 50 градусов по Цельсию. Найти цветы на месте падения Азуме так и не удалось.

цитата

«Цветы превращаются в exbiota (внеземную жизнь. — Esquire): корни маленькой сосны оказываются выше Земли, букет цветов поднимается к Солнцу и разрушается на ветру, — говорит художник. — Освобождаясь от земной тяжести, растения должны направляться в космос».