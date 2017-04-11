В проекте «Папарацци» французский арт-дуэт Мазаччо & Дровилаль используют фотографии звёзд, вырезанные из журналов и найденные в интернете и накладывают их на разичные идеализированные фоны — пляж, парк, кинозал и так далее. Так, персонажи, никогда не встречавшиеся в реальной жизни, оказываются бок о бок в этих работах.

В серии «Вымышленная Калифорния» Кортни Рой снимает саму себя в роли загадочной блондинки, исследующей самый западный штат США. Ее Калифорния — полупустая, мистическая — больше напоминает фильмы Дэвида Линча, чем реальную жизнь. Фотографии Рой как будто бы переносят зрителя в детективный роман, где нет четкого сюжета, но опасность ощущается за каждым углом.

Французский фотохудожник Лоран Кроненталь увлекся архитектурой модернизма. Для своей серии «Воспоминания о будущем» он фотографирует Париж так, что он кажется декорациями для научно-фанатстического фильма из 70-х годов прошлого века. Кроненталь снимает в основном крупные жилые комплексы в пригородах Парижа, построенные в 1950−80х годах и получившие название «Grand Ensembles.»

Сириль Порше в серии «Толпа» исследует феномен массовых скоплений людей, фотографируя большие их сверху с длинной эскпозицией. Толпа в работах Порше оказывается довольно фотогеничной, а силуэты хаотично двигающихся ее представителей напоминают мазки на картинах абстрактных художников. Неудивительно, что Порше называет Джексона Поллока одним из источников своего вдохновения.

В серии «Плоть цветов» французский дуэт художников Улисс и Дарко совмещают фотографии различных животных органов с цветами, получая любопытные комбинации. В своих одновременно абсурдистских и символичных работах Улисс и Дарко создают новые, ни на что не похожие сочетания и оставляют за зрителем право решить, что они хотели этим сказать.