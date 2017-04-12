Во время первого космического полета, длящегося 108 минут, Юрию Гагарину были предложены 63 алюминиевые тубы с едой (по 160 граммов каждая), а также хлебные шарики, копченая колбаса и лимонные дольки. В качестве основного блюда космонавт выбрал щавелевое пюре с мясом, а на десерт — шоколадный соус и черносмородиновый сок с мякотью.

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ СЭНДВИЧ

23 марта 1965 года Джон Янг, пилот космического корабля «Джемини-3», спрятал в кармане своего скафандра сэндвич с говядиной, а на орбите предложил командиру Вирджилу Гриссому разделить с ним ланч. За три витка вокруг Земли астронавты съели половину сэндвича, а по возвращении Янг получил строгий выговор: крошки хлеба в невесомости могли разлететься и попасть в дыхательные пути команды экипажа или бортовую аппаратуру.

Рацион (на примере меню космонавта Олега Артемьева)

ДЕНЬ 1 свинина рубленая с яйцом; каша со вкусом чернослива; кофе с сахаром; витамины; икра «Любительская»; борщ с мясом; мясо цыплят с рисом; хлеб «Бородинский»; десерт из персиков; чай с сахаром; говядина под майонезом; творог с черносмородиновым пюре; чай «Эрл Грей» с сахаром; ДЕНЬ 2 каша рисовая традиционная; творог с орехами; кофе без сахара; витамины; форель радужная в желе; суп-пюре овощной; мясо с перловой кашей; хлеб ржаной «Московский»; чай со вкусом клубники; мясо в белом соусе; салат из свеклы; сыр «Шоколадный»; чай без сахара. ДЕНЬ 3 язык говяжий в желе; каша; кофе с сахаром; витамины; икра кабачковая; суп вермишелевый с мясом; солянка из судака; хлеб столовый; сок виноградно-сливовый; чай с сахаром; гуляш говяжий; пюре картофельное с луком; чернослив; творог с облепиховым пюре. ДЕНЬ 4 каша овсяная со вкусом персика; творог с орехами; кофе без сахара; витамины; лосось в желе с овощами; суп харчо; мясо цыплят с овощами; хлеб «Бородинский»; чай с сахаром; макароны с грибами; брусника дробленая; чай смородиновый с сахаром; палочки из айвы; печенье сахарное. ДЕНЬ 5 мясо куриное с мускатным орехом; горошек в молочном соусе; кофе с сахаром; молоко; витамины; икра баклажанная; суп рисовый с мясом; свинина тушеная со сладким перцем; хлеб ржаной «Московский»; чай с лимоном без сахара. рубленая с яйцом;со вкусом чернослива;с сахаром;«Любительская»;с мясом;цыплят с рисом;«Бородинский»;из персиков;с сахаром;под майонезом;с черносмородиновым пюре;«Эрл Грей» с сахаром;рисовая традиционная;с орехами;без сахара;радужная в желе;овощной;с перловой кашей;ржаной «Московский»;со вкусом клубники;в белом соусе;из свеклы;«Шоколадный»;без сахара.говяжий в желе;с сахаром;кабачковая;вермишелевый с мясом;из судака;столовый;виноградно-сливовый;с сахаром;говяжий;картофельное с луком;с облепиховым пюре.овсяная со вкусом персика;с орехами;без сахара;в желе с овощами;харчо;цыплят с овощами;«Бородинский»;с сахаром;с грибами;дробленая;смородиновый с сахаром;из айвы;сахарное.куриное с мускатным орехом;в молочном соусе;с сахаром;баклажанная;рисовый с мясом;тушеная со сладким перцем;ржаной «Московский»;с лимоном без сахара.

КУХНЯ АСТРОНАВТОВ МИРА

китай Первый космонавт из Китая Ян Ливэй побывал в космосе 15 октября 2003 года и провел там 21 час. Его рацион состоял из китайской свинины, цыпленка гунбао, риса и травяного чая.

япония Японские космонавты берут с собой в космос суши, рамэн с пшеничной лапшой, желе, рис и сливы. Выбор продуктов небольшой, зато много соусов, в том числе майонез.

сша Американские астронавты предпочитают макароны с мясом, салат-коктейль из креветок, гуакамоле, йогурт, сырный хлеб, шпинат, апельсиновую газировку в порошке и шоколадные конфеты M&M's.

италия Итальянская лазанья хранится в космосе 36 месяцев. Помимо нее астронавты берут с собой оливки, сушеные томаты, пасту феттучини с грибами и сливочным соусом, а также ризотто.

франция Кроме макарон, жюльена и мясных деликатесов французы берут на борт трюфели и различные сорта сыра. Но сыр с плесенью, к примеру, был запрещен к провозу на орбитальную станцию «Мир».

расходы на питание

На еду для одного астронавта международные космические компании тратят до 20 тысяч рублей в сутки. Это связано со стоимостью доставки продуктов в открытый космос: за килограмм груза, доставленного на МКС, приходится платить от 5 до 7 тысяч долларов. влияние гравитации на организм

Из-за гравитации и вызванного ею прилива крови к голове космонавты теряют ощущение вкуса и запаха, у них появляется отрыжка. Поэтому Coca-Cola и Pepsi создали специальную газировку для космоса. как разогреть еду в космосе

Используются две системы разогрева пищи: тубы кладут в пакеты с горячей водой, а консервы около 10 минут разогревают в специальной печи.

«

«Я с Земли взял этикетки «Столичной водки» и на тубы наклеил. Сели за стол, даю каждому по тубе: «Давайте, ребят», а мне говорят: «Нельзя». Согласно традиции русской кухни это хорошо для желудка. Клюнули. Значит, открыли, чин-чин. А Дик Слейтон (американский астронавт. — Esquire) берет, и он ошалел: а там борщ! Вот эта была шутка человеческая такая, и до сих пор никто не верит, что мы на самом деле борщ ели, а не пили водку».

« «Я с Земли взял этикетки «Столичной водки» и на тубы наклеил. Сели за стол, даю каждому по тубе: «Давайте, ребят», а мне говорят: «Нельзя». Согласно традиции русской кухни это хорошо для желудка. Клюнули. Значит, открыли, чин-чин. А Дик Слейтон (американский астронавт. — Esquire) берет, и он ошалел: а там борщ! Вот эта была шутка человеческая такая, и до сих пор никто не верит, что мы на самом деле борщ ели, а не пили водку».

из интервью АЛЕКСЕЯ ЛЕОНОВА



ПОЧЕМУ В КОСМОСЕ ПАХНЕТ БАРБЕКЮ

По словам космонавтов, находившихся за пределами МКС, после возвращения на борт их скафандры пахнут как хорошо прожаренный стейк. Директор лаборатории астрофизики и астрохимии NASA Луис Аламандола уверен, что источниками этого запаха в Солнечной системе служат продукты распада звезд, комет и метеоров. «Путешествуя по галактикам Вселенной с другим соотношением углерода и кислорода, можно встретить запах карамели или тухлых яиц», — говорит он.

КОСМИЧЕСКАЯ ЕДА НА ЗЕМЛЕ

В России космическую еду производит Бирюлевский экспериментальный завод. Она предназначена как для отправки на МКС, так и для продажи в вендинговых автоматах Space Food, которые можно встретить в московских аэропортах или тематических музеях. Туба с борщом, гороховым супом или рисовой кашей с курагой стоит 390 рублей.