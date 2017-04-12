Казахский алфавит основан на кириллице и состоит из 42 букв, в том числе специфических «Ә", «Ғ", «Қ", «Ө", «Ң", «I», «Ү", и «Ұ". Самая проблемная буква в этой союзной стране, пожалуй, — «Қ".

Дело в том, что изначально название государства пишется как «Қазақстан». Чтобы не путать слово «казақ" с русским словом «казак», в 1936 году ЦИК Казакской ССР принял постановление «О русском произношении и письменном особозначении слова «казак»:

«Для более правильного произношения на русском языке слова «Qazaq» и в соответствии с казакским произношением этого слова в производных от него последнюю букву «к» в русском произношении и письменном обозначении слова «казак» заменить буквой «х», в соответствии с этим писать не «казак», а «казах», не «Казакстан», а «Казахстан».

И тут все пошло не так. Официальное международное название Kazakhstan — это транслитерация с русского «Казахстан», а не казахского оригинала «Қазақстан». Правильно — Qazaqstan. (Отдельно стоит упомянуть, что в 1990-ые в переводе допустили ошибку, и у казахов было два варианта паспорта — в одном было написано Kazakhstan, в другом — Kazakstan).

Таким образом, властям фактически придется переименовать страну, а значит — внести изменения в различные документы, законы, межгосударственные акты и так далее. Кстати, в прошлом году крупнейший банк страны уже сменил название — «Казкоммерцбанк» стал Qazkom. Более того, государственное информационное агентство «Казинформ» уже публикует свои материалы на казахском языке, используя турецко-азербайджанский вариант алфавита.

Вообще, вопрос переименования в Казахстане — больная тема. Несколько лет назад Назарбаев предлагал переименовать страну в Қазақ Eлі (Казах-Ели) и избавиться от окончания -стан (в переводе на русский Қазақ Eлі означает «казахский народ»).