Американская электронная группа Major Lazer выпустила клип на сингл Run Up, записанный совместно с PARTYNEXTDOOR и Nicki Minaj. Видео создавалось креативным лейблом Mosaert. Его основатели — Поль Ван Авер и Люк Джуниор Там (известные как Stromae) и Мартин Скали — продюсер и фотограф, на протяжении более чем 10 лет работавший с Уэсом Андерсом.

«Главная идея видео заключается в том, чтобы посмеяться над самими собой и над тем, какую нездоровую и ненормальную любовь каждый из нас испытывает к своим смартфонам, — говорят Поль, Люк и Мартин. — По сути она пришла к нам из ниоткуда. Мы не ставили задачей обвинить кого-либо в чрезмерной любви к гаджетам. Напротив, мы хотели сыграть на этом и довести ситуацию до абсурда».

В сентябре этого года Major Lazer выступит в Москве в рамках музыкального проекта TBRG Open.