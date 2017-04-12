В США второй день не утихает скандал вокруг United Airlines. Накануне с рейса авиакомпании Чикаго — Луисвилл из-за нехватки посадочных мест силой сняли пассажира. Во время инцидента мужчина ударился о подлокотник и потерял сознание, поэтому сотрудникам службы безопасности пришлось буквально тащить его по салону.

Как братья Уинклвоссы стали первыми биткоин-миллиардерами
Далее Как братья Уинклвоссы стали первыми биткоин-миллиардерами
«Я - Иван Ургант. Кандидат-противень». Телеведущий продолжает пародировать Ксению Собчак
Далее «Я — Иван Ургант. Кандидат-противень». Телеведущий продолжает пародировать Ксению Собчак

Ситуацию усугубило то, что United Airlines не попыталась сразу урегулировать конфликт. Главе компании Оскару Муньосу понадобилось три попытки, чтобы официально принести извинения. Скандал вокруг United уже окрестили одним из самых громких PR-провалов месяца наряду с рекламой Pepsi, спекулирующей на теме протеста, а также с заявлением пресс-секретаря Белого Дома Шона Спайсера о Гитлере.

Конкуренты не растерялись. Emirates опубликовали видео с цитатой Муньоса, в котором он говорит, что ближневосточный перевозчик — это «вообще не авиакомпания, а брендированное средство передвижения». В сообщении говорится: «Мистер Муньос, согласно крупнейшему туристическому сайту TripAdvisor, мы не просто настоящая авиакомпания, мы — лучшая авиакомпания».

Royal Jordanian не осталась в стороне: «Мы здесь, чтобы сохранять единство. Перетаскивание строго запрещено».

И Qatar Airways, конечно: «Мы едины в стремлении оказать услуги нашим пассажирам». Сообщение компания сопроводила снимком приложения, на котором написано: «Перетаскивать и бросать запрещено».

Некоторые пользователи предложили новый слоган для Southwest (один из крупнейших американских лоукостеров). «Мы бьем конкурентов. Не вас».