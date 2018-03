В США второй день не утихает скандал вокруг United Airlines. Накануне с рейса авиакомпании Чикаго — Луисвилл из-за нехватки посадочных мест силой сняли пассажира. Во время инцидента мужчина ударился о подлокотник и потерял сознание, поэтому сотрудникам службы безопасности пришлось буквально тащить его по салону.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) April 10, 2017

Ситуацию усугубило то, что United Airlines не попыталась сразу урегулировать конфликт. Главе компании Оскару Муньосу понадобилось три попытки, чтобы официально принести извинения. Скандал вокруг United уже окрестили одним из самых громких PR-провалов месяца наряду с рекламой Pepsi, спекулирующей на теме протеста, а также с заявлением пресс-секретаря Белого Дома Шона Спайсера о Гитлере .

Конкуренты не растерялись. Emirates опубликовали видео с цитатой Муньоса, в котором он говорит, что ближневосточный перевозчик — это «вообще не авиакомпания, а брендированное средство передвижения». В сообщении говорится: «Мистер Муньос, согласно крупнейшему туристическому сайту TripAdvisor, мы не просто настоящая авиакомпания, мы — лучшая авиакомпания».

Fly the friendly skies with a real airline. pic.twitter.com/wE5C5n6Lvn — Emirates airline (@emirates) April 11, 2017

Royal Jordanian не осталась в стороне: «Мы здесь, чтобы сохранять единство. Перетаскивание строго запрещено».

И Qatar Airways, конечно: «Мы едины в стремлении оказать услуги нашим пассажирам». Сообщение компания сопроводила снимком приложения, на котором написано: «Перетаскивать и бросать запрещено».

We’re united in our goal to always accommodate our passengers, even with our app updates. pic.twitter.com/1K3q76qOp6 — Qatar Airways (@qatarairways) April 12, 2017

Некоторые пользователи предложили новый слоган для Southwest (один из крупнейших американских лоукостеров). «Мы бьем конкурентов. Не вас».