Работа Ирины Кориной «Хвост виляет кометой» — очередной проект в рамках программы Garage Atrium Commissions. Программа включает в себя объекты, сделанные специально для атриума Музея современного искусства «Гараж». «Хвост» представляет собой трехэтажную архитектурную конструкцию с множеством комнат и объектов. В каждом углу находится банка с затычкой, открыв которую можно почувствовать запах, как-то связанный с этим пространством.

Ирина рассказала Esquire о «Хвосте» и его значении:

«Для меня эта работа находится во взаимодействии с архитектурой самого музея, архитектурой такого рода функциональных зданий в принципе: школ, больниц, супермаркетов или театров. Там, где есть условно говоря зритель или посетитель и есть сотрудники этого заведения.

Это про пространство, которое в одном и том же здании имеет разную функцию: например, куда-то не допускаются пациенты госпиталя и туда может зайти только медсестра, а в учительскую не может зайти ученик.

В музее все устроено точно так же: тут есть музейные сотрудники, у которых есть фонды, архивы, а есть открытая для посетителей зона, созданная специально для них. Моя инсталляция — про функциональность архитектуры и работу архитектора как режиссера. Он планирует, как посетитель будет двигаться по зданию.

Это диалог с музеем. Я использую его перила музея, которые как бы вливаются в мою работу. Мне хотелось, чтобы у этого сооружения была функция — это лестница и мы можем подняться по ней из атриума на второй этаж.

Вся эта конструкция насыщена лестницами разного рода и тут много лакун, которые необходимо выискивать. Это в принципе то, что свойственно для московской пост-перестроечной архитектуры, когда функция пространства бесконечно менялась.

Советские заводы переквалифицировались, обрастали пристройками и получались здания со слоями, как собственно и этот музей, который когда то был рестораном.

Запахи для меня имеют ритуально-обрядовую историю, связанную с пространством. Я поняла, что как только вы вдыхаете аромат, он переносит вас в другое время. Здесь, переходя из одной комнаты в другую, вы проходите обряд обнюхивания. «Гараж» нашел парфюмера, который создавал для меня эти запахи, например запах шпал, запах советской лыжной мази, запах скошенного поля. А вот запах старой книжной пыли на дачном чердаке так и не получился».