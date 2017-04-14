В этом году «Манежу» исполнилось 200 лет. В честь юбилея музейно-выставочное объединение совместно с актерами театра и кино запустило специальный проект под названием «30 фактов о Манеже». В шестиминутном видео молодые артисты рассказывают историю одной из старейших площадок Москвы. Например, из ролика мы узнаем, что именно в «Манеже» 67-летний Лев Толстой учился ездить на велосипеде.

Еще один исторический факт: раньше чердак Манежа засыпали на полметра табачными листьями, которые защищали перекрытия от грызунов и насекомых; в начале XX века его выкурили солдаты подчистую.

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«Каждый день огромное количество людей гуляют мимо центрального выставочного зала, заходит внутрь, смотрит выставки, но при этом единицы знают его историю, которая, на самом деле, безумно интересная. Поэтому в юбилейный год мы хотели, прежде всего, рассказать людям, куда они, собственно, пришли, что происходило с Манежем за 200 лет, какие интересные события здесь развивались», — рассказывает о проекте руководитель отдела развития и спецпроектов объединения «Манеж» Петр Толпин.

Мультимедийная инсталляция — центральный элемент проекта «Манеж. 200 лет в центре событий» — расположена в самом центре обновленного фойе Центрального выставочного зала.

В проекте «30 фактов о Манеже» приняли участие актеры Маруся Фомина, Данила Стеклов, Риналь Мухаметов, Полина Виторган, Глеб Пускепалис, Саша Ревенко, Стася Милославская, Искандер Шайхудинов, Данила Чванов, Анна Цуканова—Котт, стилист Оксана Он. Режиссер фильма — Катерина Инберг, продюсер — Иван Грантовский (Мультимедийный отдел Объединения Манеж).