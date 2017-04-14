В этом году «Манежу» исполнилось 200 лет. В честь юбилея музейно-выставочное объединение совместно с актерами театра и кино запустило специальный проект под названием «30 фактов о Манеже». В шестиминутном видео молодые артисты рассказывают историю одной из старейших площадок Москвы. Например, из ролика мы узнаем, что именно в «Манеже» 67-летний Лев Толстой учился ездить на велосипеде.

Еще один исторический факт: раньше чердак Манежа засыпали на полметра табачными листьями, которые защищали перекрытия от грызунов и насекомых; в начале XX века его выкурили солдаты подчистую.

«Каждый день огромное количество людей гуляют мимо центрального выставочного зала, заходит внутрь, смотрит выставки, но при этом единицы знают его историю, которая, на самом деле, безумно интересная. Поэтому в юбилейный год мы хотели, прежде всего, рассказать людям, куда они, собственно, пришли, что происходило с Манежем за 200 лет, какие интересные события здесь развивались», — рассказывает о проекте руководитель отдела развития и спецпроектов объединения «Манеж» Петр Толпин.

Мультимедийная инсталляция — центральный элемент проекта «Манеж. 200 лет в центре событий» — расположена в самом центре обновленного фойе Центрального выставочного зала.

В проекте «30 фактов о Манеже» приняли участие актеры Маруся Фомина, Данила Стеклов, Риналь Мухаметов, Полина Виторган, Глеб Пускепалис, Саша Ревенко, Стася Милославская, Искандер Шайхудинов, Данила Чванов, Анна Цуканова—Котт, стилист Оксана Он. Режиссер фильма — Катерина Инберг, продюсер — Иван Грантовский (Мультимедийный отдел Объединения Манеж).