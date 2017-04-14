Московская студия интерактивных медиа SILA SVETA , работая в тесной связке со специалистами NASA создала центральную инсталляцию выставки «Миссия Марс» для Космического центра Хьюстона. Грандиозная видеопроекция в разрешении 4K демонстрирует виртуальный марсианский пейзаж: роверы, исследующие планету, будущий запуск ракеты с Земли на Марс, астронавтов, выходящих на поверхность и другие события.

Esquire предлагает посмотреть видеоролик, посвященный инсталляции.