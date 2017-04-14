Истории Видео дня Сила Марса SILA SVETA совместно с NASA создали центральную инсталляцию выставки «Миссия Марс» в Космическом центре Хьюстона. Премьера ролика о проекте — на Esquire. видео дня клипы Московская студия интерактивных медиа SILA SVETA, работая в тесной связке со специалистами NASA создала центральную инсталляцию выставки «Миссия Марс» для Космического центра Хьюстона. Грандиозная видеопроекция в разрешении 4K демонстрирует виртуальный марсианский пейзаж: роверы, исследующие планету, будущий запуск ракеты с Земли на Марс, астронавтов, выходящих на поверхность и другие события. Esquire предлагает посмотреть видеоролик, посвященный инсталляции. видео дня клипы видео дня клипы 14 апреля 2017 Далее Видео дня: Кара Делевинь в коротком фильме для британского Esquire