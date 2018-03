14 апреля Иван Дорн выпустил свой третий студийный альбом Open the Dorn . Это его первая пластинка, полностью записанная на английском языке. Работа над OTD началась летом 2015-го в Киеве, но большую часть песен Дорн и команда записали прошлой осенью в Лос-Анджелесе.

Один из самых популярных современных поп-музыкантов поделился с Esquire плейлистом, который он слушал в день релиза своего нового альбома.

1. Broncho — New Karma

2. Azealia Banks — Desperado

3. Cassius — Ponce

4. Childish Gambino — Riot

5. Frank Ocean — Pink and White

6. Hanne Hukkelberg — Do not as I do

7. Tame Impala — New Person, Same Old Mistakes

8. Q-Tip — Believe (feat D’Angelo)

9. A Tribe Called Quest — Conrad Tokyo

10. Toro Y Moi — Rose Quartz

11. Антоха МС — Провода

12. YUKO — Заєнька