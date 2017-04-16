Mac DeMarco — This Old Dog
Captured Tracks
Разместив свои демо-записи на bandcamp молодой ДэМарко даже не думал о том, что скоро его поймает лейбл и начнется совсем другая жизнь, в которой журнал Rolling Stone окрестит его принцем инди-рока. Три года назад Мак уже покорял московскую аудиторию на Bosco Fresh Fest, но мало кто знает, что ради этого он проехал пол Канады на своём подержанном Volvo, чтобы уже с новым паспортом отправиться в Россию. За это его и любят.
Lovebirds ft. Galliano — Icarus
Razor-N-Tape
22 апреля, в День музыкального магазина, мир увидит много действительно особенных пластинок. Релиз Lovebirds ft. Galliano, состоящий из двух разноцветных семидюймовок — именно то, что нужно, чтобы почувствовать летний бриз. Берлинский продюсер Себастьян Доеринг с 1998 года занимается тем, что создает музыку, которую он будто подслушал в 80-е, а после освежил её согласно запросам мировых танцполов.
Gamayun — HESP004
Hesperian Sound Division
Со времени своего дебюта на лейбле Udacha, смоленский дуэт Gamayun отточил свой стиль настолько, что стремительно растет на фоне прочих артистов местного разлива. Есть мнение, что эту пластинку должны прописывать в больницах для профилактики депрессии и любого рода хандры.
Hollow Everdaze — Catastrophe
Deaf Ambitions
Собиравшие стадионы команды вроде Kaiser Chiefs или The Killers разбогатели и ушли на покой (как вариант — надолго засели в студиях) — и потому пришло время ознакомиться с творчеством тех, кто пришел им на смену. Мельбурнская группа Hollow Everdaze выкатила мощный сингл с грядущего альбома Cartoon.
Operator Music Band — Puzzlephonics I & II
New Professor Music
Молодое трио из Лос-Анджелеса выпускает
Kikagaku Moyo — Kikagaku Moyo
Guruguru Brain
Начав свой путь как уличная группа,
Neue Grafik — Soul Conspiracy EP
22a Music
С 2013 года лондонский лейбл 22a исправно репрезентует молодые таланты туманного Альбиона. Но теперь расширяет поле деятельности, обращая внимание на молодые дарования из других стран. Сбалансированное сочетание всего, что приятно для слуха: от джазового свинга до бескомпромиссной прямой бочки, окутанной беспроглядным туманом фьюжна. Немногие продюсеры умеют пользоваться живыми инструментами, и парижанин Grafik именно из их числа.
The Orb — The Cow Remixes
Kompakt
На легендарном лейбле Kompakt выходит третий релиз из серии с ремиксами на лондонцев The Orb, ответственных за появление эмбиент-хауса. На этот раз были задействованы композиции с последнего полноформатного альбома дуэта COW / Chill Out, World! Получилась атмосферная пластинка из четырех ремиксов, каждый из которых станет отличным дополнением для оригинального альбома.
Hater — You Tried
PNKSLM Recordings
Punk Slime Recordings стартовали в виде блога, после организовывали вечеринки, а теперь на протяжении уже нескольких лет они находят выдающихся музыкантов преимущественно из Швеции и Лондона. Например, вместе с дебютным альбомом молодой группы из Мальме так легко отпускать все плохие мысли.
Алексей Никитин — Ледяной Альбом
ГОСТ Звук
Питерский продюсер, известный широкой публике как Nocow, записал новую пластинку. Именно с Алексея началась история главного русского лейбла на западе — ГОСТ Звук.