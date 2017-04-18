Сергей Светлаков: Это точно про Сашу (Цекало. — Esquire).

Иван Ургант: Я думаю, что это про Захарченко был материал.

Светлаков: Это точно про обналичку.

Александр Цекало: Может, букву «г» потеряли? «Нагл, да удал»?

Гарик Мартиросян: А может, тогда «Нал, да удрал»? Там вот такая опечатка?

Ургант: А может, «Нал, да удав»? Это знаменитый номер, в котором за наличные деньги удава показывают.

Мартиросян: А может, Налдо, бразильский футболист? «Налдо уда» — знаменитая бразильская песня? (Поет протяжно) Наал-до-удаа…

Ургант: Вот так в Esquire и запишите.

на самом деле: исследование о бесполезности наличных денег (Esquire No 128, ноябрь 2016)

Мартиросян: Вань, эта новость исключительно про тебя.

Ургант: Не про меня эта новость, а про Ясира Арафата. И это знаменитый случай, когда ему подарили пластилин в виде Палестины. И он начал лепить из того, что было.

Светлаков: И он делил ее.

Цекало: А может, наоборот, это какой-то израильский деятель лепил из Палестины что-то.

Ургант: Я в это не верю — чтобы Израиль лепил что-то из Палестины.

Цекало: Игровой набор Нетаньяху, нет?

на самом деле: схема устройства Ближнего Востока (Esquire No 102, сентябрь 2014)

Светлаков: Это программа, которую Кудрин ведет.

Цекало: Колыбельная на РБК.

Светлаков: И Кудрин как раз со Степашиным…

Ургант: И Набиуллиной. С куклами Степашина и Набиуллиной!

Светлаков: По вечерам всех, кто не заплатил налоги, успокаивают.

Цекало: И иногда из-за стола Голодец появляется.

Мартиросян: Я хочу сказать, что я полностью не со- гласен с вами.

на самом деле: текст о непогашенных кредитах (Esquire №111, июнь 2005)

Ургант: «Тужили два товарища» — это про первые 10 лет группы «Чай вдвоем». Потому что, во‑первых, их голос шел от сильной натуги.

Цекало: Но Smash больше тужили.

Светлаков: Либо это может быть статья про легализацию однополых браков. Вот они тужили, а сейчас уже разрешили.

Мартиросян: Если бы на конце была буква «с» с мягким знаком, «тужились два товарища», тогда ты был бы прав. Но не сейчас.

на самом деле: материал о преодолении юношеской депрессии (Esquire №100, июнь 2014)

Ургант: Интересный заголовок, один из лучших заголовков Esquire.

Светлаков: Он цитирует фразу всемирно известной в нашей стране певицы.

Цекало: Это интервью с офтальмологом, наверное.

Мартиросян: Может, это гипнотизер какой-то, ребята?

Светлаков: На самом деле, это просто Ветлицкая возвращается.

Цекало: К Сташевскому.

Светлаков: Обратно? «Забери мой паспорт, но главное — корми»?

Мартиросян: Вы знаете, в нашей программе есть такие моменты, когда кто-то шутит несмешно и тут же уходит.

на самом деле: колонка Уилла Селфа об органе зрения (Esquire №131, март 2017)

Цекало: Это про какую-то промышленность.

Ургант: Все очень просто, друзья. Это текст про отечественные дроны, которые выпускаются под маркой «Мечта». И если они залетают на участки, где появление дронов нежелательно, то их сбивают.

Светлаков: Нет, «Мечты сбиваются» — это про кондитерскую «Пушкин» на Тверском бульваре. Слоган!

Мартиросян: Нет, Сереж, там опять не хватает буквы «в»: «Мечты взбиваются».

на самом деле: текст о противодействии беспилотникам (Esquire №92, октябрь 2013)

Цекало: Тут ошибка, я думаю.

Мартиросян: Груздь-доска?

Цекало: Грудь-доска!

Светлаков: Тогда в этом случае «грусть» и «грудь» — синонимы.

Ургант: Очень интересно! Хорошо, идем дальше.

на самом деле: текст о «Кировлесе» (Esquire №91, сентябрь 2013)

Ургант: Это опять неправильно написано. Содом с мирамистином! Вот это известно: это Нагиев рекламирует.

Cветлаков: Мезонин — это новая добавка в мирамистин.

Ургант: Помните, чем заканчивался у Чехова «Дом с мезонином»? «Мисюсь, ты где?» Так вот, когда содом с мезонином, Мисюся отвечает, где она.

на самом деле: материал с декорациями к порнографическим фильмам (Esquire №86, март 2013)

Ургант: Пускай на вопрос по поводу этого заголовка отвечает тот, кто в данный момент ее справляет. Сергей?

Светлаков: (Смеется.)

на самом деле: текст о том, как дети представляют себе бедность (Esquire №83, декабрь 2012)

Ургант: Это сто процентов что-то.

Цекало: Про мебель Путина.

Светлаков: Про Белоруссию!

Ургант: Конечно, про Белоруссию.

Мартиросян: Нет, ребята, вы ошибаетесь. Это статья про Куклачева.

Ургант: Это статься про Куклачева! На кошачьих черепах его трон знаменитый, и он на нем сидит. Ты знаешь, что в Game of Thrones — это же он.

Светлаков: Бегает.

на самом деле: письмо главного редактора о Тогбуи Нгорифия Сефас Кози Бансе (Esquire №85, февраль 2013)

Цекало: Название очень веселое — Esquire глумится!

Светлаков: Мы надеемся, что это просто про рыбалку и досуг.

Мартиросян: Перепечатка басни Крылова «Лебедь, рак и щука».

на самом деле: текстовая документация всех стадий заболевания (Esqure №84, январь 2013)

Ургант (обращаясь к Цекало): Саша?

Цекало: Да тут опять ошибка.

Светлаков: Да нет, это про тебя Esquire писал.

Мартиросян: Эта статья связана с легализацией наркотиков.

Светлаков: Это про Киркорова. У него же проблема роста. Он все время растет и к 2047 году будет уже 3 метра 12 сантиметров. Будет калачиком спать на самом большом кинг-сайзе.

на самом деле: материал о пищевой промышленности Нидерландов (Esquire №95, январь 2014)

Ургант: Это еще интереснее. Какая-то статья про Ямайский народный театр.

Светлаков: Так же в Голландии написано везде.

Мартиросян: Это такой феномен, когда дрова заканчиваются в камине и ты разжигаешь уже романом Толстого «Война и мир».

Ургант (обращаясь к мартиросяну): Съешь-ка курабье, mon ami!

на самом деле: фотоистория о продавцах табака (Esquire №77, май 2012)

Ургант: Какие веселые заголовки!

Светлаков: Ну, это стриптиз-номер такой есть. Его показывает муж Наташи Королевой Тарзан. Он выходит с каской, и в нее аккуратно сложен…

Ургант: Так, понятно!

на самом деле: материал о сотрудниках ОМОНа, пострадавших во время митинга 6 мая 2012 года (Esquire №82, ноябрь 2012)

Ургант: Имеется в виду, конечно, выражение «Брюки превращаются». Вот кто этот жонглер согласными, который так — шмак, и все? Может быть, Шмаков?

на самом деле: текст о секретах мастерства фокусника (Esquire N№78, июнь 2012)

Цекало: Это текст о маньяке-кинологе.

Ургант: Нет, вовсе не об этом. Это новогоднее что-то. Видимо, про елку.

Светлаков: Ну да, как нарядить собаками елку.

Ургант: Как в театре Куклачева.

на самом деле: текст о собаках-спасателях (Esquire №80, сентябрь 2012)

Ургант: Эта партия давно уже зарегистрирована.

Светлаков: Она пока мало набирает, правда.

Ургант: А ей и не надо много набирать.

Цекало: В ней же одни животные сидят — ехидны.

Светлаков: Сколько бы она ни набрала, они всегда ехидно хихикают.

Ургант: Сколько бы она ни набрала, председатель этой партии Тигран Кеосаян замечательно ведет свою программу.

на самом деле: текст Линор Горалик о судьбах родины (Esquire №76, апрель 2012)

Ургант: Это наколка Дмитрия Медведева.

Цекало: Или это главный редактор перед уходом из журнала придумал.

Мартиросян: Это слепой оператор, который работа- ет у Познера.

на самом деле: текст о заключенных, получивших третий срок (Esquire No 75, март 2012) ≠