Сергей Светлаков: Это точно про Сашу (Цекало. — Esquire).

Иван Ургант: Я думаю, что это про Захарченко был материал.

Светлаков: Это точно про обналичку.

Александр Цекало: Может, букву «г» потеряли? «Нагл, да удал»?

Гарик Мартиросян: А может, тогда «Нал, да удрал»? Там вот такая опечатка?

Ургант: А может, «Нал, да удав»? Это знаменитый номер, в котором за наличные деньги удава показывают.

Мартиросян: А может, Налдо, бразильский футболист? «Налдо уда» — знаменитая бразильская песня? (Поет протяжно) Наал-до-удаа…

Ургант: Вот так в Esquire и запишите.

на самом деле: исследование о бесполезности наличных денег (Esquire No 128, ноябрь 2016)