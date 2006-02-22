Краткая история костюмированных ограблений (1927 — 2010)

Основоположником традиции костюмированных ограблений считается техасский рецидивист Маршалл Рэтлифф. 23 декабря 1927 года одетый в костюм Санта-Клауса Рэтлифф и трое его сообщников появились в городском отделении Первого национального банка в Циско. Не отвечая на дружелюбные приветствия посетителей и служащих, Санта молча отобрал пистолет у кассира и начал складывать деньги (12 400 долларов) в мешок для подарков. По счастью, управляющему Б. П. Блессингейлу удалось незаметно вывести на улицу свою шестилетнюю дочь Фрэнсис, которая подняла по тревоге весь город. Между грабителями и полицией, поддержанной вооруженными жителями Циско, завязалась перестрелка; два офицера получили смертельные ранения. Прикрываясь заложницами — девочками десяти и одиннадцати лет, налетчики скрылись, но через пару дней обессиленных бандитов задержали. 19 ноября 1928 года горожане Истленда, куда был этапирован приговоренный к 99 годам лишения свободы Рэтлифф, линчевали его, ворвавшись в здание тюрьмы. Очевидцы впоследствии утверждали, что, уже стоя с петлей на шее перед разъяренной двухтысячной толпой, грабитель отчетливо произнес: «Простите меня, ребята».

Первыми преступниками, которые начали систематически использовать карнавальные маски вместо женских чулок и лыжных шапок, считаются участники так называемой «Банды с секундомером» (Stopwatch Gang). Своим названием преступная группа, орудовавшая в США и Канаде в 1970−80-х, обязана тому обстоятельству, что у одного из грабителей на шее всегда висел секундомер: каждый из хорошо спланированных налетов занимал не более 90 секунд. В общей сложности банда украла более 15 миллионов долларов, ограбив по меньшей мере 100 банков и инкассаторских фургонов. История с кражей шести золотых слитков на сумму 700 тысяч долларов в аэропорту Оттавы легла в основу фильма Дэвида Мамета «Грабеж» (2001), а серия ограблений Stopwatch Gang с использованием резиновых масок американских президентов была достоверно воспроизведена в фильме Кэтрин Бигелоу «На гребне волны» (1991).

25 октября 2010 года The Wall Street Journal опубликовал статью криминального репортера Шона Гардинера «Граби­тели проявляют креативность», где автор констатирует значительный рост числа костюмированных ограблений в последние месяцы.

Цитаты

«Чего уставились?» Винни Пух, Токио

июль 2008 года «Мне надо эльфам зарплату платить!» Санта-Клаус, Нэшвилл, США

декабрь 2009 года «Это не шутка!» Дарт Вейдер, Нью-Йорк

июль 2010 года

Крупнейшие ограбления XXI века, совершенные в масках

56 млн фунтов стерлингов (2 609 301 300 рублей)

22.02.2006. Тонбридж, Графство Кент, Великобритания

Злоумышленники в форме полицейских и реалистичных резиновых масках, которые специально для них изготовила профессиональный гример Мишель Хогг, взяли в заложники семью сотрудника депозитария и заставили его открыть двери. На суде Хогг смогла доказать, что не знала, для каких целей она выполняла свою работу (в частности, изменяла форму носа одного из преступников при помощи детских сосок с обрезанными концами, вставленных в ноздри), и была оправдана.

40 млн фунтов стерлингов (1 969 284 000 рублей)

06.08.2009. Лондон, Великобритания

Угрожая оружием, двое грабителей ворвались в ювелирный магазин Graff в центральном районе Мейфейр. Как установила полиция, за пару часов до ограбления преступники обратились в салон красоты на Ковент-Гарден и попросили сделать им профессиональный макияж для съемок в видеоклипе. Гример перекрасил волосы злоумышленников и изменил цвет их кожи. Процедура заняла четыре часа и стоила £450 — около 0,01% от стоимости похищенного.

Известные случаи костюмированных ограблений в XXI веке

Число прецедентов Персонаж Состав преступления Место Детали 10 Человек-Паук Ограбление магазина, бензоколонки и гостиницы. США, Чехия По харахтеристике соседей, преступник, Как и Питер Паркер, был крайне скромным и обаятельным человеком. 3 Дракула Ограбление банка. США, Германия Грабитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и размахивал игрушечным пистолетом 3 Клоун Ограбление инкассаторской фирмы. США, Бразилия Преступники в костюмах клоунов прорыли в туалет банка туннель из соседнего дома. 6 Ниндзя Ограбление банка. США Грабитель хромал на одну ногу и для ходьбы использовал костыль. 1 Робин Гуд Ограбления частных домов и ферм в сельской местности. Италия Грабителем оказался нелегальным иммигрантом — бывший солдат российской армии, вооруженный самодельным луком. Во время налетов преступник разбивал окна стрелами и брал дома штурмом с душераздирающими боевыми воплями. Кроме денег и драгоценностей похищал итальянскую колбасу и ветчину. 6 Ричард Никсон Ограбление банка, магазина и бензоколонки. США Преступник был чернокожим и покинул место преступления пешком. 2 Дарт Вейдер Ограбление банка. США Преступник уехал на велосипеде. Как отметила газета Daily Mail, «многие бандиты при ограблении используют силу, но этот был первым, кто использовал Силу». Во втором случае злоумышленник одел маску ДВ задом наперед. 3 Крик (маска из к/ф «Крик») Ограбление магазина и банка. США Преступник испугался крика продавца, который требовал, чтобы тот ушел, и убежал с места преступления ни с чем. 2 Горилла Ограбление бензоколонки, кража велосипеда. США Преступник пытался украсть пенопластовые муляжи бананов. После того как первая попытка сорвалась, он попробовал ее повторить в другом магазине. 2 Джордж Буш Ограбление банка.

Кража мотоцикла. США Преступник требовал деньги и получил их, даже не показав оружие. При обыске у преступника нашли еще одну маску — экс-президента Билла Клинтона. 1 Черепашка-Ниндзя Угон автомобиля молочника, отягощенный его убийством. Великобритания Преступник — 19-летний подросток — реализовал фантазию, которая пришла ему в голову во время курения марихуаны. 1 Телепузик Винки Уличное ограбление. Канада Преступник весил около 100 килограммов и имел рост 1,80 метра. 1 Барак Обама Ограбление банка. США Преступник попытался проникнуть в банк в конце рабочего дня, когда вход уже был закрыт, и безуспешно требовал, чтобы сотрудники впустили его внутрь. 1 Дерево Ограбление банка. Канада Костюм преступника состоял из трех веток.

(Использована информация сайтов labankrobbers.org, streetgangs.com, thesharkguys.com, washingtonpost.com, bbc.co.uk)

Ограбление, принятое за костюмированное по наивности

19 сентября 2009 года сайт gazeta.spb.ru сообщил, что накануне ночью в Санкт-Петербурге было совершено нападение на иностранного туриста: трое неизвестных, переодетых в форму сотрудников милиции, отобрали у 28-летнего гражданина Турции Мустафы Салиха Сурула сумку, в которой находилось 1 520 000 рублей, 2 мобильных телефона, ноутбук и документы. Преступление удалось раскрыть по горячим следам: уже 22 сентября неназванный источник в правоохранительных органах рассказал РИА «Новости», что личности грабителей установлены. Ими оказались прапорщики отдела вневедомственной охраны УВД по Адмиралтейскому району, которые ограбили Мустафу Салиха Сурула, находясь при исполнении служебных обязаностей.

Одна кража, предотвращенная Человеком-пауком

3 мая 2010 года, Аделаида. На костюмированном празднике в магазине Adelaide Comics Centre неизвестный в джинсах и плаще пытался похитить редкое издание «Людей Икс» стоимостью 160 австралийских долларов, но был задержан владельцем магазина Майклом Болдерстоном (он встречал гостей в костюме Человека-паука) при помощи группы джедаев.

Маска, эксплуатирующая во время ограбления социальные предрассудки

Американец польского происхождения Конрад Здзиерак в течение нескольких дней совершил шесть налетов на различные банки и аптеки. Все преступления он совершил в маске чернокожего мужчины, которая полностью закрывала лицо, шею и часть груди. Для имитации кожи рук использовались специальные перчатки из латекса. После одного из ограблений преступника задержали, но из-за отсутствия улик и полной уверенности свидетелей в том, что их ограбил чернокожий, отпустили. Полиция смогла выследить вора, только когда обнаружила его автомобиль на стоянке пригородной гостиницы: машина была перемазана специальной краской, баллоны с которой взрываются в мешках с наличными деньгами в случае их кражи.

Конрад Здзиерак и его повседневное лицо. Конрад Здзиерак и его темная сторона. Маска Конрада, в которой он совершал налеты.

Cостав ряда ОПГ, специализировавшихся на костюмированных ограблениях

Винни Пух, Пантера и Мышь

07.2010 Грабили прохожих в Токио.

08.2010 Японской полиции удалось задержать Винни Пуха — 20-летнего Масаюки Исикаву.

Герхард Шредер и Рэмбо

1988 — 2001 Ограбили 36 немецких банков, похитив в общей сложности более 6 миллионов евро.

2003 Были арестованы в Дюссельдорфе.

Две гориллы и цыпленок

2010 Отобрали велосипед у 15-­ лет­него подростка на Лонг-Айленде. Со слов потерпевшего известно, что цыпленок угнал транспортное средство, а гориллы бежали следом.

Что выдает грабителя, переодетого женщиной?

Щетина. Именно эта деталь бросилась в глаза австралийским полицейским, расследовавшим налет дерзкого одиночки в парике и платье на банк Common­wealth в Сиднее в декабре 2008 года. Борода и усы. 49-летний Денис Хоукинс был взят с поличным при ограблении банка в городе Свиссвейл, Пенсильвания, в июле 2010 года. Помимо бороды и усов распознать в нем злоумышленника позволяли парик блондинки, накладная грудь и штаны от костюма клоуна. Накладная грудь. Сентябрь 2008 года: наполненный водой презерватив, имитировавший женскую грудь и потерянный на месте преступления неизвестным в мини-юбке, — вещдок в деле об ограблении 74-летней жительницы Порт-Сент-Люси, Флорида.