Заручившись поддержкой экспертов, Esquire разбирается во всем многообразии смешанных напитков и выбирает из них десять наиболее важных за последний век. Модератором дискуссии выступает барный историк и участник формации Bartender Brothers Владимир Журавлев:

«Пытаясь определить 10 наиболее важных коктейлей, я руководствовался двумя критериями. Первый — это популярность. Есть много замечательных коктейлей, Clover Club, например — но с ним сегодня знакомы очевидно меньше людей, чем, например, с «Негрони». Второй критерий — это то, что выбранные смешанные напитки стали уже некими категориями, на основе которых появилось множество вариаций.

«Мартини», например, стал символом коктейля. Мы видим его графическое изображение — v-образную рюмку — и понимаем, что здесь готовят смешанные напитки. Или «Дайкири» — символ кубинской коктейльной культуры. Сегодня во многих барах можно найти такой подраздел меню, как Daiquiri’s, включающий в себя множество различных вариаций на коктейль. Old Fashioned, вновь ставший популярным после сериала Mad Men. Moscow Mule — «троянский конь, который принес водку американцам». И другие».

«Мартини»

Сергей Бармян, бармен:

«Мартини» — любимый напиток Уинстона Черчилля: по‑своему смешать джин и вермут было для него целым риуалом. Однажды он позволил себе угостить им Сталина — коктейль пришелся по вкусу, только «очень холодил живот». Х. Л. Менкен назвал «Мартини» «единственным американским изобретением столь же совершенным, как сонет», а Э. Б. Уайт — «эликсиром спокойствия».

«Мартини» не пьют во время еды. Так повелось. Это идеальный аперитив за барной стойкой. Кроме того, это повод поговорить: мне нужно задать минимум два вопроса, чтобы приготовить коктейль по вкусу гостя. Каждый ищет свой, неповторимый вкус: Dry Martini, Водка Мартини, «Грязный мартини» и так далее — кто-то пускается в почти маниакальную погоню за идеальным миксом.

«Манхэттен»

Павел Филитов, бар-менеджер:

Из всех легенд о происхождении коктейля «Манхэттен» правдоподобной следует считать ту, что была опубликована в книге Valentine’s Manual of New York, 1923. Там сказано, что на самом деле коктейль придумал бартендер по фамилии Блэк, у которого в 60-х было свое место на Хадсон-стрит (Манхэттен, Нью-Йорк).

В состав первого Манхэттена входил «gum arabic syrup» — смесь сахара и воды с добавлением гуммиарабика, а также не обходилось без капли абсента и пары дэшей (дэш — dash (англ.), несколько капель. — Esquire) мараскино. Впоследствии эти ингредиенты вышли из рецепта, а мараскино принял облик вишни на гарнише. Его роль биттера заменила Ангостура.

Основой Манхэттена может стать только американский whiskey, который не стоит путать с whisky, шотландским и японским аналогами. Это может быть как бурбон, так и ржаной виски. Вермут должен быть красным и итальянским.

В «Юности» мы готовим как классический «Манхэттен», так и твист на него — коктейль «Дичь». В его составе бурбон повышенной крепости, а также красный сладкий вермут. Какао ликер и пару капель ангостуры мы добавляем при подаче. Но это еще не все — мы «женим» все компоненты и выдерживаем в дубовой бочке. Когда последняя «беднеет» на 1/3, то сразу добавляется свежий премикс. Таким образом более выдержанная смесь перемешивается с совсем молодой, уходит резкость во вкусе, а округлость — появляется. Будучи крепким напитком, который подается безо льда в коктейльной рюмке, «Дичь» становится чуть более питким и ароматным аналогом с шоколадным оттенком во вкусе. Для любителей покрепче.

«Олд Фэшенд»

Кенан Ассаб, бармен:

О происхождении этого коктейля наиболее полно рассказал Роберт Симонсен (журналист и автор книг по истории алкогольных напитков и коктейльной культуры США, в частности — труда под названием Old-Fashioned: The Story of the World’s First Classic Cocktail). Напиток, появившийся на самой заре коктейльной эры, он следует классической формуле 1806 года: алкоголь, немного сахара, толика воды и ароматические биттеры. Old Fashioned — особая редкость среди смешанных напитков именно потому, что на протяжении двух столетий не выходил из круга интересов алкогольных энтузиастов. К 1840-м годам он обрел популярность среди достаточно обеспеченных молодых людей того времени. Начиная с 1870-х, Whiskey Cocktail был улучшен бартендерами, обогатившись ароматом доступных на тот момент ликеров: curacao, maraschino, chatreuse, absinth и других. Это увлечение привело к тому, что «имбайберы» того времени просили просто Old-Fashioned, приготовленный по старой формуле: виски, биттеры, сахар, вода. Отсюда возникло его упрощенное название, широко распространенное сегодня. Существуют твисты на Old-Fashioned, ставшие новой классикой — Oaxaca Old-fashioned (на основе текилы и мескаля), Benton’s Old-Fashioned (с заменой сахара на кленовый сироп).

Наша фирменная вариация на классический старомодный коктейль построена на сочетании ржи, грейпфрута и пихтовых, создающем изысканный гастрономический баланс. Pine-fashioned готовится на ржаном виски с использованием сиропа пихты с грейпфрутом, ароматического биттера и веточкой ели и цедрой в качестве украшения.

«Дайкири»

Артем Числов, бармен:

Самый знаменитый сауэр, он же любимый коктейль Эрнеста Хемингуэя, Дайкири был придуман на Кубе инженером Дженнингсом Стоктоном Коксом. То время было послевоенное и непростое, желтая лихорадка достигала пика. Правительство, чтобы уговорить инженеров уехать на работу из спокойных и родных Штатов, мотивировало их большими зарплатами и неограниченным количеством табака. Помимо вышеперечисленного работникам полагался и месячный запас кубинского рома. Кокс, заметив, что местные смешивают его даже с кофе, начал экспериментировать сам.

В книге When it’s cocktail time in Cuba описана такая история: «Каждый день ребята встречались в баре Santiago’s Venus в восемь утра и выпивали по 3−4 коктейля. Большинство из них работало на железном руднике в городке под названием Дайкири, в том числе и Дженнингс Кокс. Однажды утром он произнес такую речь: «Друзья, мы уже достаточно долго пьем этот восхитительный напиток, но до сих пор не дали ему имя! Вот что я скажу, все мы работаем в Дайкири и впервые выпили этот напиток именно здесь, поэтому так его и назовем».

Так как в этом коктейле всего три ингредиента, то едва ли не самая важная часть в его приготовлении — соблюдение пропорций. Знаменитый британец Дик Бредсель, которого называли коктейльным королем, всю жизнь придерживался рецепта, описанного в книге Fine Art of Mixing Drinks, а именно 8:2:1. Некоторые готовят по формуле «обратного отсчета» 3:2:1, как классическую «Маргариту». А Саймон Диффорд, например, на стороне Хэмингуэя и увеличивает порцию рома, готовя по формуле 10:3:2.

В баре мы готовим Original Дайкири: берем белый ром, рецепт которого максимально приближен к тому, что использовался в оригинальном варианте, добавляем свежий сок лайма и полторы ложечки caster sugar. Перемешиваем, встряхиваем в шейкере переливаем в ледяную рюмку.

«Маргарита»

Сергей Надсон, бармен:

Коктейль «Маргарита» чрезвычайно важен для истории спиртного, потому что именно с него началось знакомство всего мира с текилой, а если смотреть шире — то с напитками из агавы вообще.

Мы готовим нашу версию «Маргариты». Для начала приготовим специальную красту (crust (англ.) — «корочка» по краям бокала. — Esquire) из черного перца, хлопьев перца чили, тростникового сахара и морской соли. А затем сам напиток, используя сироп корицы и медовый сироп, сок лайма и серебряную текилу.

«Блади Мэри»

Валерий Дятлов, бармен:

Один из величайших коктейлей в истории, Bloody Mary появился в начале ХХ века. Если верить популярной легенде, его придумали русские эмигранты, смешав водку с американским консервированным томатным соком в парижском баре Harry’s.

На смену водке через некоторое время пришел джин, а со временем появилось множество вариаций этого коктейля.

В баре El Copitas мы готовим мексиканскую версию этого напитка с текилой, лаймом и сахаром. Но самый важный ингредиент — фирменная Сангрита El Copitas Bar.

«Джин-Тоник»

Евгений Горбунов и Илья Астафьев, совладельцы:

В начале XIX-го века в колониальной Индии джин с тоником использовали как средство против малярии, а добавляющийся в напиток лайм служил панацеей от цинги.

Классический рецепт джина с тоником — это 50 мл джина и 150 мл сухого тоника, в который добавляется лайм. Мы готовим нашим гостям вариацию на классический напиток. В процессе приготовления он меняет свой цвет от темно-синего до светло-фиолетового. Это Thai Gin Tonic, джин со вкусом кафрского лайма и лемонграсса, настоянный на синем тайском чае и смешанный с сухим тоником. Украшается тонкой полоской корицы и цедрой апельсина. Подается в винном бокале.

«Москоу Мул»

Илья Доронин, шеф-бармен:

Не будет ошибкой сказать, что этот коктейль совершил своего рода революцию и повлиял на культуру употребления водки в Америке. На Западе ее употребляли в основном в коктейлях, и «Московский мул» сыграл в этом важную роль. В меру крепкий, свежий (сок лайма), бодрящий (имбирь). Важно подобрать к нему хорошее имбирное пиво, которое придаст натуральности во вкусе, и не жалеть биттера ангостуры.

Многих гостей, которые до того не были заинтересованы в коктейлях, я с легкостью погружал в мир смешанных напитков именно с помощью «Московского мула». Не последнюю роль сыграл ритуал с медной кружкой. К слову, мне очень нравится рекламная компания водки, на которой изображен Вуди Аллен в окружении пресловутых кружек. Обязательно посмотрите!

«Негрони»

Павел Андреев, шеф-бармен:

Негрони — это один из самых универсальных напитков в любое время года. Им можно согреться холодным зимним вечером и освежиться жарким летним днем. Он поможет насладиться первым весенним солнцем и сгладит осеннюю хандру. В Powerhouse мы готовим S.P. Negroni, используя джин на красных сладких перцах, красный вермут, Кампари, немного гречишного меда и апельсиновый перец.

«Американо»

Роман Пометков, бар-менеджер:

Для меня это один из самых универсальных коктейлей. Он подходит для любой ситуации: его можно с удовольствием выпить в жаркий день на пляже или в холодный зимний — дома, читая книгу. А вместе с развитием крафтового производства биттеров и вермутов этот напиток приобретает самые удивительные и неожиданные оттенки вкуса.

У себя в баре я готовлю твист на «Американо» с домашним винным аперитивом на основе кофе и изюма и добавляю имбирный эль вместо содовой, завершая процесс каплей шоколадного биттера.

