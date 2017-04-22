➠ Мир узнал о Колобке в 1873 году, когда под номером 36 сказка была опубликована в первом томе «Народных русских сказок» А. Н. Афанасьева. Это первое письменное упоминание о существовании сказочного Колобка.

➠ В собственных примечаниях к сказке Афанасьев описывает колобок как плоскую «сдобную, пресную лепешку». Образ Колобка как шарообразного существа приходит значительно позднее.

➠ Первый шаг к антропоморфизации Колобка был сделан в 1914 году, когда в собрании сказок известного русского фольклориста Д. К. Зеленина о Колобке впервые сказано не «покатился», а «побежал».

➠ От слова «колобок» происходит по меньшей мере одна русская фамилия — Калабухов. По Далю она восходит к древнерусскому нецерковному мужскому личному прозвищу «Калабух» — то есть лепешка, колобок.

➠ В 2002 году в Москве недалеко от станции метро «Аэропорт» на рекламном мониторе появился слоган следующего содержания: «Куда мчишься, Колобок? Спешу купить себе гробок!» Заказчиком выступило ЗАО «Гробовая контора братьев Стерлиговых».

➠ В 1976 году на большую сцену вышел балет «Колобок», музыку к которому написал известный своими произведениями для детей композитор Михаил Рафаилович Раухвергер. «Колобок» Раухвергера с успехом продержался на сцене почти четверть века. Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац в Москве прекратил показ «Колобка» в конце девяностых годов XX века.

➠ В 2000 году голландский режиссер Джеймс Бокбиндер представил общественности короткометражный анимационный фильм Kolobok (также известный как The story of Kolobok). На сегодняшний день это первая и единственная попытка экранизации «Колобка» за пределами бывшего СССР.

➠ Многие исследователи утверждают, что действие «Колобка» разворачивается в середине весны, на Пасху. На это указывает тот факт, что колобок замешивается на сметане, а не на молоке, что для русской кухни нехарактерно. Такое возможно только перед самым окончанием Великого поста, когда в крестьянском доме есть только сметана, а все молоко идет на переработку впрок.

➠ Словарь русских народных говоров называет колобок «поскребышем», то есть «последней булочкой, сделанной из остатков теста». Само слово «поскребыш» означает любую еду, приготовленную из остатков. Такую еду всегда было принято наделять волшебной и целительной силой. Руководствуясь этим, языковед В. Наумов относит происхождение слова «колобок» к северному русскому «колебятка» — то есть «последний хлеб из квашни».

➠ Несмотря на то что в сказке старик просит «испечь» колобок, это не следует понимать буквально. Сам Колобок говорит о себе: «В сметане мешон, да в масле пряжон». Согласно словарю Даля «пряжить» — это «о мучном: жарить в масле». Таким образом, Колобок был поджарен на сковороде.

➠ Ряд исследователей полагают сказку о колобке очень древней, находя в ней отголоски лунарных древнеславянских мифов, и видят в колобке прямое противопоставление блину, как солярному сиволу.

➠ Песня Колобка, в которой он подробно рассказывает, как был приготовлен, является одной из самых архаичных форм заговора, способного сберечь жизнь и имущество рассказчика. Известный сербский этнограф Сима Троянович в начале XX века записал песню-заговор, при помощи которой женщины разгоняли грозовые тучи. В заговоре подробно описывались «мучения и страдания пшеницы»: жатва, молотьба, перетирание в жерновах, выпекание в раскаленной печи и поедание готовой булки человеком. Смысл таких заговоров заключался в том, что все мучения, через которые приходится пройти пшенице, делают ее необычайно могучей, а рассказчик просто пользуется этой силой. В карпатской сказке «Черт и хлеб», опубликованной в фольклорном сборнике Оскара Кольберга, хлеб рассказывает черту о своих мытарствах, о превращении из зерна в муку, из муки в булку, на что черт, испугавшись, сразу же отказывается от всех своих злых намерений.

➠ Приготовить колобок несложно. Наиболее просты в изготовлении колобки творжные. Для порции колобков потребуется: 500 г творога, ½ стакана муки, 3 яйца, 3 столовые ложки панировочных сухарей, 1 столовая ложка сахарной пудры. А также сливочное масло, ванилин и сметана по вкусу. Творог, яйца, муку, сахар, соль и ванилин тщательно перемешать. Набирая творожную массу столовой ложкой, скатать колобки, обвалять их в сухарях и обжарить в сливочном масле. Перед подачей на стол посыпать сахарной пудрой. Подавать колобки рекомендуется со сметаной.

➠ Помимо «Колобка» в мире существует еще две сказки со схожим сюжетом. Это «Джонни-пончик», записанная известным британским фольклористом Джозефом Джекобсом, и широко растространенная по всей Западной Европе сказка о Пряничном человеке. Обе истории отличаются от «Колобка» незначительными подробностями, но, как и в «Колобке», все ожившие мучные изделия гибнут в пасти у лисы.

➠ Наиболее интересный комментарий к Колобку дает известный кумыкский писатель и журналист Мурад Аджи: «Была у кипчаков (тюркского кочевого народа, — Esquire) сказка — теперь она русская народная — про колобок. Сказка имела мораль. А какая мораль у русского» колобка? Хитрая лиса перехитрила всех и съела колобок. Никакой морали. Потому что неизвестно, что означает слово «колобок». По‑русски — ничего. Нет такого слова в русском языке. А по-тюркски колобок — шарик, слепленный из того, что катает жук-навозник. Катился колобок, катился и попал прямо в рот лисе: «Не хитри, как лиса, а то колобок кушать будешь!»