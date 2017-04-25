ФАКТЫ
Седьмой сезон точно станет предпоследним, а эпизодов в нем будет не десять, а семь. Это грустно, но в восьмом их вообще шесть, так что давайте ценить то, что имеем. Сериал выйдет летом, а не весной, как это было всегда, потому что съемки начались лишь в августе 2016 года. И на то были причины: в Вестеросе наступает зима, так что съемочной группе пришлось дожидаться настоящего похолодания. Зато у создателей появилось больше времени и денег на работу над каждым эпизодом. Ходили слухи, будто из-за Brexit бюджет сериала уменьшится, но это не так. Организация European Regional Development Fund, вкладывающая деньги в производство фильмов и сериалов на территории Евросоюза, и так уже несколько лет не помогает HBO.
На самом деле, мы лишь знаем, чем закончился предыдущий. Джон Сноу — сын Лианны Старк, о чем нам сообщил красивый монтаж в финале сезона. Об этом, правда, знает лишь Бран Старк, который все еще скитается за Стеной. Тем временем Дейнерис Таргариен плывет в Вестерос, чтобы поучаствовать в предвыборной гонке. Под ее началом — флот Яры и Теона Грейджоев, кавалерия дотракийцев и авиация в составе трех драконов. Что куда страшнее, за спиной у Дени стоит Варис, который, возможно, смог склонить на ее сторону выживших Тиреллов и дорнийцев.
Серсея Ланнистер тем временем всходит на престол, но шансы удержать его невелики. Ее брат Джейме смотрит на невольную, но все же убийцу своих детей с ненавистью, а брат Тирион возвращается с отдыха на югах. Серсее напророчено, что ее задушит валонкар — то есть «младший брат», но под это описание подходит полдюжины персонажей.
В том числе и Арья Старк, которая смогла спастись из Браавоса и уже орудует в Вестеросе, где ее первой жертвой стал известный свадебный генерал Уолдер Фрей.
На панели в рамках фестиваля SXSW выяснилось, что в сериале появится музыкант Эд Ширан. Потому что, цитата, «этого хотела Мэйси Уильямс» (исполнительница роли Арьи). Скорее всего, его участие ограничится песенным номером, как уже было с Sigur Ros и другими коллективами.
А вот появление актера Джима Бродбента — уже серьезно. Он рассказал в одном из интервью, что его персонаж — архимейстер, которого Сэм Тарли встретит в Цитадели. Фанаты тут же стали строить теории, что бедный прокаженный Джорах Мормонт, получивший от своей любимой королевы приказ подлечиться, отправится за противоядием от серой хвори именно в Цитадель. Там же он сможет узнать от Сэма судьбу своего отца.
И неожиданных камбеков стоит отметить Марка Гэттиса в роли топ-менеджера Железного банка Тихо Несториса. Для задолжавших банку Ланнистеров его появление — все равно что телефонный звонок среди ночи с просьбой погасить кредит.
Актриса Кэрис ван Хаутен недавно выложила в Instagram
Актер Джо Демпси, играющий бастарда Джендри,
Из всего этого следует, что сериал даст дорогу молодым. Кстати, о других юношах: драконы Дэйнерис отъелись, и теперь их размеры сравнивают с самолетом Boeing 747.
И еще одно совсем уж отчаянное предположение фанатов: судя по рекламному ролику HBO, в котором появляются герои всех сериалов канала, на огонек
Но это уже несерьезно. А значит, пора переходить от фактов к догадкам.
ТЕОРИИ
Кажется, уже никто не сомневается, что местная леди Макбет не переживет седьмой сезон. Согласно пророчеству, смерть от рук валонкара настигнет ее после того, как она выплачет все глаза — а большего повода для слез, чем потеря детей, уже не будет. Однако валонкар в Ветеросе —
Тизер, в котором Серсея дышит льдом, а монтаж таков, что напротив нее оказывается Король Ночи, намекает, что нет. Королю нужна Королева, «Игре престолов» нужен баланс сил, так что женщина с самым холодным во всем Вестеросе сердцем вполне может возглавить Белых Ходоков.
Мы уже шесть сезонов наблюдаем за тем, как Бран изучает искусство варгования — переселения в тела сперва птиц, затем зверей, а в итоге и человека (Ходора). Следующее достижение, которое он просто обязан разблокировать, — это контроль над чем-то большим и крылатым, недаром Трехглазый ворон однажды обещает ему: «Ты не будешь ходить, но ты полетишь». Самые отчаянные фанаты думают, что Бран приручит какое-то пернатое в Землях Вечной Зимы за стеной, но почему бы и не помечтать о перехвате драконов? Оставшись без оружия, Дейнерис Таргариен станет более договороспособной…
И выйдет замуж за…
Поскольку Дени заявила, что завоюет семь королевств не только огнем и мечом, но и на супружеском ложе, то фанаты принялись строить догадки, кто же станет ее законным мужем. Лучшим кандидатом считается Джон Сноу, который уже Король Севера, но все еще не знает, что Дени — его тетя. На встречу героев
После того, как во время одного из видений Бран позволил Королю ночи прикоснуться к себе, младший Старк считает себя нерукопожатным. Ведь метка, оставленная на нем некромантом, позволила тому снять защиту с хижины Трехглазого ворона. А значит, если Бран окажется в Вестеросе, то Король и его армия преодолеют заклятье Стены и начнут полноценное вторжение. Чтобы этого не допустить, юный варг решает оставаться за Стеной — но фанаты убеждены, что Король знает, как решить эту проблему.
В пятом сезоне Король Ночи позволил Джону Сноу уйти живым. Поскольку некромант явно умеет видеть прошлое и предсказывать будущее, он знает, что Джон рано или поздно отправится за Стену за Браном и за доказательством существования Белых Ходоков. План Короля — заставить Джона эвакуировать Брана в Вестерос силой. После этого заклятье падет, темница рухнет — и тысячи синеглазых иммигрантов устремятся в Семь Королевств. Еще одна фанатская надежда, связанная с главным некромантом, заключается в том, что тот убьет одного из драконов Дейнерис и превратит того в летающую нежить. Безумие? Не совсем, если учесть, что Джордж Мартин уже выпускал книгу под названием «Ледяной дракон» — правда, для детей.
Мы привыкли думать, что от аспирантуры нет пользы, но фанаты так не считают. Во время учебы в Цитадели, если им верить, Сэм восстановит секрет изготовления валирийской стали, а кузнец Джендри поможет ему наладить производство клинков. Еще велика вероятность, что Сэм узнает что-то такое, что сможет изменить ход войны (например, что под Винтерфеллом или внутри Стены спит ледяной дракон) — и свяжется с Джоном. Тот поверит другу и примет решение, которое всех ошарашит — например, идти не на Королевскую гавань, а на Север. Это наверняка настроит против него часть северных лордов на радость Мизинцу.
Другая теория заключается в том, что Сэм поднимет архивы ЗАГСа и сможет доказать, что Рейегар Таргариен и Лианна Старк успели пожениться, а значит, Джон — законный претендент на трон. Учитывая его популярность среди народа, это обстоятельство может расстроить вероятную дружбу с Дейнерис. Кстати, Джилли, подружка Сэма, научилась читать — и наверняка заметит в архивах Цитадели что-то такое, что упустил ее друг-всезнайка.
Поговаривают, что Ходор вернется в обличье гигантского мертвеца: во‑первых, Кристиана Нэрна видели на съемках, во‑вторых, в трейлере есть зловещий глаз белого ходока, похожи на ходорский.
Арья продолжит идти по своему списку живых мертвецов и доберется до Серсеи. Ее она убьет мечом под названием Вдович Плач (это один из двух мечей, который выковали из переплавленного «Льда» — фамильного меча Старков) — и он как раз отлит так, чтобы помещаться в руке «мальчика». К тому уже, его последним хозяином был Томмен, что вписывается в пророчество о младшем брате.
Тирион в конце концов воссоединится с Сансой — технически они все еще женаты, а альтернатив у обоих особенно нет.
Джорах Мормонт, если не доберется до Цитадели, постарается вылечить чуму в Кварте у загадочной женщины в маске. Если вакцина будет найдена, то каменные люди (так зовут тех, кого поразила серая хворь) станут независимой политической силой.
Джейми Ланнистер повстречает леди Брианну, но одичалый Тормунд скажет ему что-то в духе: «Если желаешь ей счастья, то отпусти».