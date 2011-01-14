Кувырки (вперед)

Максимальная дистанция 19312,25 м

Самая быстрая миля 19 мин 11 с

Максимальное количество за час 1330

Ходуля «поуго» (ходуля с двумя подножками и пружиной для прыжков в положении стоя)

Максимальная дистанция 37,18 км за 12 ч 27 мин

Восхождение по лестнице (1899 ступеней) на время 57 мин 51 с

Самая быстрая миля 12 мин 16 с

Максимум прыжков за 1 мин. 238

Классики

Максимум игр за сутки 434

Максимум игр за час 33

Балансирование c бутылкой молока на голове

Максимальная дистанция 130276,4 м

Самая быстрая миля 7 мин 47 с

Самая быстрая миля с вращением хулахупа 13 мин 51 с

Прыжки через скакалку под водой

Максимум прыжков за час 900

Ходьба с пожарным равнозначного веса на спине

Самая быстрая миля 15 мин 12 с

Возведение скульптуры из попкорна

Самая высокая скульптура 6,4 м

Поедание желе (Jell-O) китайскими палочками

Максимум за 1 мин. 0,45 кг

Толкание апельсина носом

Самая быстрая миля 22 мин 41 c

Зажигание свечей в пироге

Максимум свечей, горящих одновременно 48523

Обычные ходули

Самые быстрые 8 км 39 мин 56 c

Самая быстрая миля 12 мин 23 c

Максимальная высота восхождения 868,1 м

Самая быстрая стометровка 19,78 с

Нарезание яблок самурайским мечом

Максимум за 1 мин. 27

Очистка и поедание киви

Самое быстрое (1 киви) 5,35 с

Самое быстрое (3 киви) 24,05 с

Разрывание футболок пополам

Максимум за 30 сек. 14

Проникновение сквозь теннисную ракетку

Минимальное время для 3 проникновений 8,1 c

Бег с удержанием ложки с куриным яйцом во рту

Самая быстрая миля 9 мин 29 с

Самая быстрая стометровка 25,13 с

Игра в настольный теннис яйцами

Максимальное число ударов 14

Ловля куриных яиц

Максимум за 1 мин. 75

Расстановка куриных яиц на кончик

Максимум яиц, одновременно находящихся в равновесии 888

Разбивание куриных яиц одной рукой

Максимум за 1 мин. 19

Выплевывание мячика для настольного тенниса

Максимальное расстояние полета 12,83 м

Жонглирование под водой

Максимальная продолжительность жонглирования 3 мячами 1 ч 19 мин 58 с

Метание губок в лицо

Максимум за 1 мин. 43

Метание пирогов в лицо

Максимум за 1 мин. 56

Приклеивание человека скотчем к стене

Самое быстрое приклеивание 1 мин 33 с

Самое быстрое приклеивание самого себя 5 мин 27 с

Бег в ластах

Самая быстрая миля 7 мин 56 с

Вылавливание яблок из воды ртом

Максимум за 1 мин. 34

Поедание виноградин чайной ложкой

Максимум за 1 мин. 172

Ловля виноградин ртом

Максимум за 1 мин. 85

Максимум за 3 мин. 189

Поэтические чтения

Максимум языков, на которых рассказано стихотворение 146

Удержание кирпича (4,1 кг) в одной руке

Максимальная дистанция 136874,7 м

Бег в мешке

Самые быстрые 10 км 1 ч 22 мин 2 с

Самая быстрая миля 16 мин 41 с

Бег подскоком

Самый быстрый марафон (42 км 195 м) 5 ч 55 мин 13 с

Самые быстрые 5 км 31 мин 46 с

Балансирование на фитболе (резиновый мяч для реабилитационных и спортивных упражнений)

Максимальное время балансирования 3 ч 38 мин 30 с

Прыжки на хоппере (шар для подпрыгивания из плотной резины с ручками)

Самая быстрая стометровка 30,2 с

Самая быстрая миля 13 мин

Прыжки на одной ноге

Самая быстрая миля 27 мин 51 с

Бег с крутящимся хулахупом

Самые быстрые 10 км 1 ч 25 мин 9 с

Самая быстрая миля 11 мин 29 с

Балансирование с упаковочной тарой для молока

Максимальный вес упаковки 42,2 кг

С мячом лоло (мяч для прыжков с подставками для ног)

Самая быстрая миля 43 мин 9 с

Балансирование с сигарными коробками на подбородке

Максимум коробок 223

Запускание волчка

Максимальное время вращения 7 ч 1 мин 14 с

Самая быстрая миля 25 мин 13 с

Бег с куриным яйцом в ложке

Самая быстрая миля 7 мин 8 с

Самая быстрая стометровка 19,90 с

Ходьба с ножным эспандером

Самая быстрая миля 15 мин 46 с

Балансирование с бейсбольной битой

Максимальная дистанция 11265,4 м

Вращение хулахупа под водой

Максимальное время 2 мин 38 с

Прыжки на ходуле «поуго» под водой

Максимальная дистанция 512 м

Балансирование со стеклянными стаканами на подбородке

Максимум стаканов 81 (0,6 кг)

Производство карандаша

Максимальная длина грифельного карандаша 23,2 м

Прыжки через скакалку

Самая быстрая миля 34 мин 1 с

Жонглирование на ходуле «поуго»

Самая быстрая миля 23 мин 28 с

Прыжки вприсядку

Самые быстрые 10 м 8,22 с

Самая быстрая стометровка 7 мин 18 с

Игра в блошки

Самая быстрая миля 23 мин 22 c

Балансирование на доске

Максимальное время 1 ч 49 мин 5 c

Разламывание огурцов

Максимум за 1 мин. 87

Бег на пружинных ходулях

Самая быстрая миля 7 мин 13 c

Вращение хулахупа диаметром 3,5 метра

Максимум оборотов за 1 мин. 64

Прыжки звездочкой

Максимум за 1 мин. 61

Прыжки через скакалку на ходуле «поуго»

Максимум за 1 мин. 178

Балансирование с кием для пула на подбородке

Максимальная дистанция 1668,1 м

Самые быстрые 10 метров 3,02 с

Разламывание виниловых пластинок

Максимум за 30 сек. 32

Прыжки через скакалку на ходулях

Максимум за 1 мин. 145

Удерживание бейсбольных мячей бейсбольной перчаткой

Максимум (10 сек.) 22

Бег с удерживанием ложек с куриными яйцами в обеих руках

Самая быстрая миля 8 мин 5 c

Бег с балансированием с бейсбольной битой

Самая быстрая миля 7 мин 5 c

Балансирование с кием для пула

Самая быстрая миля 6 мин 55 с

Балансирование с книгой на голове

Самая быстрая миля 8 мин 27 c

Максимальная дистанция 20068,5 м

Максимум ступеней за 1 мин. 122

Ловля шоколадных драже (Malteser) ртом

Максимум за 1 мин. 59

Изготовление самого большого леденца

Максимальный вес конфеты 2954,7 кг

Ходьба выпадами

Самая быстрая миля 25 мин 40,22 с

Балансирование дюжиной куриных яиц

Максимальное время 1 мин 36 c

Ловля блинов

Максимум за 1 мин. 46

Принятие баскетбольных пасов за шеей

Максимум за 1 мин. 37

Разрывание футболок, надетых на себя

Максимум за 1 мин. 15

Жонглирование с отскоком от поверхности

Самая быстрая миля 7 мин 42 c

Балансирование с кием для пула на пальце

Максимальное время 4 ч 7 мин

Максимальная дистанция 14403,6 м

Жонглирование вниз головой

Максимальное количество пойманных предметов 781

Набивание мячика для гольфа клюшкой для гольфа

Максимальная продолжительность 1 ч 42 с

Разламывание яблок

Максимум за 1 мин. 36

Жонглирование на ходуле «поуго»

Максимальная дистанция 6446,5 м

Выплевывание пробки от шампанского

Максимальное расстояние полета 6,7 м

Разламывание палочек для еды

Максимум за 1 мин. 81

Максимум за 30 сек. 48

Перемещение стоя на вращающемся шаре

Максимальное время 43 мин 56 с

Очистка и поедание лимона

Самое быстрое 8,25 с

Разламывание бананов

Максимум за 1 мин 99

Поедание шоколадного апельсина (Terry's)

Самое быстрое 2 мин 39,5 c

Бег с человеком на спине

Самая быстрая миля 12 мин 47 c

Балансирование мячика для гольфа на клюшке для гольфа

Максимальная дистанция 2896,8 м

Поедание маринованных яиц

Самое быстрое (3 яйца) 58,16 c

Очистка и поедание апельсина

Максимум за 3 мин. 6

Производство напольных качелей

Максимальная длина перекладины 22 м

Вращение самого большого хулахупа (диаметр — 5 м)

Максимум оборотов 3

Сдувание монеты

Максимальное расстояние полета от одного выдоха 4,95 м

Сдувание горошины

Максимальное расстояние полета от одного выдоха 6,8 м

Преодоление дистанции 10 м

Максимальный вес обуви 146,5 кг

Выдувание шоколадного драже (Malteser) из соломинки

Максимальная длина полета 14 м