Кувырки (вперед)
Максимальная дистанция 19312,25 м
Самая быстрая миля 19 мин 11 с
Максимальное количество за час 1330
Ходуля «поуго» (ходуля с двумя подножками и пружиной для прыжков в положении стоя)
Максимальная дистанция 37,18 км за 12 ч 27 мин
Восхождение по лестнице (1899 ступеней) на время 57 мин 51 с
Самая быстрая миля 12 мин 16 с
Максимум прыжков за 1 мин. 238
Классики
Максимум игр за сутки 434
Максимум игр за час 33
Балансирование c бутылкой молока на голове
Максимальная дистанция 130276,4 м
Самая быстрая миля 7 мин 47 с
Самая быстрая миля с вращением хулахупа 13 мин 51 с
Прыжки через скакалку под водой
Максимум прыжков за час 900
Ходьба с пожарным равнозначного веса на спине
Самая быстрая миля 15 мин 12 с
Возведение скульптуры из попкорна
Самая высокая скульптура 6,4 м
Поедание желе (Jell-O) китайскими палочками
Максимум за 1 мин. 0,45 кг
Толкание апельсина носом
Самая быстрая миля 22 мин 41 c
Зажигание свечей в пироге
Максимум свечей, горящих одновременно 48523
Обычные ходули
Самые быстрые 8 км 39 мин 56 c
Самая быстрая миля 12 мин 23 c
Максимальная высота восхождения 868,1 м
Самая быстрая стометровка 19,78 с
Нарезание яблок самурайским мечом
Максимум за 1 мин. 27
Очистка и поедание киви
Самое быстрое (1 киви) 5,35 с
Самое быстрое (3 киви) 24,05 с
Разрывание футболок пополам
Максимум за 30 сек. 14
Проникновение сквозь теннисную ракетку
Минимальное время для 3 проникновений 8,1 c
Бег с удержанием ложки с куриным яйцом во рту
Самая быстрая миля 9 мин 29 с
Самая быстрая стометровка 25,13 с
Игра в настольный теннис яйцами
Максимальное число ударов 14
Ловля куриных яиц
Максимум за 1 мин. 75
Расстановка куриных яиц на кончик
Максимум яиц, одновременно находящихся в равновесии 888
Разбивание куриных яиц одной рукой
Максимум за 1 мин. 19
Выплевывание мячика для настольного тенниса
Максимальное расстояние полета 12,83 м
Жонглирование под водой
Максимальная продолжительность жонглирования 3 мячами 1 ч 19 мин 58 с
Метание губок в лицо
Максимум за 1 мин. 43
Метание пирогов в лицо
Максимум за 1 мин. 56
Приклеивание человека скотчем к стене
Самое быстрое приклеивание 1 мин 33 с
Самое быстрое приклеивание самого себя 5 мин 27 с
Бег в ластах
Самая быстрая миля 7 мин 56 с
Вылавливание яблок из воды ртом
Максимум за 1 мин. 34
Поедание виноградин чайной ложкой
Максимум за 1 мин. 172
Ловля виноградин ртом
Максимум за 1 мин. 85
Максимум за 3 мин. 189
Поэтические чтения
Максимум языков, на которых рассказано стихотворение 146
Удержание кирпича (4,1 кг) в одной руке
Максимальная дистанция 136874,7 м
Бег в мешке
Самые быстрые 10 км 1 ч 22 мин 2 с
Самая быстрая миля 16 мин 41 с
Бег подскоком
Самый быстрый марафон (42 км 195 м) 5 ч 55 мин 13 с
Самые быстрые 5 км 31 мин 46 с
Балансирование на фитболе (резиновый мяч для реабилитационных и спортивных упражнений)
Максимальное время балансирования 3 ч 38 мин 30 с
Прыжки на хоппере (шар для подпрыгивания из плотной резины с ручками)
Самая быстрая стометровка 30,2 с
Самая быстрая миля 13 мин
Прыжки на одной ноге
Самая быстрая миля 27 мин 51 с
Бег с крутящимся хулахупом
Самые быстрые 10 км 1 ч 25 мин 9 с
Самая быстрая миля 11 мин 29 с
Балансирование с упаковочной тарой для молока
Максимальный вес упаковки 42,2 кг
С мячом лоло (мяч для прыжков с подставками для ног)
Самая быстрая миля 43 мин 9 с
Балансирование с сигарными коробками на подбородке
Максимум коробок 223
Запускание волчка
Максимальное время вращения 7 ч 1 мин 14 с
Самая быстрая миля 25 мин 13 с
Бег с куриным яйцом в ложке
Самая быстрая миля 7 мин 8 с
Самая быстрая стометровка 19,90 с
Ходьба с ножным эспандером
Самая быстрая миля 15 мин 46 с
Балансирование с бейсбольной битой
Максимальная дистанция 11265,4 м
Вращение хулахупа под водой
Максимальное время 2 мин 38 с
Прыжки на ходуле «поуго» под водой
Максимальная дистанция 512 м
Балансирование со стеклянными стаканами на подбородке
Максимум стаканов 81 (0,6 кг)
Производство карандаша
Максимальная длина грифельного карандаша 23,2 м
Прыжки через скакалку
Самая быстрая миля 34 мин 1 с
Жонглирование на ходуле «поуго»
Самая быстрая миля 23 мин 28 с
Прыжки вприсядку
Самые быстрые 10 м 8,22 с
Самая быстрая стометровка 7 мин 18 с
Игра в блошки
Самая быстрая миля 23 мин 22 c
Балансирование на доске
Максимальное время 1 ч 49 мин 5 c
Разламывание огурцов
Максимум за 1 мин. 87
Бег на пружинных ходулях
Самая быстрая миля 7 мин 13 c
Вращение хулахупа диаметром 3,5 метра
Максимум оборотов за 1 мин. 64
Прыжки звездочкой
Максимум за 1 мин. 61
Прыжки через скакалку на ходуле «поуго»
Максимум за 1 мин. 178
Балансирование с кием для пула на подбородке
Максимальная дистанция 1668,1 м
Самые быстрые 10 метров 3,02 с
Разламывание виниловых пластинок
Максимум за 30 сек. 32
Прыжки через скакалку на ходулях
Максимум за 1 мин. 145
Удерживание бейсбольных мячей бейсбольной перчаткой
Максимум (10 сек.) 22
Бег с удерживанием ложек с куриными яйцами в обеих руках
Самая быстрая миля 8 мин 5 c
Бег с балансированием с бейсбольной битой
Самая быстрая миля 7 мин 5 c
Балансирование с кием для пула
Самая быстрая миля 6 мин 55 с
Балансирование с книгой на голове
Самая быстрая миля 8 мин 27 c
Максимальная дистанция 20068,5 м
Максимум ступеней за 1 мин. 122
Ловля шоколадных драже (Malteser) ртом
Максимум за 1 мин. 59
Изготовление самого большого леденца
Максимальный вес конфеты 2954,7 кг
Ходьба выпадами
Самая быстрая миля 25 мин 40,22 с
Балансирование дюжиной куриных яиц
Максимальное время 1 мин 36 c
Ловля блинов
Максимум за 1 мин. 46
Принятие баскетбольных пасов за шеей
Максимум за 1 мин. 37
Разрывание футболок, надетых на себя
Максимум за 1 мин. 15
Жонглирование с отскоком от поверхности
Самая быстрая миля 7 мин 42 c
Балансирование с кием для пула на пальце
Максимальное время 4 ч 7 мин
Максимальная дистанция 14403,6 м
Жонглирование вниз головой
Максимальное количество пойманных предметов 781
Набивание мячика для гольфа клюшкой для гольфа
Максимальная продолжительность 1 ч 42 с
Разламывание яблок
Максимум за 1 мин. 36
Жонглирование на ходуле «поуго»
Максимальная дистанция 6446,5 м
Выплевывание пробки от шампанского
Максимальное расстояние полета 6,7 м
Разламывание палочек для еды
Максимум за 1 мин. 81
Максимум за 30 сек. 48
Перемещение стоя на вращающемся шаре
Максимальное время 43 мин 56 с
Очистка и поедание лимона
Самое быстрое 8,25 с
Разламывание бананов
Максимум за 1 мин 99
Поедание шоколадного апельсина (Terry's)
Самое быстрое 2 мин 39,5 c
Бег с человеком на спине
Самая быстрая миля 12 мин 47 c
Балансирование мячика для гольфа на клюшке для гольфа
Максимальная дистанция 2896,8 м
Поедание маринованных яиц
Самое быстрое (3 яйца) 58,16 c
Очистка и поедание апельсина
Максимум за 3 мин. 6
Производство напольных качелей
Максимальная длина перекладины 22 м
Вращение самого большого хулахупа (диаметр — 5 м)
Максимум оборотов 3
Сдувание монеты
Максимальное расстояние полета от одного выдоха 4,95 м
Сдувание горошины
Максимальное расстояние полета от одного выдоха 6,8 м
Преодоление дистанции 10 м
Максимальный вес обуви 146,5 кг
Выдувание шоколадного драже (Malteser) из соломинки
Максимальная длина полета 14 м
Максимальное количество рекордов, поставленных одним человеком 123