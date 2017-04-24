Коммуникационный спутник Astra 5B с топливными баками. Запущен в космос компанией Airbus (ранее Astrium).

Сотрудник британской компании Airbus работает над созданием нового космического спутника.

Двигатель Rolls Royce RZ2, предназначенный для ракеты Blue Streak и работающий на жидком кислороде (LOX) и керосине.

Аппарат для построения распределенных бортовых систем 4 Links4 Links Uplink Spacewire Server.

Космонавт проходит предполетную подготовку в центрифуге компании Qinetiq.

Руководитель отдела электронной техники в лаборатории космических исследований с макетом единственного британского спутника Prospero.

Сотрудник британской оборонной компании Qinetiq осматривает ионный двигатель T6. Ускоренные ионы и электростатическая сила позволяют использовать его во время длительных космических полетов.

Гиперзвуковой комбинированный воздушно-реактивный и ракетный двигатель SABRE.

Испытание сопла STOIC для двигателя SABRE.

Испытание сопла STOIC для двигателя SABRE.

Владелец частной компании Starchaser Industries LTD Стив Беннет.

Двигатель Armstrong Siddeley (позже Bristol Siddeley Gamma) ракет «Черный рыцарь» и «Черная стрела», работающий на керосине и перекиси водорода.

Испытание двигателя на криогенных компонентах топлива.

Макет подземного стартового комплекса баллистической ракеты Blue Streak.

Теплообменник ракетного двигателя SABRE охлаждает поступающий воздух до температуры -150°C.

Воздухозаборник теплообменника B9 Facility Precooler реактивного двигателя SABRE называют «красными губками».

Сотрудники компании SSTL у «посудомоечной машины» для техники. С 1985 года компания ведет активную работу над малыми британскими спутниками.

Антенна No3 находится на территории самой большой на Земле наземной спутниковой станции в Гунхилли.

Детал конструкции марсохода ExoMars, разработку которого ведет компания Airbus.

Хвостовая часть баллистической ракеты Blue Streak.

Рабочий у вакуумной камеры в лаборатории Резерфорда Эпплтона, где тестируют контрольно-измерительные приборы перед их отправкой в космос.

О том, что Великобритании требуются космонавты, Хелен Шармен узнала по радио. В этом скафандре в мае 1991 года она стала первым британцем в космосе, посетив станцию «Мир».

Марсоход ExoMars, разработанный в Airbus, на испытательном полигоне Mars Yard.