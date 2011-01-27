Владимир Путин и ПДД

Дата Нарушение Статья Штраф 09.10.2007 Далее Пятиминутный путеводитель по преимуществам контрабанды Далее Пятиминутный путеводитель по тайным комнатам Владимир Путин катает президента Франции Николя Саркози по Москве. По данным портала newsru.com, ни президент, ни его гость не были пристегнуты; кроме того, несмотря на темное время суток, Путин не включил фары. Статья 12.6 КОАП: «Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности». 100 рублей Статья 12.20 КОАП: «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки». До 1 января 2008 года — 100 рублей 05.02.2008 Владимир Путин и премьер-министр РФ Виктор Зубков инспектировали новый участок объездной дороги Джубга — Сочи. На фотографиях отчетливо видно, что оба они не пристегнуты. При этом Влади­мир Путин проехал по тоннелю с выключенными фарами. Статья 12.6 КОАП С 1 января 2008 года — 500 рублей Статья 12.20 КОАП 100 рублей 24.07.2010 Во время XIV Международного байк-шоу, которое проходило под Севасто­полем, Владимир Путин появился во главе колонны российских байкеров на трехколесном мотоцикле Harley-Davidson Lehman. Премьер-министр РФ ехал без шлема. Правила дорожного движения Украины, 2.3, пункт «Г»: Водитель обязан «во время движения на мотоцикле быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутых мотошлемов». 51−85 гривен (196−326 рублей)

Путин и моральный кодекс строителя коммунизма

Вспоминая свою работу в Германии (1985−1990) в книге «От первого лица», Владимир Путин признавался: «Как-то раз в Гамбурге мы с друзьями пошли на эротическое шоу. Впрочем, вряд ли его можно было назвать эротическим — пожалуй, покруче. (…) Пришли, сели за столик. Началось. Вышли солисты афроамериканского происхождения: негр такой здоровый, метра под два ростом, и негритяночка, совсем маленькая девочка. И вот они не спеша раздеваются под хорошую музыку, и началось». В то же время пункт седьмой Морального кодекса, принятого XXII съездом КПСС в 1961 году, гласит: «Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни». Владимир Путин вступил в КПСС еще в студенческие годы и оставался членом партии вплоть до ее запрета в 1991 году.

Жертвы наездов Владимира Путина

Денис Лапшин

По данным «Новой газеты», пятилетний мальчик погиб 12 декабря 1997 года на 17-м километре Минского шоссе, сбитый внедорожником, в котором находился начальник Главного контрольного управления президента Владимир Путин. Его водитель, Борис Зыков, выехавший на встречную полосу и спровоцировавший аварию, не признал свою вину; уголовное дело против него было прекращено в связи с амнистией.

Неизвестный мужчина

Единственное описание инцидента содержится в биографической книге Наталии Геворкян, Натальи Тимаковой и Андрея Колесникова «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным». Вспоминая свой первый автомобиль — «запорожец», полученный в подарок от матери, которая, в свою очередь, выиграла машину в лотерею на билет, подаренный Володей, — Путин признал факт ДТП («Я лихачом был»), однако настаивал на своей невиновности: «Я тогда не виноват был, это выяснили. Он сам, что ли, прыгнул… Счеты с жизнью сводил… Не знаю, что он там творил, балбес какой-то. Он убежал тут же». Версию о том, что он пытался догнать потерпевшего, Владимир Путин также отрицает: «Не такой уж я зверь. Просто вышел из машины».

Владимир Путин и несчастные случаи в море

В 1970-х Путин, отдыхая с друзьями в Гаграх, попал в затруднительное положение: компания потратила все деньги и была вынуждена возвращаться в Ленинград на перекладных, купив самые дешевые («палубные») билеты на теплоход до Одессы. «Расположились прямо в спасательной шлюпке, она над водой висела. И плыли — как в гамаке. Я две ночи в небо смотрел, не мог оторваться. Пароход идет, а звезды как будто зависли, понимаете?» — рассказывал он впоследствии. Между тем, согласно своду практических правил Международной организации труда «Предупреждение несчастных случаев на судне в море и в порту», пассажирам разрешено находиться в шлюпках только при спуске и с разрешения капитана и с ведома вахтенного помощника капитана, под непосредственным руководством командира шлюпки.

Владимир Путин дерется

О факте избиения прохожего Владимиром Путиным известно со слов бывшего ректора Санкт-Петербургской консерватории, близкого друга семьи Путиных Сергея Ролдугина. Вспоминая студенческие годы своего товарища, Ролдугин, в частности, рассказывал следующее: «А однажды на Пасху он позвал меня на крестный ход. Володя стоял в кордоне, за порядком следил. (…) Посмотрели мы крестный ход и отправились домой. Стоим на остановке, подошли какие-то люди к нам. Не бандиты, нет, может, какие-то студенты, но подвыпившие: «Закурить не найдется?» Я промолчал, а Вовка отвечает: «Не найдется». — «А ты чего так отвечаешь?» Он: «Ничего». Что произошло дальше, я просто не успел понять. (…) И я увидел только, как перед глазами промелькнули чьи-то носки. И парень куда-то улетел. (…) Мне так понравилось, как он обидчика кинул! Раз — и ноги в воздухе».

Согласно указу Президиума Верховного совета СССР «О внесении изменений в законодательство об ответственности за административные правонарушения» от 14 апреля 1978 года, умышленное причинение телесного повреждения без последствий для здоровья потерпевшего наказывается лишением свободы на срок до шести месяцев или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до пятидесяти рублей либо влекут применение мер общественного воздействия. Стоит также заметить, что рассказ Сергея Ролдугина о безобразной выходке, омрачившей священный для всякого христианина день Пасхи, исключен из текста книги «От первого лица», размещенного на официальном сайте президента РФ. По счастью, полная версия текста доступна на сайте lib.ru.

Две попытки привлечь Путина к административной ответственности

20 сентября 2003 года — менее чем за три месяца до выборов в Госдуму — Владимир Путин выступил на съезде «Единой России», публично заявив, что на предыдущих выборах он голосовал именно за эту партию «и не разочаровался». Уже 23 сентября пресс-служба Геннадия Зюганова сообщила, что лидер КПРФ направил депутатский запрос в Центризбирком и потребовал «возбудить административное производство против должностного лица категории А Путина В.В. и оштрафовать его, как требуют статьи 5−10 и 5−11 Кодекса об административных нарушениях, на 22 500 рублей (50 МРОТ) за ведение предвыборной агитации в ходе съезда партии «Единая Россия» вне установленного законом агитационного периода и с использованием преимуществ должностного лица». Когда ЦИК не нашел в выступлении Путина признаков агитации, Зюганов обратился в Верховный суд РФ, который отклонил жалобу как не относящуюся к его компетенции.

10 августа 2010 года Владимир Путин посетил охваченную лесными пожарами Рязанскую область. Выслушав краткие инструкции начальника управления авиации МЧС Рафаиля Закирова прямо в кабине самолета-амфибии Бе-200, премьер сел за штурвал машины и лично осуществил забор воды из реки Оки и ее сброс на очаги возгорания. По статье 11.5 КоАП, «управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им», влечет наложение административного штрафа в 2000−2500 рублей. 11 августа юрист Алексей Навальный инициировал разбирательство, результатами которого стали обращения в Росавиацию, Генпрокуратуру и Минтранс с требованием дать оценку действиям Путина. Замглавы Росавиации В.И. Дмитриев сообщил, что «Росавиации не известен орган исполнительной власти, наделенный полномочиями по осуществлению государственного регулирования деятельности в области государственной авиации», в связи с чем переслать обращение Навального «в уполномоченный орган не представляется возможным».

Административная ответственность глав государств

Новости правоприменительной практики

Хамад бин Джассим бин Жабр Аль-Тани, премьер-министр Катара

В августе 2010 года оштрафован полицией Лондона на 70 фунтов за нарушение правил парковки. Примечательно, что Lamborghini и Koenigsegg шейх припарковал у входа в магазин Harrods, владельцем которого является он сам.

Борис Тадич, президент Сербии

В октябре 2009 года оштрафован на 40 тыс. динаров (17 530 рублей): отпраздновав победу Сербии над Румынией (5:0) бокалом шампанского, нарушил сербский закон, по которому распивать спиртные напитки на стадионе нельзя во время матча и в течение 90 минут после его завершения.

Карл XVI Густав, король Швеции

В мае 2007 года король и его дочь прин-цесса Мадлен были оштрафованы за неправильную парковку. Квитанции на своих машинах — BMW и Lexus соответственно — они обнаружили воскресным вечером после обеда в ресторане. Штрафы составили по 425 шведских крон (1 925 рублей).

Фернандо Луго, президент Парагвая

15 мая 2009 года на джипе Ford Explorer совершил обгон в неположенном месте. Начальник дорожной полиции Эдуардо Петта, остановивший джип на ближайшем посту, обнаружил, что права президента Парагвая просрочены, и выписал ему штраф на 520 000 гуарани (3 447 рублей).

Дональд Туск, премьер-министр Польши

В марте 2009 года не явился на парламентскую сессию, так как играл в футбол с друзьями, что было зафиксировано телеоператорами. После выхода скандального сюжета Туск выплатил штраф — 300 злотых (3 250 рублей).

Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии

В марте 2010 года оштрафован за преждевременную агитацию на 10 тыс. реалов (180 тыс. рублей): в одном из выступлений да Силва дал понять, что считает главу администрации президента Дилму Руссефф своей преемницей. Она возглавила Бразилию 8 месяцев спустя.

Какие правонарушения Путина останутся безнаказанными?

Согласно закону РФ «О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи», подписанному Владимиром Путиным 12 февраля 2001 года, бывший президент России «не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента РФ». Таким образом, безнаказанными останутся все правонарушения Путина, совершенные с 26 марта 2000 года до 7 мая 2008 года. Исключение составляют особо тяжкие преступления Владимира Путина: по тому же закону возбуждение уголовного дела по факту таковых преступлений является основанием для лишения бывшего президента неприкосновенности.

Редакция благодарит адвокатов коллегии «Трунов, Айвар и партнеры» за помощь в составлении 5-минутного путеводителя