Учитывая умеренный барный опыт редакции, Esquire перечисляет 10 поступков, которые должны быть запрещены в барах — во имя всеобщего блага.

1. Припрятывать пакетик орешков или чипсов для индивидуального употребления. Все, что попадает на общий стол запакованным в фольгу, предназначается для всех присутствующих.

2. Вставать из-за стола и начинать собираться, не убедившись, что все прочие участники группы не разделались со своей выпивкой. Проявите терпение, две минуты без алкоголя еще никого не убивали.

3. Заводить лекции о здоровом питании, едва приятель заказал что-нибудь жирное. Оставьте проповеди о здоровом питании для раздевалки тренажерного клуба.

4. Приходить в бар со своим ребенком после семи вечера. Может, маленькая копия вас и умиляла кого-то за обедом, но вместе с сумерками приходит время взрослых. Мы просто хотим выпить, не испытывая на себе укоризненный взгляд двух маленьких глазок.

5. Включать Radiohead на барном проигрывателе. Вообще-то, мы пытаемся повеселиться здесь.

6. Занимать всю барную стойку и болтать с приятелями, пока другие посетители бара безуспешно пытаются докричаться до бармена из-за ваших спин. Не будьте эгоистами, в конце концов, нас всех здесь объединяет одна цель.

7. Приударять за бармейд. Если вам и правда так понравилась девушка за барной стойкой, вернитесь за ней завтра, когда от вас не будет нести самбукой.

8. Позволить бармену обслужить вас первым, хотя вы точно видели, что парень по соседству подошел раньше.

9. Заказывать коктейль в пивном пабе. А также морщить нос над винной картой коктейльного бара.

10. Вызываться угощать друзей, если вы собираетесь купить им по самой маленькой порции алкоголя из доступных. Чем быть щедрым наполовину — лучше просто молчать.