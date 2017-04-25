Держите этот список всегда под рукой — на случай, если не знаете, что посмотреть.

СТЭНЛИ КУБРИК

(MUBI list)

1. Маменькины сынки (Федерико Феллини, 1953)

2. Земляничная поляна (Ингмар Бергман, 1957)

3. Гражданин Кейн (Орсон Уэллс, 1941)

4. Сокровища Сьерра-Мадре (Джон Хьюстон, 1948)

5. Огни большого города (Чарльз Чаплин, 1931)

6. Генрих V (Лоренс Оливье, 1944)

7. Ночь (Микеланджело Антониони, 1961)

8. Банковский сыщик (Эдвард Ф. Клайн, 1940)

9. Рокси Харт (Уильям Уэллман, 1942)

10. Ангелы ада (Говард Хьюз, 1930)

ВУДИ АЛЛЕН

(Sight and Sound poll)

1. Четыреста ударов (Франсуа Трюффо, 1959)

2. Восемь с половиной (Федерико Феллини, 1963)

3. Амаркорд (Федерико Феллини, 1972)

4. Похитители велосипедов (Витторио де Сика, 1948)

5. Гражданин Кейн (Орсон Уэллс, 1941)

6. Скромное обаяние буржуазии (Луис Бунюэль, 1972)

7. Великая иллюзия (Жан Ренуар, 1937)

8. Тропы славы (Стэнли Кубрик, 1957)

9. Расёмон (Акира Куросава, 1950)

10. Седьмая печать (Ингмар Бергман, 1957)

ФРЭНСИС ФОРД КОППОЛА

(Sight and Sound poll)

1. Квартира (Билли Уайлдер, 1960)

2. Пепел и алмаз (Анджей Вайда, 1958)

3. Плохие спят спокойно (Акира Куросава, 1960)

4. Лучшие годы нашей жизни (Уильям Уайлер, 1946)

5. Маменькины сынки (Федерико Феллини, 1953)

6. Король комедии (Мартин Скорсезе, 1983)

7. Бешеный бык Мартин Скорсезе, 1980)

8. Поющие под дождем (Джин Келли/Стэнли Донен, 1952)

9. Восход солнца (Фридрих Вильгельм Мурнау, 1927)

10. Телохранитель (Акира Куросава, 1961)

КВЕНТИН ТАРАНТИНО

(Sight and Sound poll)

1. Апокалипсис сегодня (Фрэнсис Форд Коппола, 1979)

2. Несносные медведи (Майкл Ритчи, 1976)

3. Кэрри (Брайан Де Пальма, 1976)

4. Под кайфом и в смятении (Ричард Линклейтер, 1993)

5. Хороший, плохой, злой (Серджо Леоне, 1966)

6. Большой побег (Джон Стерджес, 1963)

7. Его девушка Пятница (Говард Хоукс, 1939)

8. Челюсти (Стивен Спилберг, 1975)

9. Хорошенькие девушки, станьте в ряд (Роже Вадим, 1971)

10. Раскаты грома (Джон Флинн, 1977)

11. Колдун (Уильям фридкин, 1977)

12. Таксист (Мартин Скорсезе, 1976)

КРИСТОФЕР НОЛАН

(Criterion Collection)

1. Стукач (Стивен Фрирз, 1984)

2. 12 разгневанных мужчин (Сидни Люмет, 1957)

3. Тонкая красная линия (Терренс Малик, 1998)

4. Завещание доктора Мабузе (Фриц Ланг, 1933)

5. Нетерпение чувств (Николас Роуг, 1980)

6. Счастливого Рождества, мистер Лоуренс (Нагиса Осима, 1983)

7. Для всего человечества (Эл Райнерт, 1989)

8. Кояанискатси (Годфри Реджио, 1983)

9. Мистер Аркадин (Орсон Уэллс, 1955)

10. Алчность (Эрих фон Штрогейм)

МАРТИН СКОРСЕЗЕ

(Sight and Sound poll)

1. Космическая Одиссея (Стэнли Кубрик, 1968)

2. Восемь с половиной (Федерико Феллини, 1963)

3. Пепел и алмаз (Анджей Вайда, 1958)

4. Гражданин Кейн (Орсон Уэллс, 1941)

5. Леопард (Лукино Висконти, 1963)

6. Пайза (Роберто Росселлини, 1946)

7. Красные башмачки (Майкл Пауэлл / Эмерих Прессбургер, 1948)

8. Река (Жан Ренуар, 1951)

9. Сальваторе Джулиано (Франческо Рози, 1962)

10. Искатели (Джон Форд, 1956)

11. Сказки туманной луны после дождя (Кэндзи Мидзогути, 1953)

12. Головокружение (Альфред Хичкок, 1958)

ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО

(Criterion Collection)

1. Восемь с половиной (Фредерико Феллини, 1963)

2. Красавица и чудовище (Жан Кокто, 1946)

3. Франкенштейн (Джеймс Уэйл, 1931)

4. Уродцы (Тод Броунинг, 1932)

5. Славные парни (Мартин Скорсезе, 1990)

6. Алчность (Эрих фон Строхейм, 1925)

7. Забытые (Луис Бунюэль, 1950)

8. Новые времени (Чарли Чаплин, 1936)

9. Носферату. Симфония ужаса (Фридрих Вильгельм Мурнау, 1922)

10. Тень сомнения (Альфред Хичкок, 1943)

ЭДГАР РАЙТ

(MUBI list)

1. 2001 год: Космическая одиссея (Стэнли Кубрик, 1968)

2. Американский оборотень в Лондоне (Джон Лэндис, 1981)

3. Кэрри (Брайан де Пальма, 1976)

4. Дамы (Басби Беркли, Рей Энрайт, 1934)

5. А теперь не смотри (Николас Роуг, 1973)

6. Утиный суп (Лео Маккэри, 1933)

7. Психо (Альфред Хичкок, 1960)

8. Воспитывая Аризону (Итан и Джоэл Коэны, 1987)

9. Таксист (Мартин Скорсезе, 1976)

10. Дикая банда (Сэм Пекинпа, 1969)

СТИВ МАККУИН

(Sight and Sound poll)

1. Битва за Алжир (Джилло Понтекорво, 1966)

2. Ноль за поведение (Жан Виго, 1933)

3. Правила игры (Жан Ренуар, 1939)

4. Токийская повесть (Ясудзиро Одзу, 1953)

5. Кушетка (Энди Уорхол, 1964)

6. Презрение (Жан-Люк Годар, 1963)

7. Хорошая работа (Клер Дени, 1999)

8. Однажды в Америке (Серджио Леоне, 1984)

9. Плата за страх (Анри-Жорж Клузо, 1953)

10. Делай, как надо! (Спайк Ли, 1989)