Главный герой сериала, бывший зек по имени Тень нанимается на службу к таинственному мистеру Среда, который вовлекает его в борьбу между старыми богами, привезенными в Америку из Африки, Ирландии и Германии, и новыми богами (СМИ и технологии).

Действие первого сезона охватывает около трети романа с необходимыми дополнениями (в той части текста, которая касается технологий и масс-медиа), написанными лично Гейманом. Вселенная «Американских богов» охватывает столетия развития человеческой цивилизации, шоу изобилует видениями, воспоминаниями, магией, переходами во времени. Кроме того, в сериале сложный состав персонажей — объясняем, кто есть кто.

СТАРЫЕ БОГИ

Тень (Рики Уиттл)

Центральный персонаж шоу: бывший заключенный, который выходит на свободу, только чтобы обнаружить, что знакомый ему мир безвозвратно потерян. Тень — это человек, но выступает на стороне старых богов под руководством загадочного мистера Среды, который берет его в путешествие через переполненную идолами (или безбожную) Америку. В этом персонаже зритель легко может найти себя — Тень знает о мире богов так же мало, как и мы. Но не ждите, что он будет задавать нужные вам вопросы, — разбираться в сюжете придется самостоятельно.

Мистер Среда (Иэн МакШейн)

Мистера Среду нам представляют как хитрого мошенника, нанимающего Тень в качестве своего телохранителя. Но на самом деле он — воплощение скандинавского бога Одина, мудреца, покровителя королевской власти и защитника павших воинов. Он пытается собрать всех старых богов вместе в борьбе против набирающих силу новых богов.

Билкис (Йетиде Бадаки)

Появление Билкис, или Царицы Савской, — одна из самых шокирующих сцен в романе Геймана (и в премьерном эпизоде сериала). История этой легендарной героини нашла отражение в литературе, искусстве, поэзии, фольклоре и Библии. В книге ей уделено не так много внимания, но для сериала роль Билкис расширили.

Бешеный Суини (Пабло Шрайбер)

Бешеный Суини представляет себя как лепрекона, но на самом деле его персонаж списан с героя ирландского фольклора — царя Безумного Суибна, который сходит с ума (что ясно из его имени) и уходит жить в леса, как изгнанник. В сериале Суини предстает типичным ирландцем (в представлении американцев) — то есть пьет и дерется.

Мистер Нанси (Орландо Джонс)

Персонаж мифологии и фольклора народов Западной Африки, часто предстает в образе паука и собирателя историй и всемирной мудрости. В «Американских богах» мы впервые встречаем его в потрясающей сцене, где Нанси рассказывает темнокожим рабам об ужасах, с которыми им придется столкнуться в Новом Свете.

НОВЫЕ БОГИ

Мистер Мир (Криспин Гловер)

Антагонист мистера Среды — загадочный лидер новых богов. Его реальная личность раскрывается только в самом конце книги, так что сохраним его историю в секрете.

Техномальчик

Персонаж, слегка переписанный Гейманом в соответствии с реалиями времени, Техномальчик является Тени в шлеме виртуальной реальности. Как вы догадались, он — бог технологий, особенно влиятельный в эпоху компьютеров и интернета.

Медиа (Джиллиан Андерсон)

У телевизора много обличий, поэтому особенно необычно видеть этого персонажа на телевизионном экране (и особенно в исполнении звезды «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон). В Американских богах Медиа впервые предстает в образе Люсиль Болл из шоу «Я люблю Люси», но с развитием истории несколько раз меняет обличие.