Определение снохождения (сомнамбулизма, лунатизма)

«Измененное состояние сознания, в котором совмещаются феномены сна и яви. Во время снохождения индивид встает с кровати — обычно в первой трети ночного сна — и начинает ходить, демонстрируя низкий уровень осознания происходящего, реакций и моторных навыков. По пробуждении воспоминаний о происшедшем у него обычно нет». Международная классификация болезней-2010, F50.1

Неврология лунатика-убийцы

Свои преступления лунатики-убийцы чаще всего совершают в отношении близких, не имея на то мотивов, и впоследствии ничего не помнят об инциденте. Обычно у них наблюдается обширная история множественных расстройств, связанных со сном, а в период, непосредственно предшествующий инциденту, они находятся в состоянии длительного стресса. Поводов к самому убийству может быть два: во‑первых, реальность может восприниматься ими как продолжение сна, а жертва — как герой ночного кошмара, которого нужно уничтожить; во‑вторых, жертвы могут представлять препятствие для исполнения некоего сценария, по которому действует лунатик — например, преграждают ему путь или пытаются отнять у него некоторый опасный предмет (нож, молоток, пистолет и пр.). Несмотря на то что лунатики демонстрируют сложное моторное поведение, их мозг функционирует иначе, чем у бодрствующего человека, связь между многими его участками подавлена. Задняя теменная кора, которая отвечает за движение, у них активна, а вот средневисочная область, ответственная за распознавание лиц, — нет. В последнее время ученые обнаружили множество сходств между нейропсихологией и нейроанатомией жестокости и сомнамбулизма — в обоих этих состояниях наблюдаются дефекты функционирования лобных долей головного мозга, ответственных за внимание, принятие решений, оценку социальной действительности. Это приводит к неспособности контролировать злость, дефициту социальных навыков, ограниченной способности просчитывать свои действия, чрезмерной эмоциональной реакции на внешние раздражители. При этом лунатик не чувствует боли и не реагирует на внешние звуки — а лунатик-убийца, соответственно, не слышит криков своей жертвы.

Генеалогии лунатиков-убийц

Психолог Розалинд Картрайт участвовала в двух судебно-медицинских освидетельствованиях лунатиков-убийц и настаивала на невиновности обоих. Канадский безработный Кен Паркс был в замечательных отношениях с родителями жены (теща называла его «мой нежный великан»), но в ночь на 23 мая 1987 года во сне сел за руль и проехал 20 с лишним километров до их дома, где избил тестя и убил тещу. Американец Скотт Фалатер, мормон и примерный семьянин, ночью 16 января 1997 года во сне нанес своей жене 44 ножевых ранения и утопил ее тело в бассейне. Для обоих доктор Картрайт составляла семейное древо с историей расстройств, связанных со сном. Паркс был оправдан судом, Фалатер — приговорен к пожизненному заключению за предумышленное убийство.

Другие известные лунатики-убийцы

Чейни Кулпеппер

Полковник королевской стражи в 1678 году во сне выстрелил из мушкетона в одного из своих подчиненных. Солдат погиб, Олд-Бейли (верховный уголовный суд Англии) признал Кулпеппера виновным, однако король Яков II помиловал его.

Альберт Тиррел

27 октября 1845 года убил бостонскую проститутку Марию Бикфорд, разрезав ей горло от уха до уха, а затем устроил в борделе пожар и скрылся. Несмотря на бурное возмущение общественности, стал первым лунатиком-убийцей, оправданным американским судом.

Саймон Фрейзер

Страдал от ночных кошмаров, в которых разнообразные чудовища врывались в его дом. Однажды ночью в 1878 году ему приснилось, что зверь прыгнул на изголовье кровати его сына. Набросившись на чудовище, он размозжил его о стену. Когда Фрейзер проснулся, он понял, что убил своего полуторагодовалого сына. Оправдан судом.

Джулз Лоуи

30 октября 2004 года избил до смерти своего 83-летнего отца, труп которого с 90 различными травмами полиция обнаружила во дворе их дома. Признан судом невиновным в убийстве, но отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

А.Ф.

Страстный любитель охотничьего оружия, не просыпаясь, с криками: «Собака, что тебе здесь нужно?!» — застрелил своего отца, который спал в соседней комнате. Оправдан судом.

Василь Гнипюк

Пережив нацистские концлагеря, страдал ночными кошмарами. Однажды во сне вступил в схватку с надзирателями, а наяву, как оказалось, до смерти избил свою квартирную хозяйку. Суд признал его виновным в убийстве, и 27 января 1961 года Гнипюк был казнен.

Эстер Григгз

Матери троих детей однажды приснилось, что в ее доме случился пожар. С криками «Спасите моих детей!» она выбросила одного из них в окно.

Джо Энн Кигер

16 августа 1943 года 16-летней Джо Энн приснилось, что в дом ворвался безумец, который хочет убить всю ее семью. Схватив два револьвера, она кинулась спасать родных и проснулась только после того, как нанесла несколько смертельных ранений младшему брату и отцу, а также ранила в ногу мать. Суд признал ее невиновной.

Уильям Поллард

По свидетельствам соседей, фермер часто не только ходил, но и работал во сне. Однажды ему приснилось, что на ферму напал грабитель. Полларда разбудила жена, которая сообщила ему, что он убил их дочь.

Уиллис Боширз

Сержант армии США, служивший в Англии, как-то раз вернулся домой из паба с молодой парой. Когда он проснулся, то обнаружил, что убил девушку. Оправдан судом несмотря на то, что спрятал тело.

Первые исторические свидетельства о лунатиках-убийцах

В 1313 году совет французского города Вьен выпустил постановление, согласно которому спящий человек, убивший кого-либо или просто нанесший увечья, не считался виновным. «Смертоносное снохождение, примеры которого хорошо известны в Англии», упоминается в одном из испанских юридических трактатов XV века. Бельгийский юрист XVI века Матвей Везенбек считал, что преследовать лунатиков-убийц можно только в случае, если они враждовали со своими жертвами наяву. А его шотландский коллега, сэр Джордж Маккензи в своих «Рассуждениях о законах и обычаях Шотландии» 1674 года писал, что люди, «совершившие любое преступление во сне, подобны младенцам,. а потому наказывать их не должно».

Лунатики-убийцы и право

Наиболее серьезную разработку проблемы, связанные с лунатиками-убийцами, получили в англосаксонском праве. В частности, в Великобритании действует формула actus non facit reus nisi mens sit rea: человек может быть признан виновным, только если у него было осознанное намерение (mens rea) совершить преступление (actus reus). Поведение лунатиков, если на то есть достаточно оснований, признается случаем автоматизма, в котором не задействован разум. Американское право еще конкретнее: вина вменяется человеку, совершившему осознанное действие, а таковыми не признаются «рефлексы и конвульсии, движения тела в бессознательном состоянии или во сне… или любое другое движение тела, которое не является результатом усилий или решения актора». В российском уголовном праве существует довольно широкое понятие «невиновного причинения вреда»: «Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть» (УК РФ, ст. 28.1). Однако ни одного случая его использования для оправдания лунатика-убийцы пока не известно.

Прочие опасности сна

Сонный паралич

Сонный бруксизм

У людей, которые страдают сомнамбулизмом, в фазе быстрого сна не наступает гипотония (пониженный тонус мышц, схожий с параличом). У людей, впадающих в сонный ступор, паралич, напротив, наступает еще до засыпания или после пробуждения.

Скрежетание зубами во сне — непроизвольное и неконтролируемое стискивание челюстей или жевание. Может привести к поражению мышц нижней челюсти и повреждению зубной эмали.

Стереотипные двигательные расстройства

Произвольные, стереотипические движения непосредственно до или во время сна. Включают раскачивание корпуса и головы, размахивание руками, покусывание губ, рук и других частей тела. Возможно нанесение травм себе и окружающим.

Сексомния

Во время сна человек занимается сексом или проявляет другую сексуальную активность. Расстрой ство проявляется как у мужчин, так и у женщин, причем и те и другие если и помнят о происшедшем, то только как о сексуальном сне.

Пробуждение со спутанным сознанием (сонное опьянение)

Происходит, когда человек пробуждается от глубокого сна в начале ночи. Вызывает чрезмерную медлительность при пробуждении, проблемы с реакцией и иногда — с краткосрочной памятью.

Ночное расстройство приема пищи (NSRED)

Больной ест в сомнамбулическом состоянии, обычно — реализуя желания, которые подавляет наяву. Известны случаи, когда люди, не знавшие, что у них NSRED, за год набирали 20 кг лишнего веса.

Другие нарушения поведения

Известно множество случаев ненасильственного, но потенциально опасного поведения сомнамбул — например, вождение автомобиля или отправка электронной почты.

Другие физиологические состояния, связанные со сном

Международная классификация болезней выделяет следующие расстройства, которые могут происходить во сне и быть с ним связаны: болезненная эрекция, асистолия (остановка сердца), энурез, апноэ (остановка дыхания), синдром нарушения глотания, ночная пароксизмальная дистония.