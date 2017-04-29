Джорджо де Кирико. Метафизические прозрения

Где: Третьяковская галерея на Крымском валу

Когда: До 23 июля

Первая выставка великого итальянца в Москве, основателя «метафизического искусства» Джорджо де Кирико. В Третьяковке можно увидеть более ста работ, среди которых не только картины и графика, но и скульптуры, а также театральные костюмы. Их дизайн Кирико разработал специально для балета Сергея Дягилева «Бал». Яркие, запоминающееся образы художника создают ощущение какой-то тайны, будто стоит только вглядеться в картину и откроются загадки мироздания. Именно в работах Де Кирико черпали вдохновение Казимир Малевич и сюрреалисты, включая Сальвадора Дали.

Опыты нечеловеческого гостеприимства

Где: ММОМА на Гоголевском бульваре

Когда: До 7 июня

В рамках междисциплинарного проекта на стыке выставки, книжной ярмарки, научной конференции и музыкального концерта два здания на Гоголевском бульваре превратились в отель. Как полагается, есть ресепшн, лобби, номера с кроватями и даже технические помещения. Экспонаты, таким образом, становятся гостями отеля. Среди них — отчёт Евгения Антуфьева о поездке в Звенигород в поисках любимого дерева Антона Чехова и работа Алексея Булдакова, в которой компьютерный процессор одновременно добывает биткоины и обогревает помещение, а также другие инсталляции, скульптуры, видеоарт и живопись современных иностранных и российских художников.

Сокровища Нукуса. Из собрания Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан

Где: ГМИИ им. А.С. Пушкина

Когда: До 10 мая

Удивительные «шедевры из пустыни» всего на месяц приехали в Москву из Узбекистана. Коллекция русского авангарда музея в городе Нукус уступает только коллекции Русского музей в Санкт-Петербурге. Это заслуга бывшего директора местного музея Игоря Савицкого: он начал пополнять коллекцию предметами народного творчества и археологическими артефактами и так увлекся, что переключился сначала на картины художников «туркестанского авангарда», а потом и на работы опальных художников за пределами республики. Савицкий буквально спас полотна Константина Истомина, Роберта Фалька, Любови Поповой и других знаковых фигур XX века, негласно вывозя их из Москвы на поездах как личные вещи. Выставка расположена сразу в двух зданиях музея, но на нее действует единый билет.

Джорджо Моранди. 1890−1964

Где: Галерея искусства стран Европы и Америки XIX—XX вв. еков

Когда: до 10 сентября

Джорджо Моранди — значительная фигура в живописи ХХ века, предтеча минимализма. Масштабная ретроспектива в Пушкинском позволяет тщательно изучить различные периоды творчества художника. Она для тех, у кого есть время и желание медленно пройтись по залам, четыре из которых заняты знаменитыми монохромными натюрмортами. Кроме них представлены метафизические полотна, пейзажи, портреты и гравюры. Архитектор Кирилл Асс преобразовал залы музея так, что они сами напоминают аскетичные работы Моранди.

До востребования. Коллекции русского авангарда из региональных музеев.

Где: Еврейский музей и центр толерантности

Когда: до 28 мая

Вторая часть выставки-блокбастера, посвящённой работам 1918−1930 годов, то есть уже советского периода, когда авангард стал неудобен власти. Полотна, заклейменные формалистcкими, массово отправлялись «в ссылку» в города по всей стране, от Костромы до Омска, от Краснодара до Архангельска, что, собственно, и позволило им сохраниться до наших дней. Более ста картин объединены по стилям и школам, беспредметному и фигуративному направлениям, показывая все разнообразие советского авангарда. Выставка знакомит как с забытыми полотнами мэтров авангарда — Василия Кандинского, Эля Лисицкого, Любови Поповой, Александра Родченко — так и с работами учеников Малевича и малоизвестных художников.