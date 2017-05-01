АНСЕЛЬМ КИФЕР

Известный немецкий художник ХХ века в своем творчестве затрагивает экзистенциальные вопросы. Он стремится зафиксировать связь между поэзией, религией, историей и наукой, опираясь на опыт прошлого. При этом он считает, что настоящее для нас так же непостижимо, как и для предыдущих поколений. В работе «Без названия (Книга созвездий)» 2004 года Кифер апеллирует к теориям английского математика и космолога XVII века Роберта Фладда, картам звездного неба и произведениям немецкого поэта Пауля Целана. На листах кровельного железа Кифер пытается отметить основные созвездия галактики. Систему нумерации звезд он использует для подсчета числа жертв холокоста. При этом теорию Фладда о том, что каждая звезда связана с живым существом на Земле, он примеряет к судьбе поэта Целана, еврея, который во время войны потерял всю свою семью и был вынужден носить на одежде желтую звезду как отличительный знак. Первая в России выставка Ансельма Кифера пройдет в главном выставочном зале Эрмитажа и будет посвящена Велимиру Хлебникову.

БЕЗ НАЗВАНИЯ (КНИГА СОЗВЕЗДИЙ)