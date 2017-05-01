АНСЕЛЬМ КИФЕР
Известный немецкий художник ХХ века в своем творчестве затрагивает экзистенциальные вопросы. Он стремится зафиксировать связь между поэзией, религией, историей и наукой, опираясь на опыт прошлого. При этом он считает, что настоящее для нас так же непостижимо, как и для предыдущих поколений. В работе «Без названия (Книга созвездий)» 2004 года Кифер апеллирует к теориям английского математика и космолога XVII века Роберта Фладда, картам звездного неба и произведениям немецкого поэта Пауля Целана. На листах кровельного железа Кифер пытается отметить основные созвездия галактики. Систему нумерации звезд он использует для подсчета числа жертв холокоста. При этом теорию Фладда о том, что каждая звезда связана с живым существом на Земле, он примеряет к судьбе поэта Целана, еврея, который во время войны потерял всю свою семью и был вынужден носить на одежде желтую звезду как отличительный знак. Первая в России выставка Ансельма Кифера пройдет в главном выставочном зале Эрмитажа и будет посвящена Велимиру Хлебникову.
БЕЗ НАЗВАНИЯ (КНИГА СОЗВЕЗДИЙ)
2004
Листы железа, смешанная техника. Размеры варьируются.
Работа находится в частной коллекции в Швейцарии.
эстимейт:
180 000 — 250 000 фунтов стерлингов.
Продана за 193 250 фунтов стерлингов.
ДМИТРИЙ ОЗЕРКОВ, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа: «Ансельм Кифер — один из главных современных художников, человек c энциклопедическими знаниями и редкой внутренней свободой. Средствами живописи он возрождает классические мифы в новом историческом контексте. Его книги складываются в 360-градусную модель звездного свода. Он изучает контраст безмерно малого и неохватно большого».
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