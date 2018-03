Многие полагают, что Трамп родился из головы Путина, как Афина из головы Зевса. В Россию можно только верить, вот все и по- верили. Между тем уже больше десяти лет без всякого Путина Европу завоевывают предшественники Трампа. Назовем их новыми правыми. Старые правые, по крайней мере второй половины ХХ века, соединяли экономический либерализм и социальный консерватизм. Свята не только частная собст- венность, но и семья, и Библия. Их надо сберечь от разных форм внутреннего и внешнего большевизма. Старые правые были последовательны: если консервативный джентльмен говорит А, можно угадать, какими будут B и С. Теперь не угадаешь. У новых правых ничего святого. Их программы легко сочетают прогрессивные и консервативные элементы, левые и правые взгляды, рынок и госрегулирование, ксенофобию и толерантность. Есть только один пункт, который объединяет всех их друг с другом, а через океан — с Трампом: они считают, что Запад пора спасать от мигрантов. Это ксенофобия, но, в отличие от старых правых, они обосновывают ее иначе. Права женщин, геев и свободных художников и свобода выбора — вот основные достижения западной цивилизации. Именно на это покушаются приезжие с Востока. Этот пункт программы новых правых можно назвать «ксенофобией во имя толерантности». Хотя, как бывает в подобных случаях, сторонники такого подхода часто увлекаются именно ксенофобией, о толерантности забывая вовсе. Другой общий пункт у новых правых — евроскептицизм. Жители стран с развитыми демократиями и экономиками севера и запада Европы не понимают, зачем им делиться суверенитетом с большим братом Брюсселем, где широко представлены чиновники из менее развитых европейских стран.

страны: НОРВЕГИЯ, ШВЕЦИЯ, ДАНИЯ

территория: 875 715 кв. км

население: 20,8 млн человек

СКАНДИНАВСКИЕ БЕСТИИ

Жители скандинавских стран с высоты своей развитой демократии и социальной системы скептически оценивали даже соседей из Западной Европы, понятно, что многие из них и не думали радоваться приезжим с Востока. «Подлинные финны» поднялись с 1% на выборах 1990 года до 17,6% в 2015 году. Теперь они в местном правительстве, а их глава Тимо Сойни — министр иностранных дел. Их идеал — социализм для своих, финнов, жесткие правила — для всех остальных (идеальный пример творческой комбинации правых и левых лозунгов). Шведские демократы проделали путь от маргинальной партии с факельными шествиями, концертами викинг-рок-групп и 1,5% голосов в 2000 году. Их бойкотировала пресса, а после они стали респектабельной политической силой с 13% го- лосов на выборах 2014 года и третьей по размеру фракцией парламента. Популярность завоевана двумя идеями: помощь пожилым людям и борьба с иммиграцией. Почти коммунизм для своих стариков и никаких трат на молодых приезжих. Норвегией и вовсе управляют две голубоглазые блондинки. Одна из них — министр финансов Сив Йенсен, глава Партии прогресса, в которой когда-то состоял Брейвик, но вышел, когда партия показалась ему недостаточно радикальной. Попытки обойти Партию прогресса при создании коалиций не удались: она получает то второй, то третий результат на выборах. Датская народная партия (в правящем большинстве с 2001 по 2009 год) добилась восстановления контроля датчан над границей с Германией и самых строгих в Европе правил заключения брака с иностранцами.

страны: БОЛГАРИЯ, ВЕНГРИЯ, ПОЛЬША, РУМЫНИЯ, СЛОВАКИЯ, ЧЕХИЯ

территория: 882 940 кв. км

население: 91,5 млн человек

РАЗОЧАРОВАННЫЕ ДЕМОКРАТИИ

Бывшие советские сателлиты на Востоке Европы долгое время были самыми большими энтузиастами европейского единства. Однако после десяти лет пребывания в ЕС они обнаружили, что, хотя стали жить лучше, разрыв между ними и западными европейцами не уменьшается. В отличие от Англии и Марин Ле Пен они не хотят покидать Евросоюз. Но они бунтуют. Брюссель не имеет права разговаривать с ними свысока, пусть не требует принять мигрантов (мы и сами бедные, западные пособия больше наших зарплат) и не навязывает нам чуждые ценности в виде гей-браков (в этом отношении новая волна европейских политиков похожа на классических правых). Столкнувшись с теми же экономическими и общественными проблемами перехода от социализма к капитализму, что и Россия, их правительства применяют решения, чем-то напоминающие российские. За это Запад обвиняет их в авторитарных тенденциях, а Россию в дурном влиянии на соседей. Но какое же влияние может быть на правительство партии Качиньского, который ненавидит Путина? Хотя некоторые лидеры «разочарованных демократий» — венгерский премьер Орбан, словацкий — Фицо, чешский президент Земан, — настаивают на своем праве дружить с кем захочется и действительно теснее общаются с Россией, чем хотели бы в Брюсселе.

страны: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

территория: 243 809 кв. км

население: 64 млн человек

ОТ СЛОЖЕНИЯ К ВЫЧИТАНИЮ

Государства бывшей Османской империи называли «слабым звеном» Европы, Великобританию — строптивым: из крупных западноевропейских стран она позже всех присоединилась к ЕС, Тэтчер добилась от Брюсселя обратных выплат в британский бюджет. Разговоры о вступлении в Еврозону быстро закончились по причине малой популярности общей валюты и отсутствия общих границ. Партия независимости Соединенного королевства Найджела Фараджа сделала лозунг выхода из ЕС настолько популярным, что правящие консерваторы поставили его на референдум, и большинство британцев неожиданно проголосовали за. Как Трампа, сторонников Брекзита обвиняли в работе на Путина, но те, кто голосовал за выход Британии из ЕС, относились к подобным предположениям с недоумением: они решали свои проблемы. Экономический кризис 2008 года совпал с открытием общеевропейского рынка труда для граждан новых стран-членов ЕС из Восточной Европы: британцы с удивлением обнаружили, что приезжие рабочие имеют одинаковые с ними права. Брекзит стал настоящей европейской революцией: до него территория Евросоюза только расширялась, теперь она впервые сузилась. До Брекзита все лучшее, что было в Европе, должно было собраться в одном союзе, после него страна с высочайшим уровнем правовой и политической культуры оказалась вне ЕС, показывая, что не все хорошее должно быть в одном стаде. Ведь после Брекзита Британия не собирается отказываться от демократии, гражданских свобод, независимого суда и либеральной экономики. Для России и Украины выход Британии из ЕС означает, что можно стремиться ко всему этому, не ставя безнадежной цели вступить в Европейский союз.

страны: ФРАНЦИЯ

территория: 674 685 кв. км

население: 66,7 млн человек

ЖАННА Д’АРК

Марин Ле Пен убедительно демонстрирует разрыв между новыми и старыми правыми. Марин исключила из партии «Национальный фронт» собственного отца, ее же основателя, за антисемитские высказывания. Старые правые этим регулярно грешили, а новые к теме антисемитизма равнодушны. Наоборот, многие из них видят в Израиле положительный пример того, как надо обращаться с представителями чужих культур, в частности с мусульманами, в своей стране. В 2002 году Ле Пен — отец напугал всех, выйдя во второй тур президентских выборов, где получил целых 18% голосов. Второй тур и для Марин — необходимая планка, за нее этой весной должны проголосовать не меньше трети пришедших на выборы. Новые правые гибче старых, их избиратель разнообразнее. Раскол левых, чей президент Олланд даже не пытается идти на второй срок, на руку Ле Пен. Консерватизм ассоциируется уже не с реакцией и диким безжалостным капитализмом, а лишь с сохранением достижений социального государства. Франция — единственная страна Западной Европы, где на военном параде в День победы по центру города проходит военная техника. Французы чувствительны к вопросам военно-политического суверенитета и национального величия. А Ле Пен как раз вслед за Британией предлагает покинуть ЕС и сделать Францию снова самостоятельной и великой.

страны: ГРЕЦИЯ, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ

территория: 938 079 кв. км

население: 119,1 млн человек

НОВЫЕ ЛЕВЫЕ

Во время серьезных европейских кризисов на севере Европы в германских странах обычно побеждают крайние правые, а на юге, в Средиземноморье, — крайние левые. Возможно потому, что поколение или два назад греки, итальянцы, испанцы сами уезжали в эмиграцию на север. Новые левые, как и новые правые, отличаются от старых. Старые были за СССР, индустриализацию и четкий моральный кодекс. Новые — за зеленую энергетику, марихуану, права сексуальных меньшинств и мигрантов, которые все равно поедут не к ним, а дальше на север. Новые левые юга — евроскептики и не любят Брюссель, не потому, что считают, что слишком много ему отдают, а потому, что недостаточно от него получают. Они сторонники высшей формы социальной справедливости, когда каждый выпускник с дипломом искусствоведа должен работать по специальности с высокой зарплатой и на пожизненном контракте. Жестокая реальность разбивает их мечты. Новые левые — антиимпериалисты, поэтому у них сложные отношения с Путиным. Они против больших стран с имперскими амбициями и демонстративно нерелигиозны, но они рады, что кто-то бросает вызов Америке, хотя бы имперская Россия.

Греция — первая страна, где новые левые пришли к власти. Идеология правящей партии СИРИЗА — современная версия марксизма, а большинство членов правительства выросло в битвах с полицией у американского посольства. Правительство партии СИРИЗА впервые в истории православной Греции отказалось присягать на Библии. Премьер-министр Ципрас и другие члены кабинета всегда ходят без галстуков, а известный министр финансов (уже бывший), антиглобалист Варуфакис, приезжал в министерство в косухе на мотоцикле. Успехами партии СИРИЗА вдохновились в Испании. В 2014 году из движения возмущенных (Indignados) — что-то вроде испанского Оccupy Wall Street — образовалась партия Podemos («Мы можем», что-то вроде Yes we can) во главе с 35-летним преподавателем вуза Пабло Иглесиасом. На первых же выборах в декабре 2015 года Podemos получила 21% голосов и разрушила местную двухпартийную систему. Как когда-то новых правых на севере Европы, партию не хотят принимать в коалицию, поэтому в Испании до сих пор не могут сформировать правительство, и у каждого министра — приставка «и.о.» Иглесиас везде ходит в рубашке без галстука или в футболке, но в отличие от Ципраса еще и без пиджака, а длинные волосы собирает в хвост на затылке. Движение «Пять звезд» в Италии возглавляет в прямом смысле клоун — ведущий комической телепрограммы. Он в такой равномерной пропорции совмещает правые и левые идеи, что не знаешь, к каким новым его отнести — правым или левым. К 2015 году рейтинг «Пяти звезд» достиг 27%, а представитель движения стал мэром Рима.

страны: ГЕРМАНИЯ

территория: 357 021 кв. км

население: 82,2 млн человек

ПОД КОНТРОЛЕМ СОВЕСТИ

В Германии, где частью национального сознания стало коллективное раскаяние за преступления нацистов, новые правые, которых противники называют фашистами, с большим трудом набирают популярность. Антииммигрантская и евроскептическая партия «Альтернатива для Германии» не прошла в Бундестаг, но в некоторых федеральных землях, особенно в бывшей ГДР, получила от 10 до 25% мест в парламенте и стала третьей, а кое-где даже второй политической силой и создала фракции в местных парламентах-ландтагах. Требование выйти из ЕС пока пугает большинство немцев (даже на юге Европы, где обиженные называют Евросоюз четвертым рейхом, все равно склоняются к тому, что он полезен Германии). Но растущая популярность «Альтернативы» заставила Меркель изменить миграционную политику: ограничить въезд и начать высылку нелегалов. Бывшая ГДР компрометирует немецкую политику и с левого края. Левая партия (Die Linke) набирает популярность в том числе и благодаря Саре Вагенкнехт, умнице-красавице, бывшей комсомолке, иранке по отцу. На телевидении и заседаниях парламента она выгодно отличается от мужчин в галстуках своей эффектной внешностью и ораторским талантом. Новые правые вряд ли скоро прорвутся в Германии в федеральную власть, а вот новые левые могут помочь свергнуть Меркель уже в этом году, если старые левые (Социал-демократическая партия Германии) решатся на союз не только с зелеными, но и с Левой партией и создадут коалицию.

страны: НИДЕРЛАНДЫ

территория: 41 543 кв. км

население: 17 млн человек

ГОЛЛАНДСКИЕ ПРОВОКАЦИИ

Яркий пример новых правых легко найти в самой свободной стране Европы. Пим Фортейн за 14 лет до Трампа предложил закрыть границы страны для мигрантов-мусульман, а на ток-шоу дразнил имамов тем, что он открытый гей. Убит в 2002 году радикальным экологом, в 2004 году посмертно занял первое место в телеголосовании «Имя Нидерландов». Его политический наследник — глава Партии свободы Герт Вилдерс — сам радикальный эколог, выступает против кошерных и халяльных продуктов и повальной исламизации Европы. Вместе с левыми организовал консультативный референдум против ассоциации Украины и ЕС и выиграл его.