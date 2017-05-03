Впервые об экранизации «Темной башни» стало известно в 2007 году, но работа над проектом затянулась на десять лет. Изначально им должен был заняться Джей Джей Абрамс, но в 2010 году его сменил Рон Ховард («Игры разума», «Код да Винчи»). Уже в 2015-ом стало известно, что режиссером станет датчанин Николай Арсель («Королевский роман»), а Ховард останется исполнительным продюсером.

Главные роли в фильме исполнили Идрис Эльба и Мэттью Макконахи. Эльба Играет стрелка Роланда Дискейна, который отправляется на поиски Темной башни, ему противостоит злой чародей Рэндалл Флэгг (Макконахи).

«Темная башня» выйдет на экраны 3 августа 2017 года.