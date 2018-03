На сайте The Obama Foundation опубликован плейлист из 18 песен, который составили друзья, коллеги и бывшие сотрудники 44-го президента США: Бобби Браун, предприниматель и основатель косметической марки Bobbi Brown, музыкант Chance The Rapper, актриса и певица Дженнифер Хадсон, актеры Ник Офферман и Дэн Эйкройд и другие.

Каждый трек посвящен Чикаго (там началась политическая карьера Обамы). В подборке — Homecoming и Family Business Канье Уэста, Chicago Фрэнка Синатры, Blessings от Chance the Rapper, Get Behind The Mule и Come On Up To The House Тома Уэйтса и Go, Cubs, Go Стива Гудмана.

The Obama Foundation — некоммерческая организация, основанная Бараком и Мишель Обамой в январе 2014 года.