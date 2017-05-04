В московском пространстве DI Telegraph пройдет второй этап Гран-при по шахматам. Он будет длиться 10 дней — с 11-го по 22-е число — в течение которых каждый из 18 участников сыграет по 9 матчей. Следить за ходом игры можно как на самой площадке (билеты — здесь ), так и онлайн — эксклюзивная прямая трансляция будет доступна на сайте worldchess.com . Стоимость полного пакета на один тур (9 партий) составит $10.

Главным феноменом Гран-при 2017 года стало участие в соревновании четырехкратной чемпионки мира по шахматам, китаянки Хоу Ифань, чей высокий рейтинг позволит ей — первой среди женщин — участвовать в мужских турнирах чемпионского цикла ФИДЕ.

Хоу Ифань

Серия Гран-при 2017 состоит из четырех этапов и является частью чемпионского цикла ФИДЕ 2017−2018. В качестве городов проведения Гран-при наравне с Москвой были выбраны Шарджа (Арабские Эмираты), Женева (Швейцария) и Пальма-де-Майорка (Испания). Призовой фонд каждого этапа составляет €130 тыс.

По итогам серии будут определены два победителя, которые сразятся за право сыграть с действующим чемпионом мира по шахматам, Магнусом Карлсеном.