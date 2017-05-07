Нарине Аракелян работает на стыке скульптуры, живописи, видео-арта и перформанса с использованием новейших цифровых технологий. Ее работы выставлялись в Центре современного искусства «Винзавод», ArtPlay, Музее архитектуры имени Щусева и на других площадках. В 2015 году Аракелян принимала участие в 56-ой Венецианской Биеннале.

Егор Корешков, актер

В своем новом проекте L’Illusion du Mariage , созданном совместно с командой Laboratory ABС, художница обращается к ритуалу бракосочетания. Автор задает вопросы о коллективной иллюзии и индивидуальной свободе, влиянии индустрии развлечений и экономических интересов на то, как люди связывают себя семейными узами.

Максим Матвеев, актер

Проект создавался в соавторстве с куратором Антоном Левахиным, оперной певицей Юлией Герцевой, художником и сценографом Ахсаром Муриевым, видео-художником Михаилом Сачковым и перформером Данилой Поляковым.

Нарине Аракелян, художник