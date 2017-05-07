Нарине Аракелян работает на стыке скульптуры, живописи, видео-арта и перформанса с использованием новейших цифровых технологий. Ее работы выставлялись в Центре современного искусства «Винзавод», ArtPlay, Музее архитектуры имени Щусева и на других площадках. В 2015 году Аракелян принимала участие в 56-ой Венецианской Биеннале.
В своем новом проекте
Проект создавался в соавторстве с куратором Антоном Левахиным, оперной певицей Юлией Герцевой, художником и сценографом Ахсаром Муриевым, видео-художником Михаилом Сачковым и перформером Данилой Поляковым.
Перформанс L’Illusion du Marriage состоится в стенах одного из символов Венеции — Scuola Grande di San Rocco 11 мая. Зарегистрироваться на него можно по ссылке: