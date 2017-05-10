Второй сезон Mosaic Music, который организовывает московский музей современного искусства «Гараж», откроет британский музыкант Джек Гэрретт, ставший в прошлом году победителем конкурса Sound of 2016 телерадиокомпании BBC. Концерт Гэрретта состоится 25 мая в Москве.

19 июня впервые в России выступит еще один британец — Стивен Эллисон, известный как Flying Lotus. Он сотрудничал с одним из самых влиятельных джазменов, 14-кратным обрадателем «Грэмми» Херби Хэнкоком, а также работал c рэперами Снупом Доггом и Кендриком Ламаром.

Третий концерт программы — выступление британского трио London Grammar, которое состоится 19 июля, через месяц после выхода их второго альбома Truth Is a Beautiful Thing. Пластинка была записана под руководством британского продюсера Пола Эпуорта, работавшего с Адель, Coldplay и Полом Маккартни, и объединяет в себе американский соул и британский дрим-поп 1980-х. 20 июля London Grammar выступят на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

«Гараж» запустил серию музыкальных мероприятий с участием российских и зарубежных музыкантов и художников в прошлом году. Героями первого сезона стали Джулианна Барвик, группы Moon Hooch и M83 и другие исполнители.