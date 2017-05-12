СЕЗОН ПЕРВЫЙ

СЕРИЯ 1 — «ПИЛОТ»

СЕРИЯ 2 — «СЛЕДЫ В НИКУДА»

2. Купер влюбляется в местную кухню, а дочь местной крупной шишки влюбляется в Купера. Психиатры — не те, кем кажутся. Как и дальнобойщики. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 3 — «ДЗЕН, ИЛИ НАУКА ПОЙМАТЬ УБИЙЦУ»

3. Местная шишка оказывается нечистым на руку. Местные подростки ведут свое расследование убийства. Куперу снятся спойлеры к финалу сериала. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 4 — «ПОКОЙСЯ С БОЛЬЮ»

4. Шериф находит себе нового друга. Парни из читальни чем-то похожи на полицейских. Двоюродная сестра Лоры чем-то похожа на Лору. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 5 — «ОДНОРУКИЙ»

5. Сны Купера видел не только Купер. Распил лесопильного бизнеса в самом разгаре. Однорукий протягивает руку помощи. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 6 — «СНЫ КУПЕРА»

6. В деле появилось два свидетеля: полено и птица семейства скворцовых. А главное, что они оба готовы дать показания. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 7 — «ВРЕМЯ ОСМЫСЛЕНИЙ»

7. Одри безуспешно кадрит Купера и успешно устраивается в бордель. Чтобы помочь расследованию, Купер тоже идет в бордель — и не зря! — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 8 — «ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР»

8. Распил лесопилки проходит с огоньком. Подозреваемые, проходящие по делу Палмер, замолкают. Купер приподнимает бронежилет. Зря. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕЗОН ВТОРОЙ

СЕРИЯ 9 — «ДА ПРЕБУДЕТ С ТОБОЙ ВЕЛИКАН»

9. Город отходит от событий прошлой ночи. Куперу грезится Великан, который дает важные подсказки по делу Палмер. А заодно крадет его кольцо. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 10 — «КОМА»

10. Донна косит под Лору, отец Лоры косит под народного певца, а Одри неудачно косит под роковую женщину. Один свидетель заговорил. Почти. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 11 — «ЧЕЛОВЕК ЗА СТЕКЛОМ»

11. Секретарша полиции не может сделать выбор, агент Альберт делает каминг-аут. Жан Рено (не актер) устраивает беспредел в борделе. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 12 — «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ЛОРЫ ПАЛМЕР»

12. Живое воплощение мема forever alone Гарольд Смит хранит тайный дневник Лоры Палмер. Уголовники делят шкуру неубитого Купера. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 13 — «ПРОКЛЯТИЕ ОРХИДЕИ»

13. Весьма зловещие азиаты запускают стратегию выхода, Купер проводит штурм борделя, а Надин демонстрирует силу молодости. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 14 — «ДЕМОНЫ»

14. Сердца шерифа и затворника Гарольда разбиваются вдребезги, как и планы Шелли на овощ. Отсутствие галоперидола идет на пользу следствию. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 15 — «ОДИНОКИЕ ДУШИ»

15. Пит узнает много нового о мистере Тадзамуре, Купер узнает много нового о Бене Хорне, а мы наконец-то узнаём, кто убил Лору Палмер. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 16 — «ПОЕЗДКА С МЕРТВОЙ ДЕВУШКОЙ»

16. Пока шериф излучает уверенность, что поймал убийцу Лоры Палмер, настоящий убийца колесит по городу с трупом своей новой жертвы. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 17 — «САМОСУД»

17. Литры кофе, красные занавески, великаны, карлики — все было не зря. Убийца найден. Но полученный ответ только порождает новые вопросы. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 18 — «СПОР БРАТЬЕВ»

18. Купер собирается покинуть Твин Пикс, но Твин Пикс не готов покинуть Купера. Этому способствует подкинутый кокаин. И сюжетные филлеры. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 19 — «МАСКАРАД»

19. Купера обвиняют в торговле наркотиками. На помощь ему приходит агент УБН — трансвестит в искрометном исполнении Дэвида Духовны. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 20 — «ЧЕРНАЯ ВДОВА»

20. Купер становится на шаг ближе к тому, чтобы доказать свою невиновность. А заодно и к местной аномальщине. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 21 — «ШАХ И МАТ»

21. Надин нокаутирует недруга своего мужа, Лео косплеит чудовище Франкенштейна. Недруги Купера больше не проблема. Кроме одного. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 22 — «ДВОЙНАЯ ИГРА»

22. Уиндом Эрл — Мориарти мира Твин Пикс — пришел по душу Купера (и не только). Раскрывается истинная сущность Джози. Джеймс загулял. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 23 — «РАБЫ И ХОЗЯЕВА»

23. Бен Хорн ведет войну за независимость США. Семья Бена ведет войну за его вменяемость. Купер ведет шахматную войну с Эрлом за ничью. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 24 — «ОБРЕЧЕННАЯ»

24. Джози должна расплатиться за все, что она натворила, и встретиться со своим хозяином. Настоящим хозяином — воплощенным злом Бобом. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 25 — «РАНЫ И ШРАМЫ»

25. Купер встречает свою идеальную женщину. Шериф уходит в запой из-за смерти своей, мягко говоря, неидеальной женщины. И очень некстати. — Esquire Russia (@esquireru) May 11, 2017

СЕРИЯ 26 — «НА КРЫЛЬЯХ ЛЮБВИ»

26. Выясняются истинные мотивы Уиндома Эрла. Новая любовь Купера помогает в расследовании. Новая любовь Одри толком ничего не делает. — Esquire Russia (@esquireru) May 12, 2017

СЕРИЯ 27 — «ВАРИАЦИИ В ОТНОШЕНИЯХ»

27. Оказалась, что убийство Лоры Палмер напрямую связано со всей чертовщиной, свалившейся на город. Казалось бы, причем тут конкурс красоты? — Esquire Russia (@esquireru) May 12, 2017

СЕРИЯ 28 — «ПУТЬ В ЧЕРНЫЙ ВИГВАМ»

28. Одри становится женщиной, Бобби — более порядочным человеком. Купер игнорирует предупреждение Великана. — Esquire Russia (@esquireru) May 12, 2017

СЕРИЯ 29 — «МИСС «ТВИН ПИКС»

29. Донна узнает о своем отце, Кэтрин — о том, что в черном ящике. Купер находит связь между Черным Вигвамом и конкурсом красоты. — Esquire Russia (@esquireru) May 12, 2017

СЕРИЯ 30 — «ЗА ГРАНЬЮ ЖИЗНИ И СМЕРТИ»

30. Активность Эрла в Черном Вигваме воплощается в трагические события. Купер совершает непоправимую ошибку. «Как Энни?» — Esquire Russia (@esquireru) May 12, 2017

«ТВИН ПИКС: ОГОНЬ, ИДИ СО МНОЙ»

Агент Купер, заточенный в Черном Вигваме, пытается предупредить еще живую Лору Палмер об опасности и изменить будущее. Но она его не слышит… — Esquire Russia (@esquireru) May 12, 2017

Тизер к третьему сезону: