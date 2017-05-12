СЕРИЯ 1 — «ПИЛОТ»
1. Агент ФБР со странностями прибывает в странный городок Твин Пикс, чтобы расследовать не менее странное убийство школьницы Лоры Палмер.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 2 — «СЛЕДЫ В НИКУДА»
2. Купер влюбляется в местную кухню, а дочь местной крупной шишки влюбляется в Купера. Психиатры — не те, кем кажутся. Как и дальнобойщики.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 3 — «ДЗЕН, ИЛИ НАУКА ПОЙМАТЬ УБИЙЦУ»
3. Местная шишка оказывается нечистым на руку. Местные подростки ведут свое расследование убийства. Куперу снятся спойлеры к финалу сериала.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 4 — «ПОКОЙСЯ С БОЛЬЮ»
4. Шериф находит себе нового друга. Парни из читальни чем-то похожи на полицейских. Двоюродная сестра Лоры чем-то похожа на Лору.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 5 — «ОДНОРУКИЙ»
5. Сны Купера видел не только Купер. Распил лесопильного бизнеса в самом разгаре. Однорукий протягивает руку помощи.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 6 — «СНЫ КУПЕРА»
6. В деле появилось два свидетеля: полено и птица семейства скворцовых. А главное, что они оба готовы дать показания.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 7 — «ВРЕМЯ ОСМЫСЛЕНИЙ»
7. Одри безуспешно кадрит Купера и успешно устраивается в бордель. Чтобы помочь расследованию, Купер тоже идет в бордель — и не зря!— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 8 — «ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР»
8. Распил лесопилки проходит с огоньком. Подозреваемые, проходящие по делу Палмер, замолкают. Купер приподнимает бронежилет. Зря.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 9 — «ДА ПРЕБУДЕТ С ТОБОЙ ВЕЛИКАН»
9. Город отходит от событий прошлой ночи. Куперу грезится Великан, который дает важные подсказки по делу Палмер. А заодно крадет его кольцо.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 10 — «КОМА»
10. Донна косит под Лору, отец Лоры косит под народного певца, а Одри неудачно косит под роковую женщину. Один свидетель заговорил. Почти.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 11 — «ЧЕЛОВЕК ЗА СТЕКЛОМ»
11. Секретарша полиции не может сделать выбор, агент Альберт делает каминг-аут. Жан Рено (не актер) устраивает беспредел в борделе.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 12 — «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ЛОРЫ ПАЛМЕР»
12. Живое воплощение мема forever alone Гарольд Смит хранит тайный дневник Лоры Палмер. Уголовники делят шкуру неубитого Купера.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 13 — «ПРОКЛЯТИЕ ОРХИДЕИ»
13. Весьма зловещие азиаты запускают стратегию выхода, Купер проводит штурм борделя, а Надин демонстрирует силу молодости.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 14 — «ДЕМОНЫ»
14. Сердца шерифа и затворника Гарольда разбиваются вдребезги, как и планы Шелли на овощ. Отсутствие галоперидола идет на пользу следствию.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 15 — «ОДИНОКИЕ ДУШИ»
15. Пит узнает много нового о мистере Тадзамуре, Купер узнает много нового о Бене Хорне, а мы наконец-то узнаём, кто убил Лору Палмер.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 16 — «ПОЕЗДКА С МЕРТВОЙ ДЕВУШКОЙ»
16. Пока шериф излучает уверенность, что поймал убийцу Лоры Палмер, настоящий убийца колесит по городу с трупом своей новой жертвы.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 17 — «САМОСУД»
17. Литры кофе, красные занавески, великаны, карлики — все было не зря. Убийца найден. Но полученный ответ только порождает новые вопросы.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 18 — «СПОР БРАТЬЕВ»
18. Купер собирается покинуть Твин Пикс, но Твин Пикс не готов покинуть Купера. Этому способствует подкинутый кокаин. И сюжетные филлеры.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 19 — «МАСКАРАД»
19. Купера обвиняют в торговле наркотиками. На помощь ему приходит агент УБН — трансвестит в искрометном исполнении Дэвида Духовны.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 20 — «ЧЕРНАЯ ВДОВА»
20. Купер становится на шаг ближе к тому, чтобы доказать свою невиновность. А заодно и к местной аномальщине.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 21 — «ШАХ И МАТ»
21. Надин нокаутирует недруга своего мужа, Лео косплеит чудовище Франкенштейна. Недруги Купера больше не проблема. Кроме одного.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 22 — «ДВОЙНАЯ ИГРА»
22. Уиндом Эрл — Мориарти мира Твин Пикс — пришел по душу Купера (и не только). Раскрывается истинная сущность Джози. Джеймс загулял.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 23 — «РАБЫ И ХОЗЯЕВА»
23. Бен Хорн ведет войну за независимость США. Семья Бена ведет войну за его вменяемость. Купер ведет шахматную войну с Эрлом за ничью.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 24 — «ОБРЕЧЕННАЯ»
24. Джози должна расплатиться за все, что она натворила, и встретиться со своим хозяином. Настоящим хозяином — воплощенным злом Бобом.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 25 — «РАНЫ И ШРАМЫ»
25. Купер встречает свою идеальную женщину. Шериф уходит в запой из-за смерти своей, мягко говоря, неидеальной женщины. И очень некстати.— Esquire Russia (@esquireru)
May 11, 2017
СЕРИЯ 26 — «НА КРЫЛЬЯХ ЛЮБВИ»
26. Выясняются истинные мотивы Уиндома Эрла. Новая любовь Купера помогает в расследовании. Новая любовь Одри толком ничего не делает.— Esquire Russia (@esquireru)
May 12, 2017
СЕРИЯ 27 — «ВАРИАЦИИ В ОТНОШЕНИЯХ»
27. Оказалась, что убийство Лоры Палмер напрямую связано со всей чертовщиной, свалившейся на город. Казалось бы, причем тут конкурс красоты?— Esquire Russia (@esquireru)
May 12, 2017
СЕРИЯ 28 — «ПУТЬ В ЧЕРНЫЙ ВИГВАМ»
28. Одри становится женщиной, Бобби — более порядочным человеком. Купер игнорирует предупреждение Великана.— Esquire Russia (@esquireru)
May 12, 2017
СЕРИЯ 29 — «МИСС «ТВИН ПИКС»
29. Донна узнает о своем отце, Кэтрин — о том, что в черном ящике. Купер находит связь между Черным Вигвамом и конкурсом красоты.— Esquire Russia (@esquireru)
May 12, 2017
СЕРИЯ 30 — «ЗА ГРАНЬЮ ЖИЗНИ И СМЕРТИ»
30. Активность Эрла в Черном Вигваме воплощается в трагические события. Купер совершает непоправимую ошибку. «Как Энни?»— Esquire Russia (@esquireru)
May 12, 2017
«ТВИН ПИКС: ОГОНЬ, ИДИ СО МНОЙ»
Агент Купер, заточенный в Черном Вигваме, пытается предупредить еще живую Лору Палмер об опасности и изменить будущее. Но она его не слышит…— Esquire Russia (@esquireru)
May 12, 2017
Тизер к третьему сезону: