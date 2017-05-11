ХАРАКТЕРИСТИКИ

23 марта 2017 года в Немецком аэрокосмическом центре было запущено крупнейшее в мире искусственное солнце. В рамках проекта Sunlight — «Солнечный луч» — 149 дуговых ксеноновых ламп, расположенных по типу пчелиных сот, нагревают поверхность до 3000 °C (температура плавления чугуна, к примеру, не превышает 1300 °C. — Esquire). Мощность установки составляет 350 киловатт. Это устройство излучает свет с силой, которая почти в 10 000 раз превышает естественный солнечный. Такие же лампы используются в кинотеатрах для проекции изображения на экран (одна лампа на зал). При этом за час работы «Солнечный луч» потребляет примерно столько же электричества, сколько и обычный загородный дом за год. Искусственное солнце размером с трехэтажное здание находится в Юлихе, в 50 километрах от Кельна. Правительство земли Северный Рейн-Вестфалия и немецкое министерство энергетики потратили на реализацию проекта около 3,5 миллиона евро.

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«Если бы вы вошли в комнату, в которой работают эти лампы, вы бы сгорели дотла» « Профессор Бернар Хоффшмидт, директор по исследованиям Немецкого аэрокосмического центра

ВОДОРОД

«Если мы хотим использовать экологически чистое топливо, нам понадобятся миллиарды тонн водорода», — говорят авторы идеи. Водород считается топливом будущего: при сгорании он не выделяет углекислый газ и не загрязняет воздух. Чтобы обеспечить им человечество, нужно перерабатывать миллиарды тонн воды, что потребует больших энергозатрат. Ученые из Юлиха хотят решить проблему, используя солнечный свет.

АНАЛОГИ

зеркало в Италии В деревню Виганелла на севере Италии, которая находится в горной долине, с 11 ноября по 2 февраля не попадает солнечный свет. В 2006 году, чтобы обойти это, местные жители решили установить на горе зеркало площадью 40 квадратных метров.

плазма в Китае В феврале 2016 года в термоядерном реакторе Института физических наук в Хэфэе китайские ученые нагрели плазму до 50 000 000 °C (по оценке специалистов, температура Солнца составляет 15 000 000 °C. — Esquire). Их цель — создание альтернативного источника энергии.

отражатель в Дагестане В 2003 году «Дагестанская правда» сообщила, что ученый Абдула Алиев изобрел плоские пленочные отражатели солнечного света, которые могут пригодиться для освещения заполярных городов. Судьба этого изобретения в наши дни не известна. ¦