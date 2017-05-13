Программы-вымогатели, шифрующие данные на компьютере и требующие от пользователя деньги за дешифровку, появились давно. Первым принято считать троян AIDS, или PCCyborg, — в 1986 году его придумал антрополог Джозеф Попп. Программа шифровала имена файлов и требовала отправить 189 долларов на почтовый ящик в Панаме. Через три года Поппа арестовали и отправили в психиатрическую лечебницу. Эксперты тогда писали, что трояны такого рода крайне слабы и уязвимы. Но сегодня все изменилось. Современные алгоритмы шифрования, хранение ключей не на компьютере жертвы, а на специально арендованных серверах, ограниченное время на выкуп, после которого данные удаляются, — все это не позволяет пользователям получить свою информацию обратно. Кроме того, хакеры часто ошибаются в коде, и это приводит к тому, что расшифровать данные не удается, даже заплатив «выкуп».
Первое сообщение о распространении WanaCrypt0r появилось в 4 часа утра 12 мая. Его опубликовали в твиттере специалисты компании MalwareHunterTeam. Через 30 минут от них же стало известно, что менее чем за три часа жертвами трояна стали 11 стран, среди которых и Россия. Практически сразу от WannaCry пострадало несколько европейских телефонных операторов, а уже днем в паблике «Подслушано полиция» появились первые сообщения о заражении компьютеров в региональных управлениях российского МВД и СК (некоторое время эту информацию отрицали, однако потом правоохранители были вынуждены признать проблему). На момент выхода статьи по
WanaCrypt0r шифрует не все данные, а только важные для пользователя — документы Office, почту, архивы, файлы с ключами шифрования. За дешифровку взломщики требуют перевести на один из биткоин-адресов от 300 до 600 долларов (причем, требование о выкупе можно перевести на один из 27 языков — от болгарского и польского до английского, китайского и русского).
Но внимание специалистов привлекло необычайно быстрое распространение и абсолютная уязвимость перед ним локальных сетей множества компаний и государственных учреждений. Пострадали не только простые пользователи (традиционные жертвы криптолокеров), но и сети железнодорожных вокзалов Германии, английского министерства здравоохранения, концерна Nissan и многих других. Такая массовость стала возможна из-за использования уязвимости в Windows, доступ к которой киберпреступникам обеспечила база данных, опубликованная группой ShadowBrocker пять недель назад. Эта база эксплойтов (программных способов использования уязвимостей) принадлежала Equation Group — хакерской организации, которую многие эксперты связывают с ЦРУ. Один из методов, EternalBlue, позволяет вирусу заражать все машины в локальной сети после инфицирования одной, и именно этот метод использовался во вчерашней атаке.
Как сообщил Esquire источник в МВД России на условиях анонимности, основной причиной заражения полицейских компьютеров стало халатное отношение к безопасности: «На самом деле это не какой-то заговор против нас, а банальное ************* (халатность)». В регионах на очень многих компьютерах установлены старые версии Windows, которые уже не поддерживаются и не получают обновлений. Новые же часто тоже не обновляются. Внутренние «защищенные» сети имеют какие-то закрытые каналы, но по сути это обычная локалка, в которой люди играют в игры и смотрят фильмы. Дальше — просто человеческий фактор, в бухгалтерию присылают письмо со ссылкой, например, там его открывают, после этого все компьютеры сети заражены. На мой взгляд, тут, скорее всего была обычная рассылка фишинговых писем с ссылками или файлами".
Версия фишинга является одной из основных, однако на данный момент нет точных данных ни о первой зараженной машине, ни о том, как именно вирус доставляется получателю. Hаспространение удалось приостановить специалисту из MalwareTechBlog. Он обнаружил, что троян обращается к несуществующему адресу uqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, и решил зарегистрировать этот домен, чтобы отследить скорость распространения. После регистрации выяснилось, что домен был «аварийным выключателем». Если он доступен, то WannaCry получает положительный ответ на запрос и не заражает устройство.
По мнению основателя проекта информационной безопасности Group-IB Ильи Сачкова, вымогатели действительно рассчитывали на массовость заражения — только это позволило бы им получить достаточное количество денег. Планировали ли злоумышленники, что алгоритм распространения окажется настолько эффективным, говорить пока рано, так как их личность еще не известна.
Из-за скандала Microsoft занялась срочным устранением уязвимости, однако, по мнению Ильи Сачкова, повторение атаки с использованием другой уязвимости из архива ShadowBrockers вполне возможно. «Сейчас Microsoft пошла на особые меры, выпустив обновления для уже не поддерживающихся систем, которые закрывают конкретно данную уязвимость. Однако ShadowBrockers выложили в свободный доступ еще десятки инструментов, поэтому надо помнить, что использование версий ОС более, чем 10-летней давности — прямой путь к заражению».
Вернут ли пользователи свои данные и будет ли разработано «лекарство» от WannaCry, тоже пока неизвестно. «Современные алгоритмы шифрования, доступные даже не сильно подкованным злоумышленникам, настолько сложны, что на расшифровку кода могут уйти годы», — считает Сачков.
Затею вымогателей сложно назвать действительно успешной: несмотря на то, что WanaCryptor привлекла массовое внимание, вымогатели получили только 15,08 BTC (около 26 тысяч $). Выкуп, на момент выхода статьи заплатили 88 человек.
Международный проект No More Ransome, борющийся с вирусами-вымогателями, рекомендует пострадавшим от WannaCry или любого другого криптолокера не платить выкуп, так как нет гарантии, что в ответ вы получите действующий ключ, а полученные преступниками деньги будут мотивировать их выпускать все новые и новые трояны.