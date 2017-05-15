В детстве я каждый день гулял с мамой в парке, где стоял тир. И каждый раз я просил маму отвести меня пострелять. Я ходил туда много лет подряд и даже получил медаль за меткость. Сначала я стрелял по игрушкам, а позже — по свечкам. В то время не было ничего приятнее момента, когда попадаешь по фитилю, и огонь гаснет.

Я очень много играл в компьютерные игры и иногда мог ночами сидеть за компьютером. Сначала был Сапер, потом Doom, но позже я перешел на стратегии: третьи Герои (Герои меча и магии III — прим. Esquire) — моя настоящая любовь. Жалею, что тратил на это столько времени.

Я азартный человек, поэтому не играю в покер.

Лет до десяти я был самым настоящим разбойником. Я дрался в школе, на улице. Иногда приходил домой весь в крови — чаще всего чужой.

В школе меня считали крутым. В семь лет я обыграл учителя по шахматам, и тогда меня все зауважали. Тогда мою фотографию повесили на стенд и уже не убирали.

Мои родители пытались всесторонне меня развить, поэтому, кроме шахмат, я рисовал, занимался акробатикой и плаваньем. На руках я до сих пор хожу.

В девять лет я с семьей переехал в Краматорск. Мои родители оставили все, чтобы я смог заниматься в лучшей шахматной школе региона. Тогда я понял, что шахматы станут моей жизнью.

Я очень рано повзрослел. В 12 лет я стал гроссмейстером, а выше в шахматах звания нет. Тогда я не очень много общался со сверстниками — с ними мне было попросту неинтересно.

Я не завидовал сверстникам, которые ничем не занимались. Это они завидовали мне: к 12 годам я объездил столько стран, что трудно назвать место, в котором я не был.

Лет до 18 я обожал Париж. Я часто ездил туда на соревнования, исходил его вдоль и поперек. Теперь я больше всего люблю Дубаи. Раньше я обращал внимание на городскую архитектуру, а теперь — на погоду.

Я стараюсь не уделять слишком много внимания ошибкам и фантазиям. Лучше хорошенько поразмышлять о том, что происходит сейчас.

На своем первом чемпионате России я был главным фаворитом, и мне достаточно было сделать ничью, чтобы завоевать титул. Я играл с не самым сильным соперником и по-глупости ему проиграл. Нам назначили дополнительные партии, и в каждой у меня был перевес, но и с ними я не справился. В тот день я мог раз пять стать чемпионом, но не стал. Это был худший день в моей жизни.

Мне нравится энергичная музыка: Рианна, Леди Гага. В караоке я всегда пою свою коронную «Poker Face». До 14 лет я слушал Эминема, 50cent. Может, если бы они столько не матерились, я бы слушал их до сих пор.

Я безумно боюсь, что не смогу выбраться из сауны. Я боюсь, что не смогу открыть дверь и застряну там на ночь, а утром найдут мой труп. Если бы у меня была дома баня, я бы сначала занес внутрь молоток и никогда бы его не выносил.

Я бы не забрался так высоко, если бы не верил, что могу всех победить.

Я всегда поздно ложился и поздно вставал. Но врач сказал, что с таким режимом я не смогу добиться тех целей, которые перед собой поставил. На следующий же день я встал в 7 утра. Я революционер в микромасштабе — разом расправляюсь с тем, с чем решил покончить.

Я верю в бога и не верю в удачу.

В матче с Карлсеном меня прозвали министром обороны, потому что я сумел защитить такие позиции, которые никто бы не смог. На людей это производит впечатление. Хорошая защита — это вообще очень важно, и я говорю не только про шахматы.

Я никогда не был панком или эмо.

Я хорошо анализирую информацию. Если нужно купить пылесос или квартиру, я перелопачу кучу объявлений и найду самое лучшее.

Я всегда мечтал стать человеком, который ни от кого не зависит.

В детстве у меня не было компьютера, но была большая копилка. Я складывал туда сдачу с мороженого, пытаясь накопить на технику, чтобы заниматься шахматами. Сейчас все шахматисты тренируются на компьютере.