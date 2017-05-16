Картина Андрея Звягинцева вошла в основную конкурсную программу юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля. «Нелюбовь» рассказывает историю супружеской пары, которая в разгар развода перестает обращать внимания на своего единственного ребенка. В какой-то момент мальчик исчезает.

Звягинцев — постоянный участник Канн с 2007 года. Десять лет назад его «Изгнание» принесло приз за лучшую мужскую роль Константину Лавроненко, в 2011-м «Елена» победила в секции «Особый взгляд», а в 2014-м «Левиафан» наградили за сценарий.